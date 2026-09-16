ETV Bharat / state

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रा

छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प को जन जन तक पहुंचाया जाएगा.

SEVA SANKALP YATRA
सेवा संकल्प यात्रा (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 16, 2026 at 2:12 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है. भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को इस साल सेवा संकल्प अभियान के रूप में मना रही है. इस अभियान का उद्देश्य जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करना, विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प लेना, केन्द्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाना और हर परिवार की सहभागिता के साथ व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है.

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कार्यक्रम

17 सितंबर से शुरू हो रहा अभियान 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है, जबकि 7 अक्टूबर को उनके सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे होंगे. 17 अक्टूबर 2026 को अभियान का समापन बड़े कार्यक्रम के साथ किया जाएगा. सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वारणसी तक यात्रा निकाली जा रही है. वडनगर पीएम मोदी का जन्मस्थान है जबकि वाराणसी उनकी कर्मस्थली. इस यात्रा में शामिल होने मंगलवार को रायपुर से 60 युवा बस से रवाना हुए, जिन्हें सीएम साय और पूरी कैबिनेट ने बीजेपी का झंडा दिखाकर रवाना किया.

सेवा संकल्प यात्रा पर सीएम विष्णुदेव साय (ETV Bharat Chhattisgarh)

पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान

सीएम विष्णुदेव साय ने कहा हर साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाता था लेकिन इस बार पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सार्वजनिक जीवन में उनके जनसेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान मनाया जा रहा है.

वडनगर टू वारणसी यात्रा

वडनगर से वारणसी तक प्रेरक बाइक यात्रा होनी है. इसके लिए 60 युवाओं को रायपुर से हरी झंडी देकर रवाना किया गया है, जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे. हमारे युवा 7 अक्टूबर तक 20 दिन तक यात्रा कर वडनगर पहुंचेंगे. 17 सितंबर को वाराणसी में 10 नदियों से जल लाकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे. इस यात्रा का उद्देश्य पीएम मोदी का सेवा संकल्प लोगों तक पहुंचाना है.

Vadnagar to Varanasi Seva Sankalp YATRA
साय कैबिनेट ने सेवा संकल्प यात्रा को किया रवाना (ETV Bharat Chhattisgarh)

सेवा संकल्प अभियान में क्या होगा

17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य परीक्षण, जल संरक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसी 25 सेवा गतिविधियां होंगी. श्रमदान के रूप में लोगों से कम से कम 25 मिनट श्रमदान करने की अपील की गई है, जिसकी फोटो या वीडियो माई भारत पोर्टल पर अपलोड करने पर डिजिटल प्रमाण-पत्र मिलेगा.

Vadnagar to Varanasi Seva Sankalp YATRA
7 अक्टूबर को वडनगर पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ बीजेपी नेता (ETV Bharat Chhattisgarh)
मुख्यमंत्री ने अचानक रुकवाया काफिला, दीये बेच रही महिला मीरा से खरीदा दीपक, पीएम के जन्मदिन पर रोशन होगा खारून घाट
Explainer :आदिवासी पकड़ की राजनीति : बीजेपी ने कहा दावे हैं खोखले, वादे आसमानी, कांग्रेस का जवाब सीएम फेस से ठगा जा रहा समाज
कंबल ओढ़कर घी पी रहे हैं मंत्री, रेत हो या कोयला सब काम मंत्री की अनुशंसा पर, भविष्य नहीं उज्ज्वल : चरणदास महंत

TAGGED:

VADNAGAR TO VARANASI
नरेंद्र मोदी
NARENDRA MODI
BIRTHDAY OF PRIME MINISTER
SEVA SANKALP YATRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.