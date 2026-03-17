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19 को अयोध्या-मथुरा के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू; जानें महामहिम के दौरे पर ट्रैफिक डॉयवर्जन

19 मार्च को दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति अयोध्या में श्रीराम यंत्र की स्थापना करेंगी. द्रौपदी मुर्मू गुरुवार को ही मथुरा की धार्मिक यात्रा पर पहुंचेंगी.

PRESIDENT DROUPADI MURMU
19 मार्च को अयोध्या-मथुरा के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 10:50 AM IST

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Updated : March 17, 2026 at 11:13 AM IST

12 Min Read
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अयोध्या : अयोध्या के राम मंदिर के द्वितीय तल 19 मार्च को श्रीराम यंत्र की स्थापना होगी. इसके लिए विधि विधान से यंत्र का पूजन अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है.

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को अभिजीत मुहूर्त को दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्रीराम यंत्र की स्थापना वैदिक आचार्यों के वेद मंत्रोच्चारण से राष्ट्रपति की जाएगी.

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अयोध्या के राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना की तैयारियां जोरों पर. (ETV Bharat)

इस दौरान राष्ट्रपति के राम मंदिर में पहुंचने पर मात्र आधे घंटे पहले यानी 11.30 से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका जाएगा. और दोबारा 1 बजे से श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन प्राप्त होंगे.

चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होने पर आयोजित समारोह में शामिल होने वाले 7000 अतिथि, सुरक्षाकर्मी, और कार्यकर्ताओं को विशेष प्रसाद उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है.

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अयोध्या के राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना की तैयारियां जोरों पर. (ETV Bharat)

इसके लिए ट्रस्ट 10 हजार प्रसाद के डिब्बे बना रहा है. इसके अलावा इस दिन मंदिर के दर्शनार्थियों में भी लड्डू और पंजीरी का प्रसाद वितरित किया जाएगा.

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा सीता रसोई पर प्रसाद बनाए का कार्य प्रारंभ हो गया है. विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज के देखरेख में चल रहे प्रसाद पैकिंग में मखाना, मोमफली दाना, चिप्स, लक्षा, रामदाने के लड्डू, पंजीरी को तैयार किया जा रहा है.

विहिप के केंद्रीय मंत्री व प्रसाद व्यवस्था प्रभारी राजेंद्र सिंह पंकज ने बताया कि लक्ष्य है कि राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भूखे न रहें. उसी पूर्ति के लिए जो भी व्यवस्था होगी, उसे पूरा किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि आने वाले सभी शद्धालुओं को ट्रस्ट के द्वारा लड्डू और पंजीरी का प्रसाद वितरित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आमंत्रित अतिथियों को लगभग 5 घंटे परिसर में रहना होगा. इसके लिए उनके फलहार के लिए विशेष पैकेट तैयार किया जा रहा है. जिसमें दो लड्डू, एक आलू चिप्स, लक्षा के अलावा केला, सेव, संतरा भी दिया जाएगा.

उन्होंने बताया कि इस दिन नवरात्र का प्रथम दिन भी होगा. इसके लिए यह पूरी तैयारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम है, इसके लिए कोई कठिनाई न आए इसके लिए सभी के बीच ओआरएस का घोल भी वितरित किया जाएगा.

राष्ट्रपति के दौरे पर अयोध्या में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च के अयोध्या आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है. सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए भारी वाहनों पर अस्थायी रोक और व्यापक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. ये नियम 18 मार्च की रात 11:00 बजे से 19 मार्च शाम 5:00 बजे तक लागू रहेगा. जिसमें मालवाहक वाहन,ट्रक, ट्रैक्टर, DCM जैसे सभी भारी वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

