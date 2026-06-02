ETV Bharat / state

दिल्ली में जल संकट पर मंत्री प्रवेश वर्मा बोले- पाइपलाइनों की बदहाली और पुराने जंजाल के बीच जूझ रही राजधानी

दिल्ली में जल संकट पर क्या बोले मंत्री प्रवेश वर्मा, जानिए ? ( ETV Bharat )