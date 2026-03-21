ईद उल फित्र के मौके पर मेरठ के इबादतगाहों में उमड़ा जनसैलाब, भीड़ संभालने में प्रशासन के छूट रहे पसीने

ईद उल फित्र के मौके पर मेरठ के इबादतगाहों में उमड़ा जनसैलाब, भीड़ संभालने में प्रशासन के छूट रहे पसीने
भीड़ को लेकर पुलिस और प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है. खुद एडीजी भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, पुलिस कप्तान जायजा ले रहे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 21, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : March 21, 2026 at 9:34 AM IST
मेरठ: ईद उल फित्र के मौके पर मेरठ में इबादतगाहों में पहुंचने को भारी भीड़ उमड़ी है. सड़कों पर पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. शहर में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसको लेकर इबादतगाहों में अकीदतमंद लगातार नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं. हालांकि सुरक्षा के भी मेरठ प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. खुद एडीजी जोन भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, पुलिस कप्तान समेत अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं.
इसके बावजूद मेरठ में इबादतगाहों में पहुंचने को भीड़ उमड़ पड़ी है. सड़कों पर भारी भीड दिख रही है. तमाम व्यवस्था के बाद भी सड़कों पर पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है.
आज सुब से ही ईद-उल फित्र के अवसर पर मेरठ में ईदगाहों पर नमाज अदा करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, इस दौरान सड़कों पर काफी संख्या में लोग मस्जिदों इबादतगाहों में पहुंचे है. लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और प्रशासन को मुश्किल हो रही है. भीड़ को देखते हुए डीआईजी कलानिधि नैथानी, मेरठ डीएम और एसएसपी ने व्यवस्था के लिए खुद ही मोर्चा संभाल लिए हैं.
बता दें कि मेरठ में जहां ईद पर हाई अलर्ट है, वहीं शहर की विभिन्न मस्जिदों पर 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्ती बरती जा रही है. इसको लेकर एसएसपी ने साफ कहा है कि अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की जा रही है.
इसके साथ ही पुलिस ने लोगों से ये भी अपील की है कि किसी भी भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें. अधिकारी लगातार भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का व्यापक जायजा ले रहे हैं.
इस दौरान अधिकारियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल से नमाज के समय कानून व्यवस्था बनाए रखने, शांति सुनिश्चित करने, भीड़ नियंत्रण करने और नागरिकों को सुरक्षित वातावरण में ईद सम्पन्न कराने के लिए दिशा-निर्देश को पालन कराने के लिए प्रशासनिक अमला काम कर रहा है.
अधिकारी स्थानीय जनता से अपील करते भी दिख रहे हैं. आपसी सौहार्द और भाईचारे के वातावरण को बनाये रखने की बार बार प्रशासन की तरफ से अपील माइक से की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए संवेदनशील स्थानों पर ड्रोन कैमरों के माध्यम से लगातार निगरानी हो रही है. वहीं किसी भी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो इसको लेकर रूट डायवर्जन प्लान भी बनाया गया है.
ईद- उल- फित्र के मौके पर मेरठ में इबादतगाहों में नमाज पढ़ी जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि पुख्ता सुरक्षा का इंतजाम नमाज अदा करने आने वाले अकीदत मंदों के लिए किया गया है. इस त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है. एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि 4 लेयर सुरक्षा की गई है, जिसमें आरएएफ के साथ-साथ पीएससी, और स्थानीय पुलिस के साथ और सिविल डिफेंस के वॉलिंटियर्स लगे हुए हैं साथ ही साथ लोकल इंटेलिजेंस की टीम भी सक्रिय हैं.