जानिए क्या है रूट डायवर्जन

सुल्तानपुर → कूड़ेभार से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

रायबरेली → हलियापुर से एक्सप्रेस-वे

आजमगढ़/अंबेडकरनगर → दोस्तपुर होकर एक्सप्रेस-वे

बाराबंकी → भिटरिया-रामसनेही घाट → हैदरगढ़ → एक्सप्रेस-वे

बस्ती → लोलपुर से नवाबगंज (गोंडा) की ओर डायवर्ट

गोंडा → लकड़मंडी-लोलपुर से बस्ती की ओर डायवर्ट

गोरखपुर → लिंक एक्सप्रेस-वे से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

गोरखपुर-बस्ती रूट → टांडा-अकबरपुर-दोस्तपुर से एक्सप्रेस-वे

बलरामपुर/बहराइच/श्रावस्ती → टिकौरा मोड़ से चहलरी घाट रोड → सीतापुर-लखनऊ मार्गकानपुर/लखनऊ → मोहनलालगंज-गोसाईगंज → पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

सीतापुर/शाहजहांपुर → दुबग्गा-आलमबाग-शहीदपथ → अहीमामऊ → एक्सप्रेस-वे

अयोध्या की ओर जाने वाले भारी वाहन पूरी तरह डायवर्ट रहेंगे,केवल इमरजेंसी/आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी.

जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए सूचना के अनुसार यात्रियों से अपील की है कि पहले से रूट प्लान करें और अनावश्यक यात्रा से बचें.

राष्ट्रपति के दौरे को लेकर अयोध्या में सुरक्षा चाक-चौबंद है. प्रशासन ने शहर को नो-हेवी व्हीकल ज़ोन बनाकर ट्रैफिक को पूरी तरह एक्सप्रेस-वे नेटवर्क पर शिफ्ट कर दिया है.

तीन दिवसीय दौरे पर 19 को मथुरा पहुंचेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय दौरे पर धार्मिक यात्रा करने के लिए 19 मार्च को मथुरा पहुंच रही हैं. यहां वह मथुरा-वृंदावन और गोवर्धन के मंदिरों के दर्शन करेंगी. गोवर्धन में 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोल्फ कार्ड से लगाती हुई नजर आएंगी. इस दौरान मुर्मू वृंदावन में स्थित रामकृष्ण मिशन चैरिटी संस्था के कैंसर यूनिट के 70 बेड का बना हॉस्पिटल का उद्घाटन भी करेंगी.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धार्मिक यात्रा की तैयारियों में जुटे अधिकारी. (ETV Bharat)

राष्ट्रपति का तीन दिवसीय धार्मिक दौरा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर 19 मार्च को मथुरा पहुंच रही हैं. इस दौरान प्रेसिडेंट मथुरा में श्रीकृष्ण जन्म स्थान मंदिर के दर्शन वृंदावन प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, संत प्रेमानंद महाराज के दर्शन, नीम करोली बाबा आश्रम के दर्शन और गोवर्धन की 21 किलोमीटर की परिक्रमा गोल्फ कार्ट से लगाएंगी. राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी पूरी की जा रही है शहर में रंगाई पुताई होर्डिंग भी लगाई जा रहे हैं. सुरक्षा को लेकर मंदिरों के पुजारी के साथ बैठक यातायात व्यवस्था को लेकर पॉइंट चिन्हित किया जा रहे हैं.

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धार्मिक यात्रा की तैयारियों में जुटे अधिकारी. (ETV Bharat)

राष्ट्रपति के मथुरा-वृन्दावन पर लागू होगा डायवर्जन प्लान

प्रतिबन्धित मार्ग:

