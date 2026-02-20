ETV Bharat / state

दिल्ली सरकार के एक साल: CM रेखा गुप्ता ने पेश किया सरकार का रिपोर्ट कार्ड, कहा- समस्या नहीं समाधान की बात करते हैं

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के एक साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सचिवालय में अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी किया. सीएम ने एक साल पूरा होने पर 'पहला कदम बदलाव का एक साल विकास का' नारा दिया. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24×7 फॉर 2047 विकसित दिल्ली के विजन की भी झलक भी रिपोर्ट कार्ड में प्रस्तुत की. इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ दिल्ली सरकार के सभी छह कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा, कपिल मिश्रा, आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, डॉ पंकज कुमार सिंह और रविन्द्र सिंह इन्द्राज भी मौजूद रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक साल पहले के दिन को याद करते हुए कहा, आज सरकार को एक साल पूरा हुआ है. 20 फरवरी, 2025 को इसी समय हम सचिवालय पहुंचे थे और हमने अपना पदभार संभाला था. यहीं पर हमने पहले दिन ही पहली कैबिनेट बैठक की थी. ये सरकार वादों की नहीं, बल्कि परिणामों की सरकार है. इसे बहाने से समाधान की ओर ले जाने की कोशिश की है. आज की जो सरकार है वो पोस्टर की राजनीति नहीं करती, बल्कि काम की राजनीति करती है. दिल्ली में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हर सेक्टर में काम किया गया. हम समस्या नहीं समाधान की बात करते हैं. राष्ट्रवादी विचारधारा और हमारा मंत्र 'सबका साथ सबका विकास' पर काम करते हैं.

झुग्गीवासियों के कल्याण के लिए दिया बजट: उन्होंने कहा, हमने पहली कैबिनेट बैठक में ही आयुष्मान योजना को लागू किया, जिसमें करीब 7 लाख लोग ने रजिस्टर किया. वहीं करीब 30 हजार लोगों ने इसका लाभ भी लिया. मुझे खुशी है कि दिल्ली में 70 अटल कैंटीन चल रही है, यानी कि 70 हजार लोग रोज मात्र 5 रुपये में भरपेट खाना खा रहे है. एक लाख करोड़ के बजट में 700 करोड़ हमने झुग्गीवासियों के कल्याण के लिए दिया, ताकि झुग्गी में रहने वाले लोग सम्मान से जी सकें और उनका विकास हो सके. इतना ही नहीं, 13 हजार फ्लैट्स के रिनोवेशन का काम चल रहा है, ताकि झुग्गीवासियों का का उत्थान हो.