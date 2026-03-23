नवरात्र के पांचवें दिन माता दरबार में लगा भक्तों का तांता, माता कालका मंदिर में गूंजे जयकारे
कालका माता के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लगी लंबी कतार, देवी की स्वयंभू प्रतिमा जिसे 'मनोकामना सिद्ध पीठ' पर लोगों की अटूट आस्था
Published : March 23, 2026 at 10:32 AM IST
नई दिल्ली: आज नवरात्र का पांचवा दिन है. नौरात्र में पांचवें दिन मा स्कंदमाता की पूजा की जाती है. वहीं नवरात्र पर कालका जी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है. इस दौरान भक्तों ने ईटीवी भारत के संवाददाता से बात करते हुए कहा कि इस बार प्रशासन की व्यवस्था अच्छी है इसलिए माता कालका के दर्शन श्रद्धालु अच्छे और सुविधापूर्ण तरीके से कर पा रहे हैं.
पुलिस प्रशासन के प्रयास से माता के सुलभ दर्शन
आज भीड़ होने के बावजूद लोग लंबी लाइनों में लगे हैं लेकिन लाइनें जल्दी-जल्दी आगे बढ़ रही है इसलिए माता के दर्शन आसानी से हो जा रहे हैं. वही भवन के अंदर माता कालका के दर्शन करने के दौरान श्रद्धालुओं को पुलिस प्रशासन के प्रयास से दर्शन के उपरांत तुरंत बाहर निकाला जा रहा है और अंदर भीड़ होने नहीं दिया जा रहा.
जैसे-जैसे नवरात्र की नवमी नजदीक आ रही है वैसे-वैसे अब मंदिरों में भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी है. माना जाता है कि यह मंदिर 125 से 500 साल पुराना माना जाता है और यहां देवी की प्रतिमा स्वयंभू (स्वयं प्रकट) है, जिसे 'मनोकामना सिद्ध पीठ' भी कहा जाता है. आज पंचमी के दिन कालकाजी मंदिर में VIP भक्त भी लंबी लाइनों में लगकर माता कालका के दर्शन कर रहे है.
मंदिर में सुरक्षा के किए गए व्यापक इंतजाम
माता के दर्शन करने के दौरान पुलिसकर्मी भीड़ को संभालते दिखे. आपको बता दें कि नवरात्र पर यहां आने वाले भक्तों की संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. यहां पुलिस बल की तैनाती की गई है . श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए दिल्ली पुलिस और मंदिर प्रशासन अलर्ट पर है चारों तरफ मंदिर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. ताकि श्रद्धालु माता के दर्शन के दौरान खुद को सुरक्षित महसूस करें.
महाभारत काल में पांडवों ने यहां की थी पूजा
नवरात्र 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगा. इस दौरान कालकाजी मंदिर में लाखों श्रद्धालु दूर-दूर से चलकर आ रहे हैं. मान्यता है कि महाभारत काल में पांडवों ने यहाँ पूजा की थी, और यह मंदिर अनादि काल से यहाँ स्थित है. मंदिर वॉलिंटियर्स श्रद्धालुओं को गाइड करते हुए देखे जा रहे हैं ताकि भक्तों को कोई परेशानी ना हो .
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