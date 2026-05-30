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किसानों की मांग पर बिरला ने की CM से फोन पर बात, MSP पर फसल खरीद को लेकर मिला ये जवाब

विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते ओम बिरला ( ETV Bharat Bundi )