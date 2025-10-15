ETV Bharat / state

पीड़ितों को मुआवजे के सवाल पर बोले प्रभारी मंत्री मदन दिलावर, पहली प्राथमिकता, बेहतर इलाज

दिलावर ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में बताया कि बस दुर्घटना की जांच होगी. जिस तरह की भी रिपोर्ट आएगी, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी. हमारा प्रयास हताहत लोगों को उपचार देकर स्वस्थ्य करना है. परिजनों के व्यवस्थाओं में खामियों पर सवाल पर दिलावर ने कहा कि अस्पताल में सभी व्यवस्थाएं की गई हैं. दिलावर ने कहा कि कमियों पर भी बात होगी, लेकिन पहली प्राथमिका बेहतर उपचार करवाने की है.

जोधपुर: शिक्षा मंत्री और प्रभारी मंत्री मदन दिलावर बुधवार दोपहर को घायलों से मुलाकात करने महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे. इस दौरान पीड़ितों को मुआवजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता बेहतर इलाज करना है. शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की.

उन्होंने कहा कि हादसा जांच का विषय है. दिलावर ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जितने भी घायल हैं, उनको बेहतर उपचार मिले, कोई कमी नहीं रहे. अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं वे किसी तरह की कमी नहीं रखें. संसाधन उपलब्ध करवाए जाएंगे. इस हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों के लिए पचास-पचास हजार रुपए के मुआवजे की घोषणा की है.

वहीं, शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी बुधवार को फिर अस्पताल पहुंचे. मोर्चरी में मृतकों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि सभी पीड़ित परिवारों के वे साथ हैं. जो शव बुरी तरह से जल गए हैं, उनके लिए डीएनए की जांच का प्रयास चल रहा है. जो भी विषय सामने आएंगे, हम सरकार तक पहुंचाएंगे. मुआवजे के सवाल पर उन्होंने कहा कि उपचार की पूरी व्यवस्था की गई है. प्रदेश सरकार पीड़ितों को सही मुआवजा देगी. लेकिन मुआवजे से किसी के परिवार में हुई कमी को भरपाई नहीं हो सकती. इससे पहले मंगलवार रात को भी भाटी सीएम के साथ अस्पताल आए थे. परिजनों से मुलाकात की थी.