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दीपावली पर दून अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे 630 मरीज, पटाखों से झुलसे 40 लोग, 11 रोड एक्सीडेंट

दीपावली पर दून अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचे 630 मरीज ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: दीपावली के दौरान आतिशबाजी और सड़क दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं अलर्ट मोड पर रहीं. त्योहार के दौरान पिछले 24 घंटों में अस्पताल की इमरजेंसी में करीब 630 मरीज पहुंचे. इनमें से 90 मामले दीपावली से संबंधित थे. दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक (एमएस) डॉ. आरएस बिष्ट ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि दीपावली के दौरान पटाखों से झुलसने के 40 मामले सामने आए. राहत की बात यह रही कि इनमें किसी भी मरीज की स्थिति गंभीर नहीं थी. सभी को प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया.

पटाखों से झुलसे 40 लोग, हाथों में आई सबसे ज्यादा चोट: दून अस्पताल के एमएस डॉ. आरएस बिष्ट के मुताबिक, दीपावली के दौरान आतिशबाजी से जुड़े मामलों में सबसे अधिक मरीज झुलसने के कारण अस्पताल पहुंचे. कुल 40 लोग पटाखों की चपेट में आकर घायल हुए. इनमें 38 मरीजों के हाथ झुलसे थे, जबकि दो लोगों के चेहरे पर पटाखों की चिंगारी या लपटों की चपेट में आने से चोट आई.