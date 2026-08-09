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ड्यूटी के दौरान ITBP जवान का आकस्मिक निधन, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार

धौलपुर : देश सेवा में समर्पित भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के वीर जवान रवि परमार का मध्य प्रदेश के करैरा में ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया. जवान के निधन की खबर मिलते ही पैतृक गांव भगवान सिंह का पुरा, बसेड़ी में शोक की लहर दौड़ गई. रविवार को जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा तो अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण, परिजन और क्षेत्रवासी एकत्र हो गए. पार्थिव शरीर के गांव पहुंचते ही माहौल गमगीन हो गया. बसेड़ी थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया जवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया है.

जवान के पार्थिव शरीर का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान जवान को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे. अंतिम संस्कार के दौरान देशभक्ति के नारों के बीच परिजनों और ग्रामीणों ने नम आंखों से वीर जवान को विदाई दी. रवि परमार अपने पीछे दो बच्चों सहित परिवार को छोड़ गए हैं. जवान के आकस्मिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है.