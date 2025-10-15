ETV Bharat / state

पीड़ितों को मुआवजे के सवाल पर बोले प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, पहली प्राथमिकता, बेहतर इलाज

जिले के प्रभारी मंत्री मदन दिलावर और शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी ने बुधवार को अस्पताल में घायलों से मुलाकात की.

Dilawar meet the injured
घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे दिलावर (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 15, 2025 at 3:45 PM IST

जोधपुर: शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री मदन दिलावर बुधवार दोपहर को घायलों से मुलाकात करने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे. इस दौरान पीड़ितों को मुआवजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता बेहतर इलाज करना है. शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की.

दिलावर ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि बस दुर्घटना की जांच होगी. जिस तरह की भी रिपोर्ट आएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. हमारा प्रयास हताहत लोगों को उपचार देकर स्वस्थ्य करना है. परिजनों के व्यवस्थाओं में खामियों पर सवाल पर दिलावर ने कहा कि अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं. दिलावर ने कहा कि कमियों पर भी बात होगी, लेकिन पहली प्राथमिका बेहतर उपचार करवाने की है.

मुआवजे पर क्या है सरकार का जवाब? देखें वीडियो (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: जैसलमेर बस हादसा: दस फेरे भी पूरे नहीं हुए थे नई बस के, अब सरकार करवा रही सभी बसों की जांच

उन्होंने कहा कि हादसा जांच का विषय है. दिलावर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जितने भी घायल हैं, उनको बेहतर उपचार मिले, कोई कमी नहीं रहे. अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं वे किसी तरह की कमी नहीं रखें. संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों के लिए पचास-पचास हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की है.

Shiv MLA meets family members
परिजनों से मिलते शिव विधायक (ETV Bharat Jodhpur)

पढ़ें: स्लीपर सीट पर बच्चों को बिठाया पर निकाल नहीं पाया पीर मोहम्मद, खो दिए दिल के टुकड़े, बस का गेट हो गया था लॉक

वहीं, शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी बुधवार को फिर अस्पताल पहुंचे. मोर्चरी में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों के वे साथ हैं. जो शव बुरी तरह से जल गए हैं, उनके लिए डीएनए की जांच का प्रयास चल रहा है. जो भी विषय सामने आएंगे, हम सरकार तक पहुंचाएंगे. मुआवजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है. प्रदेश सरकार पीड़ितों को सही मुआवजा देगी. लेकिन मुआवजे से किसी के परिवार में हुई कमी को भरपाई नहीं हो सकती. इससे पहले मंगलवार रात को भी भाटी सीएम के साथ अस्पताल आए थे. परिजनों से मुलाकात की थी.

