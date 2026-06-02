दिल्ली में जल संकट पर मंत्री प्रवेश वर्मा बोले- पाइपलाइनों की बदहाली और पुराने जंजाल के बीच जूझ रही राजधानी
पाइपिंग सिस्टम पर काम शुरू कर दिया है, इसके लिए जल बोर्ड एक नई DPR तैयार कर रहा है- जल मंत्री
Published : June 2, 2026 at 3:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में जारी भीषण जल संकट के बीच, जलमंत्री प्रवेश वर्मा ने मंगलवार को सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर की जल व्यवस्था की गंभीर हकीकत को सबके सामने रखा. मंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली की पेयजल समस्या अचानक पैदा नहीं हुई है, बल्कि यह दशकों से उपेक्षित आधारभूत ढांचे का परिणाम है.
मंत्री प्रवेश वर्मा ने आंकड़ों के जरिए बताया कि दिल्ली की वर्तमान आबादी के लिहाज से हर घर तक पर्याप्त पानी पहुंचाने के लिए 1,250 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रतिदिन) पानी की आवश्यकता है. एक आदर्श स्थिति में, जहां हर नागरिक को चौबीसों घंटे जलापूर्ति सुनिश्चित हो, वहां भी यह मांग 1,250 एमजीडी के स्तर पर ही बनी रहती है.
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference on water issue in the city, Minister Parvesh Verma says, " for the past few days, there has been a water shortage in delhi. we are receiving complaints regarding this, and the media has also issued reports on it. based on our… pic.twitter.com/7ZPmz6N9Nh— Press Trust of India (@PTI_News) June 2, 2026
30 साल से पुरानी पाइपें बनीं समस्या
मंत्री वर्मा ने कहा कि शहर में पानी की आपूर्ति का नेटवर्क 16,634 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों के जरिए होता है. उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा अपनी उम्र पूरी कर चुका है, जो आए दिन लीकेज का कारण बनता है. जिसमें 33 फीसद (लगभग 5,500 किमी) लाइन 30 साल से अधिक पुरानी पाइपलाइनें, 19 फीसद (लगभग 3,000 किमी) 25 से 30 साल पुरानी पाइपलाइनें, कुल मिलाकर, आधे से अधिक नेटवर्क अत्यधिक जर्जर स्थिति में है.
नहरों की खस्ताहाल हालत और पानी की बर्बादी
मंत्री प्रवेश वर्मा ने जल वितरण प्रणाली में हो रहे भारी नुकसान का जिक्र करते हुए कहा कि हैदरपुर में कैरियर लाइन चैनल- दिल्ली सब ब्रांच (CLC-DSB) नहर प्रणाली से पानी मिलता है. CLC नहर की लाइनिंग सही होने के कारण यहां पानी का नुकसान मात्र पांच फीसद है. लेकिन इसके विपरीत, DSB नहर बेहद पुरानी और क्षतिग्रस्त है, जिससे 40 से 45 फीसद तक पानी बर्बाद हो रहा है.
पिछले वर्षों की उपेक्षा और वर्तमान का निवेश
मंत्री वर्मा ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि बीते वर्षों में पूंजीगत व्यय पर ध्यान दिया गया होता, तो आज दिल्ली यह दिन नहीं देखती. उन्होंने बताया कि जहां वर्ष 2024-25 में मात्र 1,254 करोड़ खर्च किए गए थे, वहीं उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद केवल एक साल के भीतर 2,900 करोड़ के कार्य या तो पूरे कर लिए हैं या उन पर काम जारी है.
LPSC और IFC चार्जेस में भारी कटौती
आम जनता को बड़ी राहत देते हुए जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने बताया कि सरकार ने पानी के बढ़े हुए बिलों से निजात दिलाने के लिए LPSC (लेट पेमेंट सरचार्ज) स्कीम लागू की है. साथ ही, अपनी प्रमुख पांच उपलब्धियों में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली में IFC चार्जेस में 70 से 90 फीसद तक की बड़ी कटौती की गई है, जिसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिल रहा है.
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