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धार्मिक यात्रा की तैयारियों में जुटे अधिकारी. (ETV Bharat)
  • लक्ष्मीनगर तिराहा से कृष्णा पुरी टैक चौराहा की ओर सभी प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • कृष्णापुरी तिराहा सदर रामलीला ग्राउण्ड से एनसीसी तिराहा की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • एनसीसी तिराहा से टैक चौराहा की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • टैक चौराहा की ओर से स्टेट बैक चौराहा, नया बस स्टेण्ड की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे. ये वाहन टाउनशिप होते हुए अपने गन्तव्य को जा सकेंगे.
  • गोकुल वैराज तिराहा से टैंक चौराहा की ओर सभी प्रकार के भारी कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • पुराना आरटीओ कट से मोतीकुंज, मछली फाटक, टैक चौराहा की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • थाना हाइवे के सामने हाइवे कट से स्टेट बैक चौराहा की ओर जाने वाली रोडवेज बस व भारी कॉमर्शियल वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे. ये बसें एनएच-19 होते हुए जयगुरुदेव अण्डर पास से औद्योगिक क्षेत्र होते हुए मालगोदाम तक आ सकेंगी. वहीं से वापस अपने गंतव्य को जा सकेंगी.
  • धौली प्याऊ तिराहा से स्टेट बैक चौराहा की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • एनएच-19 बजरंग धर्मकांटा अण्डरपास महोली रोड एफसीआई गोदाम तिराहा से नया बस स्टेण्ड की ओर भारी कॉमर्शियल वाहन रोडवेज बस पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगी.
  • गोवर्धन चौराहा एवं मण्डी चौराहा से भूतेश्वर की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कामर्शियल भारी वाहन रोडवेज बस, ट्रैक्टर पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.। रोडवेज बस औद्योगिक क्षेत्र जयगुरुदेव एनएच-19 होकर मालगोदाम तक आयेगी एवं इसी मार्ग से वापस अपने गन्तव्य को जायेगी.
  • बिजलीघर तिराहा से भूतेश्वर तिराहा (नया बस अड्डा एवं केजेएस) की तरफ सभी प्रकार के चार पहिया, टेम्पो, ई-रिक्शा, दो पहिया वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • भैस बहौरा के.आर. डिग्री कॉलेज तिराहा से अमरनाथ कट की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • सौंख अड्डा से एसबीआई चौराहा की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • भरतपुर गेट से चौक बाजार की ओर चार पहिया वाहन, कॉमर्शियल वाहन, ऑटो, ई-रिक्शा पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • हिन्दुस्तान होटल से समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय डीगगेट की तरफ पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • यादव चौराहा से केजेएस एवं रूपम सिनेमा तिराहा की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • गोकुल रेस्टोरेन्ट से मसानी चौराहा की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कामर्शियल /भारी वाहन, ट्रैक्टर पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • बगीची श्री हनुमान जी मन्दिर से गायत्री तपोभूमि की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • कल्याण करोति वैरियर से मसानी चौराहा की ओर सभी प्रकार के चार पहिया वाहन, टेम्पो, ई-रिक्शा एवं दो पहिया वाहन को वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • चित्रकूट धर्माशाल गुरुद्वारा एवं वृन्दावन रेलवे लाइन कट से मसानी चौराहा की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • मसानी चौराहा से डीगगेट, भूतेश्वर तिराहा एवं सौ-सैया की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • लाल दरबाजा से गोकरण तिराहा ओर मसानी की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय प्रतिबन्धित रहेंगे.

वृन्दावन की यातायात व्यवस्था

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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की धार्मिक यात्रा की तैयारियों में जुटे अधिकारी. (ETV Bharat)

प्रतिबंधित मार्ग:

