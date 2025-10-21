ETV Bharat / state

दिवाली की रात कसोल में होटल में लगी आग, शिमला-हमीरपुर में भी दुकानें जलकर राख

दिवाली की रात कुल्लू, शिमला, हमीरपुर में आग की घटनाएं सामने आई हैं. इसके चलते भारी नुकसान हुआ है.

होटल में लगी आग
होटल में लगी आग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 21, 2025 at 9:47 AM IST

3 Min Read
कुल्लू/शिमला: बीती रात जहां दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. वहीं, दिवाली की रात आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हुआ है. बीती रात मणिकर्ण घाटी के कसोल में एक होटल में भयानक आग लग गई. गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन होटल के ऊपरी मंजिल में आग के चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है.

वहीं, अब प्रशासन की टीम भी नुकसान का आकलन करने में जुट गई है. मिली जानकारी के अनुसार कसोल बाजार में बीती रात के समय एक होटल की ऊपरी मंजिल में आग लग गई. उस दौरान होटल में सैलानी बैठे हुए थे. आग लगने का पता चलते ही होटल प्रबंधन ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया. वहीं, होटल की ऊपरी मंजिल में ठहरे हुए सभी सैलानियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया. सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया.

फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. मणिकर्ण पुलिस भी आग लगने के कारणों की छानबीन में जुटी है. स्थानीय निवासी रमेश कुमार और शशि ठाकुर ने बताया कि अचानक होटल के ऊपरी मंजिल से आग की लपटें बाहर दिखाई दीं, जिसके चलते लोगों में भी डर का माहौल बन गया. क्योंकि होटल के साथ अन्य भवन भी सटे हुए थे. समय पर अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो अन्य भवनों को भी नुकसान हो सकता था.

जांच में जुटी पुलिस

एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि 'पुलिस की टीम आग लगने के कारणों की छानबीन में जुटी है. वहीं, राजस्व विभाग की टीम भी आग से हुए नुकसान का आकलन करने में जुट गई है. आगजनी की दुर्घटना में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है.'

शिमला-हमीरपुर में दुकानों में लगी आग

वहीं, शिमला शहर के साथ लगते बनूटी क्षेत्र में रात को अचानक आग लग गई. इससे तीन दुकानें जलकर राख हो गई. आग इतनी तेजी से फैली की दुकानदारों को अपना सामान बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला. इसके अलावा रामपुर बुशहर के खोपड़ी मंदिर के पास आग लगने से चार से पांच दुकानों में आग लग गई. इससे दुकानों में रखा सामान जलकर राख हो गया. दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पाया और इसे फैलने से रोका. वहीं, हमीरपुर जिला के बड़सर में स्थित सलौणी में भी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में आग लगने से भारी नुकसान हुआ है.

TAGGED:

KULLU FIRE CASE
FIRE ON DIWALI NIGHT
FIRE IN SHIMLA
FIRE IN HAMIRPUR
FIRE IN HOTEL KASOL

