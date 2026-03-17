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19 को अयोध्या-मथुरा के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू; जानें महामहिम के दौरे पर ट्रैफिक डॉयवर्जन

19 मार्च को अयोध्या-मथुरा के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. ( ETV Bharat )

अयोध्या : अयोध्या के राम मंदिर के द्वितीय तल 19 मार्च को श्रीराम यंत्र की स्थापना होगी. इसके लिए विधि विधान से यंत्र का पूजन अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 19 मार्च को अभिजीत मुहूर्त को दोपहर 12 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा श्रीराम यंत्र की स्थापना वैदिक आचार्यों के वेद मंत्रोच्चारण से राष्ट्रपति की जाएगी. अयोध्या के राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना की तैयारियां जोरों पर. (ETV Bharat) इस दौरान राष्ट्रपति के राम मंदिर में पहुंचने पर मात्र आधे घंटे पहले यानी 11.30 से ही दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का प्रवेश रोका जाएगा. और दोबारा 1 बजे से श्रद्धालुओं को रामलला का दर्शन प्राप्त होंगे. चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शारदीय नवरात्रि के प्रारंभ होने पर आयोजित समारोह में शामिल होने वाले 7000 अतिथि, सुरक्षाकर्मी, और कार्यकर्ताओं को विशेष प्रसाद उपलब्ध कराए जाने की तैयारी है. अयोध्या के राम मंदिर में श्रीराम यंत्र की स्थापना की तैयारियां जोरों पर. (ETV Bharat) इसके लिए ट्रस्ट 10 हजार प्रसाद के डिब्बे बना रहा है. इसके अलावा इस दिन मंदिर के दर्शनार्थियों में भी लड्डू और पंजीरी का प्रसाद वितरित किया जाएगा. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा सीता रसोई पर प्रसाद बनाए का कार्य प्रारंभ हो गया है. विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज के देखरेख में चल रहे प्रसाद पैकिंग में मखाना, मोमफली दाना, चिप्स, लक्षा, रामदाने के लड्डू, पंजीरी को तैयार किया जा रहा है. विहिप के केंद्रीय मंत्री व प्रसाद व्यवस्था प्रभारी राजेंद्र सिंह पंकज ने बताया कि लक्ष्य है कि राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु भूखे न रहें. उसी पूर्ति के लिए जो भी व्यवस्था होगी, उसे पूरा किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आने वाले सभी शद्धालुओं को ट्रस्ट के द्वारा लड्डू और पंजीरी का प्रसाद वितरित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि आमंत्रित अतिथियों को लगभग 5 घंटे परिसर में रहना होगा. इसके लिए उनके फलहार के लिए विशेष पैकेट तैयार किया जा रहा है. जिसमें दो लड्डू, एक आलू चिप्स, लक्षा के अलावा केला, सेव, संतरा भी दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि इस दिन नवरात्र का प्रथम दिन भी होगा. इसके लिए यह पूरी तैयारी की जा रही है. उन्होंने बताया कि गर्मी का मौसम है, इसके लिए कोई कठिनाई न आए इसके लिए सभी के बीच ओआरएस का घोल भी वितरित किया जाएगा. राष्ट्रपति के दौरे पर अयोध्या में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 19 मार्च के अयोध्या आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है. सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को देखते हुए भारी वाहनों पर अस्थायी रोक और व्यापक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है. ये नियम 18 मार्च की रात 11:00 बजे से 19 मार्च शाम 5:00 बजे तक लागू रहेगा. जिसमें मालवाहक वाहन,ट्रक, ट्रैक्टर, DCM जैसे सभी भारी वाहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. जानिए क्या है रूट डायवर्जन सुल्तानपुर → कूड़ेभार से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे रायबरेली → हलियापुर से एक्सप्रेस-वे आजमगढ़/अंबेडकरनगर → दोस्तपुर होकर एक्सप्रेस-वे