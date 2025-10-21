ETV Bharat / state

दिवाली की रात कसोल में होटल में लगी आग, शिमला-हमीरपुर में भी दुकानें जलकर राख

कुल्लू/शिमला: बीती रात जहां दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया. वहीं, दिवाली की रात आग लगने के कारण लाखों का नुकसान हुआ है. बीती रात मणिकर्ण घाटी के कसोल में एक होटल में भयानक आग लग गई. गनीमत रही कि इस दुर्घटना में कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ, लेकिन होटल के ऊपरी मंजिल में आग के चलते लाखों रुपए का नुकसान हुआ है.

वहीं, अब प्रशासन की टीम भी नुकसान का आकलन करने में जुट गई है. मिली जानकारी के अनुसार कसोल बाजार में बीती रात के समय एक होटल की ऊपरी मंजिल में आग लग गई. उस दौरान होटल में सैलानी बैठे हुए थे. आग लगने का पता चलते ही होटल प्रबंधन ने अग्निशमन विभाग को सूचित किया. वहीं, होटल की ऊपरी मंजिल में ठहरे हुए सभी सैलानियों को भी सुरक्षित निकाल लिया गया. सूचना मिलते ही पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया.

फिलहाल आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है. मणिकर्ण पुलिस भी आग लगने के कारणों की छानबीन में जुटी है. स्थानीय निवासी रमेश कुमार और शशि ठाकुर ने बताया कि अचानक होटल के ऊपरी मंजिल से आग की लपटें बाहर दिखाई दीं, जिसके चलते लोगों में भी डर का माहौल बन गया. क्योंकि होटल के साथ अन्य भवन भी सटे हुए थे. समय पर अगर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो अन्य भवनों को भी नुकसान हो सकता था.

जांच में जुटी पुलिस