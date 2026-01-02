साल के पहले दिन अपराध से दहली दिल्ली! सुल्तानपुरी-मंगोलपुरी चाकूबाजी की वारदात, दो की मौत
सुल्तानपुरी-मंगोलपुरी में चाकूबाजी की अलग-अलग घटनाओं में एक 15 साल और एक 20 साल के युवक की जान चली गई
Published : January 2, 2026 at 7:37 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में नए साल के दिन जहां देश दुनिया जश्न मनाती नजर आई वहीं दिल्ली में दो परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट गया. जहां सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी इलाकों में चाकूबाजी की वारदात में एक 15 और एक 20 साल के युवक की जान चली गई.
राजधानी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां महज़ पंद्रह साल के नाबालिग की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मामूली आपसी बहस ने इस कदर हिंसक रूप ले लिया कि एक मासूम की जान चली गई. इस वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं.
जानकारी के मुताबिक, मृतक बच्चा अपने घर से दोस्तों के साथ जूस पीने निकला था वहीं आते समय पुलिस थाने से महज पचास मीटर की दूरी पर एक गली में किसी जानकार के पास उसे जाना था. जहां पालतू कुत्ते को लेकर विवाद हो गया. मृतक के दोस्त ने बताया कि उसने किसी को पालतू कुत्ता दिया था, जिसे वो वापस मांग रहा था लेकिन कुत्ते के बदले उस पर चाकू से हमला किया गया. बीच बचाव के लिए मृतक की मां भी पहुंचीं. उन्हें भी चाकू मारा गया. मृतक नाबालिग की मां ने बताया कि पुलिसवालों के पास भी गई थी लेकिन कोई मदद नहीं मिली और आखिरकार उनका बेटे पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले हुए जिसमें उसकी जान चली गई.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल बच्चे व उसकी मां को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया. जहां डॉक्टरों ने पंद्रह साल के बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जबकि मां का इलाज जारी है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या व हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
मंगोलपुरी में 20 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या
मंगोलपुरी इलाके में एक बीस साल के एक युवक की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इस दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. रात करीब दस से ग्यारह बजे हुई इस हत्या ने एक बार फिर राजधानी की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
घटना मंगोलपुरी थाना क्षेत्र की है, मृतक युवक विकास की उम्र करीब 20 साल बताई जा रही है, जो इलाके में ही रहता था. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, युवक पर अचानक कुछ अज्ञात युवकों ने हमला कर दिया और उस पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
स्थानीय लोगों ने बताया कि युवक करीब आधे घंटे से जायदा गली में पड़ा रहा. स्थानीय निवासियों का कहना है कि इस तरह की वारदातें मंगोलपुरी में आम हो चुकी है.जगह-जगह नशा और क्राइम चरम सीमा पर है पुलिस ने घायल युवक को घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल संजय गांधी मेमोरियल में पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हत्या का मामला दर्ज कर लिया. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश, पुरानी दुश्मनी की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके. ताकि किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके.
मृतक के दोस्त प्रदीप ने बताया कि वो कुछ दोस्त पार्क में बैठे थे तभी अचानक से अनुज ,आयुष, कन्नू कुछ लड़कों के साथ आए और उन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. विकास वहां से भागने लगा लेकिन घायल होने के कारण वो थोड़ी दूरी पर जाकर सड़क पर गिर गया.
मंगोलपुरी में हुई इस वारदात ने एक बार फिर राजधानी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिए हैं. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन फिलहाल पीड़ित परिवार इंसाफ की आस लगाए बैठा है.
ये भी पढ़ें-रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी हत्या केस: बेटों ने कराया पिता का मर्डर, प्रॉपर्टी के लालच में पड़ोसी को दी थी 5 लाख की सुपारी
ये भी पढ़ें- दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में वसीम की चाकू गोदकर हत्या, भतीजे पर लगा आरोप