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ईद-उल-फित्र पर आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, रायबरेली और बलिया में देश की तरक्की के लिए लोगों ने मांगी दुआ

प्रशासन द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. ईदगाह के अंदर नमाज दो शिफ्ट में संपन्न कराई गई, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके. इसके बावजूद बड़ी संख्या में नमाजी ईदगाह के बाहर सड़क पर भी नमाज पढ़ते नजर आए. भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बाद भी कुछ लोग सड़क पर ही नमाज अदा करने पर अड़े रहे.

अलीगढ़ के शाहजमाल स्थित ईदगाह पर ईद-उल-फितर की नमाज शांतिपूर्ण माहौल में अदा की गई. सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ ईदगाह परिसर और आसपास के इलाकों में जुटने लगी थी. हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने आपसी भाईचारे और सौहार्द के साथ नमाज अदा कर देश और प्रदेश में अमन-चैन की दुआ मांगी.

आगरा में ईद-उल-फितर की जिले की 280 मस्जिदों में नमाज पढ़ी गई. जो अलग-अलग समय हुई है. जिससे कोई भी नमाज अदा करने से छूटे नहीं. सुबह करीब 8.45 बजे ताजमहल की शाही मस्जिद में ईद की नमाज अदा की गई. जिसमें ताजगंज क्षेत्र के स्थानीय निवासी शामिल हुए. नमाज के बाद अकीकतमंदों ने देश में अमन-चैन और तरक्की की दुआ की. ईद-उल-फितर के चलते ताजमहल में सुबह सात बजे से 10 बजे तक अकीकतमंदों और पर्यटकों की फ्री एंट्री रही. जिससे सुबह ताजमहल में खूब भीड़' रही.

ताजमहल की शाही मस्जिद में अकीकतमंदों ने नमाज अदा करके देश में अमन-चैन, भाईचारे और देश की तरक्की की दुआ की. इस दौरान आगरा की सभी मस्जिद और ईदगाह पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही. मिश्रित आबादी क्षेत्र में चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल और सुरक्षाकर्मी तैनात हैं. लोग एक-दूसरे को ईद की बधाइयां दे रहे हैं.

आगरा/ अलीगढ़ / प्रयागराज /रायबरेली / बलिया: देशभर में ईद-उल-फितर यानी 'ईद' का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. आगरा में शनिवार सुबह से ही शहर से देहात तक मस्जिदों में नमाज अदा की गई.

नमाज के बाद लोगों ने एक-दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी. बाजारों और गलियों में भी त्योहार का उत्साह साफ तौर पर देखा गया. प्रशासन की ओर से पहले ही ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, जिनका काफी हद तक पालन भी किया गया. जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि अलीगढ़ में ईद का पर्व शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ, जहां सुरक्षा व्यवस्था और लोगों के सहयोग से माहौल पूरी तरह नियंत्रण में रहा.

प्रयागराज में से हिन्दू-मुस्लिम ने एक साथ मनाई ईद

आज देश भर में ईद-उल-फितर का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. इस खास मौके पर प्रयागराज में 'गंगा-जमुनी तहजीब' का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिला, जहाँ नेताओं और आम जनता ने मिलकर अमन और शांति का संदेश दिया. ईदगाह में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने न केवल देश की तरक्की की दुआ मांगी, बल्कि एक-दूसरे को गले लगाकर भाईचारे का संदेश भी दिया. यहाँ गंगा-जमुनी तहजीब की एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई, जहाँ मुस्लिम भाइयों के साथ अन्य समुदायों के लोग भी इस खुशी में शरीक हुए।

प्रयागराज: ईद-उल-फित्र पर नमाज और दुआ. (ETV Bharat)

इलाहाबाद सीट से सांसद उज्जवल रमण ने कहा कि ईद उल फित्र यह मोहब्बतों का त्योहार है और दिल्ली मुबारकबाद यहाँ के सभी लोगों को. यह खुशियां बांटने का त्यौहार है, गले मिलकर ईद मनाएं और नफरतों को दिल से भगाने का काम करें. ईद का यह दिन आपसी गिले-शिकवे भुलाकर एक-दूसरे को गले लगाने का है.

रायबरेली में ईद उल फित्र

रायबरेली में ईद उल फित्र दिन आज शांतिपूर्ण ढंग से ईद की नमाज की गई अदा की गई. प्रशासन की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रायबरेली के रेलवे स्टेशन निकट ईदगाह पर सैकड़ों लोगों ने नमाज पढ़ी. लोगों ने एक दूसरे को गले लगकर ईद की बधाई दी और मुल्क में अमन चैन की दुआ की गई. जनपद की लगभग 359 मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ी गई.

रायबरेली: ईद-उल-फित्र पर नमाज. (ETV Bharat)

इस दौरान जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने कहा कि जनपद में 359 और शहर में 80 के करीब मस्जिदों में नमाज शांतिपूर्ण तरीके से पढ़ी गई. उन्होंने कहा कि आगामी त्योहार के मद्देनजर जिला प्रशासन अलर्ट था. उन्होंने सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद भी दी.

इस मौके पर एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि कल शुक्रवार को अलविदा जुम्मे की नमाज थी. इसके बाद आज ईद की नमाज की शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हुई है.

बलिया में 131 ईदगाहों-198 मस्जिदों में नमाज

अलीगढ़ में ईद-उल-फित्र पर नमाज और दुआ. (ETV Bharat)

बलिया जिले मे ईद-उल-फित्र का पावन पर्व पूरे उत्साह और भाईचारे के साथ मनाया जा रहा है. जिले में कुल 131 ईदगाहों और 198 मस्जिदों में सुबह की नमाज अदा की गई. इस दौरान प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की थी. सिंकदरपुर इमाम शाही मस्जिद के मौलवी करी फिरोज ने बताया की आज ईद उल फीटर का त्यौहार पर बहुत ही शांति से नमाज अदा की गई. लोगों से अपील है यह भाईचारा का त्योहार एक दूसरे से गले मिलकर शांति और सौहार्द से मनाई गई.