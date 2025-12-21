दो साल पूरे होने पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने गिनाई उपलब्धियां, नई परियोजनाओं का करना होगा इंतजार
यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर गति बनाए रखने की है.
December 21, 2025
जयपुर: राज्य सरकार के कार्यकाल के दो वर्ष पूरे होने के बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया कि सरकार नई परियोजनाओं की घोषणा जल्दबाजी में नहीं करेगी, बल्कि पहले कंसलटिंग एजेंसी से मिलने वाली रिपोर्ट का अध्ययन कर आकलन किया जाएगा कि किन योजनाओं से आमजन को कितना लाभ होगा. उसी आधार पर नई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा. इस दौरान उन्होंने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए राज्य सरकार की 2 साल की उपलब्धियां भी गिनाई.
पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला: विपक्ष के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए खर्रा ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया. उन्होंने कहा कि उस दौर में राजस्थान गंभीर बिजली संकट से जूझ रहा था. ताप बिजली घरों के पास कोयले की कमी थी और वे अपनी आधी क्षमता पर ही काम कर रहे थे. भाजपा सरकार ने दो वर्षों में ताप विद्युत संयंत्रों की क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी तेजी से कार्य किया. ग्राम जल सेतु जैसी योजनाओं के माध्यम से लंबे समय से लंबित परियोजनाओं को गति दी गई है. यमुना जल पर डीपीआर तैयार कर आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसे उन्होंने सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक बताया.
'प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की': इसके साथ ही उन्होंने कानून व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक मामलों पर सख्त कार्रवाई को भी सरकार की अहम उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि 2018 से 2023 के बीच हुए पेपर लीक और नकल जैसे मामलों ने युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाया. लेकिन मौजूदा सरकार ने दोषियों को जेल भेजा और प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की. खर्रा ने कहा कि बीते दो वर्षों में भाजपा सरकार को जितना काम करना चाहिए था, उसका लगभग तीन-चौथाई हिस्सा पूरा किया जा चुका है. हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें समस्या समाधान के साथ नई चुनौतियां और नई मांगें सामने आती रहती हैं. ऐसे में सरकार की प्राथमिकता योजनाओं के क्रियान्वयन में निरंतर गति बनाए रखने की है, विशेषकर उन योजनाओं में जिनसे आम नागरिकों को सीधी राहत मिले.
शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार का दावा: मंत्री ने कहा कि यातायात व्यवस्था, सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए बीते दो वर्षों में महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, जिनका लाभ आमजन को मिला है. साथ ही उन्होंने यह भी माना कि इन क्षेत्रों में अभी काफी काम किया जाना बाकी है और सरकार इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है. हालांकि नई परियोजनाओं की घोषणा से पहले कंसलटिंग एजेंसी से मिलने वाली रिपोर्ट का अध्ययन किया जाएगा. ये तय किया जाएगा कि किन योजनाओं से आमजन को कितना लाभ होगा, उसी आधार पर नई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा.