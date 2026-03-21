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ईद उल फित्र के मौके पर मेरठ के इबादतगाहों में उमड़ा जनसैलाब, भीड़ संभालने में प्रशासन के छूट रहे पसीने

भीड़ संभालने में प्रशासन के छूट रहे पसीने. ( ETV Bharat )

मेरठ: ईद उल फित्र के मौके पर मेरठ में इबादतगाहों में पहुंचने को भारी भीड़ उमड़ी है. सड़कों पर पुलिस और प्रशासन को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. शहर में आज ईद उल फितर का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. इसको लेकर इबादतगाहों में अकीदतमंद लगातार नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं. हालांकि सुरक्षा के भी मेरठ प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. खुद एडीजी जोन भानु भास्कर, डीआईजी कलानिधि नैथानी, पुलिस कप्तान समेत अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं. इसके बावजूद मेरठ में इबादतगाहों में पहुंचने को भीड़ उमड़ पड़ी है. सड़कों पर भारी भीड दिख रही है. तमाम व्यवस्था के बाद भी सड़कों पर पुलिस और प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. आज सुब से ही ईद-उल फित्र के अवसर पर मेरठ में ईदगाहों पर नमाज अदा करने के लिए लगातार लोग पहुंच रहे हैं, इस दौरान सड़कों पर काफी संख्या में लोग मस्जिदों इबादतगाहों में पहुंचे है. लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने में पुलिस और प्रशासन को मुश्किल हो रही है. भीड़ को देखते हुए डीआईजी कलानिधि नैथानी, मेरठ डीएम और एसएसपी ने व्यवस्था के लिए खुद ही मोर्चा संभाल लिए हैं. बता दें कि मेरठ में जहां ईद पर हाई अलर्ट है, वहीं शहर की विभिन्न मस्जिदों पर 1500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं. सड़क पर नमाज पढ़ने पर सख्ती बरती जा रही है. इसको लेकर एसएसपी ने साफ कहा है कि अफवाहों को रोकने के लिए सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की जा रही है.