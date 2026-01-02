ETV Bharat / state

साल के पहले दिन अपराध से दहली दिल्ली! सुल्तानपुरी-मंगोलपुरी चाकूबाजी की वारदात, दो की मौत

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नए साल के दिन जहां देश दुनिया जश्न मनाती नजर आई वहीं दिल्ली में दो परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया. जहां सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी इलाकों में चाकूबाजी की वारदात में एक 15 और एक 20 साल के युवक की जान चली गई.

राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज़ पंद्रह साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मामूली आपसी बहस ने इस कदर हिंसक रूप ले लिया कि एक मासूम की जान चली गई. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, मृतक बच्चा अपने घर से दोस्तों के साथ जूस पीने निकला था वहीं आते समय पुलिस थाने से महज पचास मीटर की दूरी पर एक गली में किसी जानकार के पास उसे जाना था. जहां पालतू कुत्ते को लेकर विवाद हो गया. मृतक के दोस्त ने बताया कि उसने किसी को पालतू कुत्ता दिया था, जिसे वो वापस मांग रहा था लेकिन कुत्ते के बदले उस पर चाकू से हमला किया गया. बीच बचाव के लिए मृतक की मां भी पहुंचीं. उन्हें भी चाकू मारा गया. मृतक नाबालिग की मां ने बताया कि पुलिसवालों के पास भी गई थी लेकिन कोई मदद नहीं मिली और आखिरकार उनका बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले हुए जिसमें उसकी जान चली गई.

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चे व उसकी मां को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने पंद्रह साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि मां का इलाज जारी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.



मंगोलपुरी में 20 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या

मंगोलपुरी इलाके में एक बीस साल के एक युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. रात करीब दस से ग्यारह बजे हुई इस हत्या ने एक बार फिर राजधानी की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना मंगोलपुरी थाना क्षेत्र की है, मृतक युवक विकास की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है, जो इलाके में ही रहता था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक पर अचानक कुछ अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.