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नवरात्र के पांचवें दिन माता दरबार में लगा भक्तों का तांता, माता कालका मंदिर में गूंजे जयकारे

नवरात्र के पांचवें दिन माता दरबार में लगा भक्तों का तांता ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: आज नवरात्र का पांचवा दिन है. नौरात्र में पांचवें दिन मा स्कंदमाता की पूजा की जाती है. वहीं नवरात्र पर कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है. इस दौरान भक्तों ने ईटीवी भारत के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि इस बार प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है इसलिए माता कालका के दर्शन श्रद्धालु अच्छे और सुविधापूर्ण तरीके से कर पा रहे हैं.

पुलिस प्रशासन के प्रयास से माता के सुलभ दर्शन

आज भीड़ होने के बावजूद लोग लंबी लाइनों में लगे हैं लेकिन लाइनें जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रही है इसलिए माता के दर्शन आसानी से हो जा रहे हैं. वही भवन के अंदर माता कालका के दर्शन करने के दौरान श्रद्धालुओं को पुलिस प्रशासन के प्रयास से दर्शन के उपरांत तुरंत बाहर निकाला जा रहा है और अंदर भीड़ होने नहीं दिया जा रहा.

पांचवें दिन माता कालका मंदिर में उमड़ा सैलाब (ETV Bharat)

जैसे-जैसे नवरात्र की नवमी नजदीक आ रही है वैसे-वैसे अब मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है. माना जाता है कि यह मंदिर 125 से 500 साल पुराना माना जाता है और यहां देवी की प्रतिमा स्वयंभू (स्वयं प्रकट) है, जिसे 'मनोकामना सिद्ध पीठ' भी कहा जाता है. आज पंचमी के दिन कालकाजी मंदिर में VIP भक्त भी लंबी लाइनों में लगकर माता कालका के दर्शन कर रहे है.