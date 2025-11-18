ETV Bharat / state

महिला का मकान कब्जाने पर CM योगी का एक्शन; भाजपा के पूर्व विधायक समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR

मकान पर थी तत्कालीन चेयरमैन की नजर : इसके अलावा साल 1979 तथा 1990 में भी जमीन खरीद कर उस पर मकान बनवाया था. बाद में आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने ये मकान बेच दिए थे. राजदुलारी के अनुसार भरवारी का मकान नहीं बेचा गया था. इस मकान पर तत्कालीन चेयरमैन कैलाश चन्द्र केसरवानी की नजर थी, लेकिन पति के जिंदा रहते वह कुछ नहीं कर पा रहा था. इसके बाद साल 2004 में पति की मौत हो गई.

नीलामी में जमीन खरीदकर बनाया था मकान : मामला कोखराज थाना क्षेत्र के भरवारी कस्बा का है. महिला राजदुलारी पत्नी उमाशंकर ने आरोप लगाया कि उनके पति ने अपनी खुद की कमाई से वर्ष 1970 में नगर पंचायत वर्तमान में नगर पालिका परिषद भरवारी से एक जमीन नीलामी में खरीदी थी. उस पर उन्होंने मकान का निर्माण कराया था.

पीड़ित महिला ने मुख्यमंत्री से शिकायत की थी. आरोपियों ने कूट रचित कागजातों के माध्यम से नगर पालिका के खसरा रजिस्टर में नाम भी चढ़वा लिया था. थानाध्यक्ष कोखराज चंद्रभूषण मौर्य ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है. जांच चल रही है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी.

कौशांबी : सीएम योगी के आदेश पर पुलिस ने भाजपा के पूर्व विधायक, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष समेत 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. इन पर भरवारी कस्बे में एक मकान पर जबरन कब्जा कराने और उसके फर्जी कागजात तैयार कराने के आरोप हैं.

फर्जी कागजात से दूसरे के नाम करा दिया मकान : महिला के अनुसार इसके बाद कैशाश ने मुंबई में रहने वाले दिलीप, अजय, विजय व संजय को बुलाकर मकान के फर्जी कागजात तैयार करा लिए. इसमें 30 साल पहले उमाशंकर की मृत्यु दिखाया गया. कैलाश ने साल 2005 में अवैध तरीके से मकान को इन लोगों के नाम दर्ज कर दिया.

पिटाई कर घर से बाहर निकलवा दिया था : राजदुलारी का आरोप है कि उन्होंने विरोध किया तो कैलाश चन्द्र केशरवानी ने दबंगों की मदद से उनकी और उनके बच्चों की पिटाई करवा दी. इसके बाद घर से बाहर निकाल दिया. उस दौरान उनका परिवार उसी मकान में रहता था. तब से लेकर कई जगहों पर शिकायत की गई, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद उन्होंने सीएम योगी के जनता दरबार में पहुंचकर शिकायत की.

सीएम योगी से महिला ने की थी शिकायत : महिला ने सीएम को बताया कि बीजेपी के चायल से पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता, कैलाश चंद्र केसरवानी और उनकी पत्नी पूर्व चेयरमैन सुनीता केसरवानी ने अपने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के चलते नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर दबाव बनाकर उनके मकान को आरोपियों के नाम करा दिया. मकान इन्हीं लोगों के कब्जे में है.

सीएम योगी ने दिए थे कार्रवाई के आदेश : महिला ने आरोप लगाया कि नगर पालिका प्रशासन ने शिकायत के बाद भी कोई भी कार्रवाई नहीं की. उनके प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई हुई, नगर पालिका के अफसरों ने RTI में भी इसका कोई जवाब नहीं दिया. मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कौशांबी पुलिस को मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के निर्देश दिए.

इसके बाद कोखराज थाना पुलिस ने सोमवार की देर रात पूर्व चेयरमैन कैलाश चंद्र केसरवानी, उनकी पत्नी पूर्व चेयरमैन सुनीता केसरवानी, पूर्व विधायक संजय कुमार गुप्ता, दिलीप, अजय, विजय और संजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया.

