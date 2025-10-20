ETV Bharat / state

दीपावली पर जंगल की दुर्लभ जड़ी बूटियों से मां दंतेश्वरी का स्नान, सालों पुरानी परंपरा आज भी कायम

दंतेश्वरी मंदिर में दीपोत्सव की तैयारी नवरात्र से ही शुरू हो जाती है. मंदिर के सेवादार, गायता और पुजारी पारंपरिक विधि-विधान के साथ पूजा-पाठ प्रारंभ करते हैं. दीपावली से एक दिन पहले देवी मां को जंगल से लाई गई जड़ी-बूटियों से स्नान कराया जाता है.

दंतेवाड़ा: बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी के मंदिर में दीपावली पर्व का विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है. यह पर्व हर वर्ष मुख्य दीपावली से एक दिन र्व परंपरागत रूप से धूमधाम से मनाया जाता है.

जड़ी बूटी में मां का स्नान और श्रृंगार: मंदिर समिति सदस्य संतोष कश्यप बताते हैं "मंदिर के गायता, पेरमा और 12 लंकवार पुजारी इस परंपरा को निभाते हैं. वे जंगलों से दुर्लभ जड़ी-बूटियां और औषधीय पौधे लेकर आते हैं, जिन्हें रातभर मां के चरणों में रखा जाता है. अगली सुबह इन्हीं जड़ी-बूटियों से मां को स्नान कराया जाता है. जड़ी बूटियों से मां का श्रृंगार भी होता है. इन औषधीय तत्वों का पानी श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है. मान्यता है कि इन औषधीय तत्वों के पानी से विभिन्न रोगों से मुक्ति मिलती है. श्रद्धालु इस पवित्र जल को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं."

कुम्हाररास के कुम्हार मां के लिए लाते हैं दीए: दंतेश्वरी मंदिर में मनाई जाने वाली दीपावली में कुम्हार समाज की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है. कुम्हाररास के कुम्हार समाज के लोग हर साल मिट्टी से बने दीए, कलश, हांडी और बर्तन दिवाली से एक दिन पहले मां दंतेश्वरी को अर्पित करते हैं. कुम्हार समाज के अनुसार, मिट्टी के दीपक श्रम, आस्था और धरती की पवित्रता का प्रतीक हैं. इन्हें माता को अर्पित करना कृतज्ञता और परंपरा के प्रति सम्मान का प्रतीक है.

यह परंपरा हमारे बाप-दादा और परदादा के समय से चली आ रही है -बुधराम, कुम्हार

पहले से परंपरा चली आ रही है. जब तक कुम्हाररास से दीये नहीं जाते तब तक दीपावली पर्व नहीं मनाया जाता -कुम्हार

मां दंतेश्वरी मंदिर में दीपोत्सव: कुम्हार समाज के मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल दंतेश्वरी मंदिर में दिवाली पर किया जाता है. शाम को कुम्हार समाज द्वारा भेंट किए गए दीयों से मंदिर परिसर को सजाया गया. हजारों मिट्टी के दीयों की रोशनी से पूरा परिसर जगमगा उठा. मां दंतेश्वरी के दरबार में भव्य आरती और भजन संध्या का आयोजन हुआ, श्रद्धालुओं ने माता के चरणों में दीप अर्पित कर सुख, समृद्धि और शांति की कामना की.

कुम्हार समाज बरसों से माई जी से जुड़ा हुआ है. मां जी की पूजा के लिए जो बर्तन, दीए हांडी का उपयोग करते हैं वो कुम्हार समाज ही बनाता है -संतोष कश्यप,मंदिर समिति सदस्य

मां दंतेश्वरी मंदिर में दीपावली केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि लोकसंस्कृति, आस्था और परिश्रम का संगम है। यह परंपरा न केवल देवी मां के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि बस्तर की सांस्कृतिक पहचान को भी जीवंत रखे हुए है.