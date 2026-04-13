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अंबेडकर जयंती पर महू में विशाल समागम, अनुयायियों का मौसमी व्यंजनों से स्वागत, सीएम होंगे शामिल

कार्यक्रम के पूर्व महू पहुंचे कलेक्टर शिवम वर्मा ने सभी श्रद्धालुओं के लिए भोजन व्यवस्था आज शाम से ही शुरू करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए थे. जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू द्वारा भोजनशाला का निरीक्षण करके भोजनशाला में सामग्री भंडार गृह में चार अतिरिक्त कूलर लगाकर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए. साथ ही 20 काउंटर लगाने के और आसानी से टोकन प्राप्त करने की व्यवस्था करने के निर्देश ड्यूटी अधिकारियों को दिए.

श्रद्धालुओं के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई है. गुजरात, महाराष्ट्र से आए सैकड़ों श्रद्धालुओं ने सोमवार शाम का भोजन किया. जिला प्रशासन की तरफ से भोजन की उत्तम व्यवस्था की गई है. भोजन में पुरी, मीठी बूंदी, केरी लौंजी, राम भाजी और मूंग दाल, चावल की नमकीन खिचड़ी और तली मिर्च की व्यवस्था की गई है.

इंदौर: संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाई जा रही है. इस अवसर पर 14 अप्रैल को डॉ. अम्बेडकर नगर महू स्थित उनकी जन्मस्थली पर बने भव्य स्मारक में विशाल समागम होगा. इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव भी विशेष रूप से शामिल होंगे. डॉ अंबेडकर की जन्मस्थली पर आयोजित समागम के लिए अनुयायियों के आगमन का सिलसिला प्रारंभ हो गया है. अनुयायियों की मेहमानों की तरह आवभगत की जा रही है. उनके लिए आवास, भोजन और पेयजल के लिए विशेष व्यवस्था की गई है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से होंगे शामिल

अंबेडकर जन्मस्थली पर आयोजित समागम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव विशेष रूप से शामिल होंगे. कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया, जन्म स्थली पर बने भव्य स्मारक पर विशेष साज-सज्जा की गई है. अम्बेडकर जयंती उत्सव समारोह में मध्य प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं. बौद्ध भिक्षुकों और भंतों के भोजन और उनके रुकने की व्यवस्था भी माहेश्वरी स्कूल में ही है.

श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाए गए हैं तीन विशाल डोम

श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पर्याप्त संख्या में अस्थाई शौचालयों का निर्माण भी किया गया है. श्रद्धालुओं की पेयजल व्यवस्था हेतु विभिन्न स्थानों पर प्याऊ का निर्माण किया गया है. अम्बेडकर जयंती के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के रुकने हेतु धर्मशालाओं, केन्ट बोर्ड हायर सेकेण्डरी स्कूल एवं केन्ट बोर्ड कन्या स्कूल में की गई है. इसके अलावा श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए तीन विशाल डोम भी बनाए गए हैं.

कार्यक्रम स्थलों को सात सेक्टर में विभाजित किया गया है. ये सेक्टर महेश्वरी स्कूल महू, डॉ. अम्बेडकर जन्म स्थली, केन्ट प्रायमरी स्कूल, स्वर्ग मंदिर परिसर, रेलवे स्टेशन से सात रास्ता, केन्ट बोर्ड कन्या विद्यालय तथा उत्कृष्ट विद्यालय महू में बनाये गए हैं. उक्त सात सेक्टरों में दल का गठन कर सभी विभागों के व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है.

उक्त सात सेक्टरों पर मराठी भाषी शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे कि आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो. कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु तीन स्थानों पर कन्ट्रोल रूम बनाए गए हैं. यह कंट्रोल रूम तहसील परिसर महू, अम्बेडकर जन्म स्थली स्मारक तथा स्वर्ग मंदिर परिसर में रहेंगे. महू में समारोह के दौरान 6 स्थान पर आकस्मिक चिकित्सा की विशेष व्यवस्था की गई है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा चिकित्सकों का दल गठन कर ड्यूटी लगाई गई है. कार्यक्रम के दौरान साफ-सफाई हेतु इन्दौर नगर निगम एवं स्थानीय निकाय का अमला तैनात किया गया है. समारोह के दौरान अग्निशमन की भी व्यवस्था रहेगी.