  • वृन्दावन कट, पानीगांव चौराहा से वृन्दावन की ओर सभी प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • पानीगांव चौराहा से सौ-सैया कस्वा वृन्दावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • पानी घाट तिराहा (यमुना पुल) से परिक्रमा मार्ग अटल्ला चौराहा की ओर वृन्दावन के लिए सभी प्रकार के वाहन प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • चामुण्डा कट से परिक्रमा मार्ग की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • कैलाश नगर चौराहा से वृन्दावन की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • सौ-सैया तिराहा से मसानी चौराहा एवं कस्वा वृन्दावन की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • चुंगी चौराहा से अटल्ला की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • अटल्ला चौराहा से सौ-सैया तिराहा की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • केशवधाम चौकी चौराहा से पापडी चौराहा की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • पापडी चौराहा से रमणरेती चौकी की ओऱ समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • हरिनिकुंज तिराहा से इस्कॉन मन्दिर की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • राधारानी टूर एण्ड ट्रैवल्स वैरियर से रमणरेती चौकी से सभी प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • रुकमणि बिहार गोलचक्कर से वृन्दावन की ओर समस्त प्रकार के भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • वैष्णोदेवी चारधाम से सभी प्रकार के भारी वाहन बडी बस एवं छोटी बस वृन्दावन की ओर पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगी.
  • चारधाम गेट के पास मैदान पर लगे वैरियर से छटीकरा अण्डर पास की ओर रॉग साइन आने वाले वाहन वीवीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • छटीकरा से कस्बा वृन्दावन की ओर समस्त प्रकार के वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • गरुड़ गोविन्द गेट से छटीकरा अण्डर पास की ओर समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • निर्फाद नेत्र चिकित्सालय के सामने दिल्ली आगरा साइड सर्विस रोड कट से छटीकरा अण्डर पास की ओऱ समस्त प्रकार के वाहन वीवीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • निर्फाद नेत्र चिकित्सालय के सामने आगरा दिल्ली साइड सर्विस रोड पर राल तिराहा की ओऱ समस्त प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • आगरा दिल्ली साइड सर्विस रोड कट से छटीकरा अण्डर पास की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • राल तिराहा से छटीकरा अण्डर पास की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • ग्राम जैत के पास कट एनएच-19 से रामताल चौराहा एवं सुनरख रोड की ओर भारी वाहन प्रवेश नहीं करेगा.
  • सुनरख तिराहा से नन्दनवन कट एवं रसियन बिल्डिग की ओर वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय समस्त प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • हरेकृष्णा ओर्चिड कालौनी तिराहा से बारहघाट की ओऱ सभी प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • जुगलघाट वैरियर से वीवीआईपी जादौन पार्किंग (परिक्रमा मार्ग) की ओर सभी प्रकार के वाहन वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • वीवीआईपी मूवमेन्ट के समय परिक्रमा मार्ग पर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • छह शिखर मन्दिर तिराहा से सुनरख तिराहा /नन्दनवन कट की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • रुकमणि विहार गेट के सामने मल्टीलेवल /रेडीसन होटल की ओर सभी प्रकार के वाहन पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेंगे.
  • डायवर्जन:
    छटीकरा से वृन्दावन होते हुए यमुनाएक्सप्रेस – वे की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कॉमर्शियल व भारी वाहन छटीकरा से मथुरा वरेली हाइवे होते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे की ओऱ जा सकेंगे.
  • गोकुल रेस्टोरेन्ट व मसानी चौराहा से कस्वा वृन्दावन होते हुए यमुनाएक्सप्रेस – वे की ओर जाने वाले सभी प्रकार के कॉमर्शियल व भारी वाहन गोकुल रेस्टोरेन्ट से मथुरा वरेली हाइवे होते हुए यमुना एक्सप्रेस-वे की ओऱ जा सकेंगे.
  • यमुना एक्सप्रेस – वे वृन्दावन कट से वृन्दावन होते हुए एचएच -19 को जाने वाले कॉमर्शियल व भारी वाहन यमुना एक्सप्रेस – वे राया कट से मथुरा वरेली हाइवे होते हुए एनएच-19 की ओर जा सकेंगे.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया वीवीआईपी कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जायेंगे. तीन दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं. मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन के मंदिरों के दर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठकें हो रही हैं. इस दौरान आगरा और अलीगढ़ ज़ोन से पुलिस फोर्स आएगा. जिन रास्तों से वीआईपी काफिला निकाला जाएगा, इन स्थानों पर बैरिकेडिंग्स लगाकर आवाजाही रोकी जाएगी. वाहनों के लिए रूट डायवर्जन किया जाएगा.

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Last Updated : March 17, 2026 at 11:13 AM IST

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