प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर वडनगर से वाराणसी तक सेवा संकल्प यात्रा
छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प को जन जन तक पहुंचाया जाएगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 16, 2026 at 2:12 PM IST
रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 17 सितंबर को जन्मदिन है. भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के जन्मदिन को इस साल सेवा संकल्प अभियान के रूप में मना रही है. इस अभियान का उद्देश्य जनसेवा के प्रति आभार व्यक्त करना, विकसित भारत 2047 का सामूहिक संकल्प लेना, केन्द्र एवं राज्य शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाना और हर परिवार की सहभागिता के साथ व्यापक जनभागीदारी सुनिश्चित करना है.
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक कार्यक्रम
17 सितंबर से शुरू हो रहा अभियान 17 अक्टूबर 2026 तक चलेगा. 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है, जबकि 7 अक्टूबर को उनके सार्वजनिक पद पर 25 साल पूरे होंगे. 17 अक्टूबर 2026 को अभियान का समापन बड़े कार्यक्रम के साथ किया जाएगा. सेवा संकल्प अभियान के तहत वडनगर से वारणसी तक यात्रा निकाली जा रही है. वडनगर पीएम मोदी का जन्मस्थान है जबकि वाराणसी उनकी कर्मस्थली. इस यात्रा में शामिल होने मंगलवार को रायपुर से 60 युवा बस से रवाना हुए, जिन्हें सीएम साय और पूरी कैबिनेट ने बीजेपी का झंडा दिखाकर रवाना किया.
पीएम मोदी के जन्मदिन पर सेवा संकल्प अभियान
सीएम विष्णुदेव साय ने कहा हर साल प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाता था लेकिन इस बार पीएम मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक सार्वजनिक जीवन में उनके जनसेवा के 25 साल पूरे हो रहे हैं. इस अवसर पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान मनाया जा रहा है.
वडनगर टू वारणसी यात्रा
वडनगर से वारणसी तक प्रेरक बाइक यात्रा होनी है. इसके लिए 60 युवाओं को रायपुर से हरी झंडी देकर रवाना किया गया है, जो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे. हमारे युवा 7 अक्टूबर तक 20 दिन तक यात्रा कर वडनगर पहुंचेंगे. 17 सितंबर को वाराणसी में 10 नदियों से जल लाकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे. इस यात्रा का उद्देश्य पीएम मोदी का सेवा संकल्प लोगों तक पहुंचाना है.
सेवा संकल्प अभियान में क्या होगा
17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत रक्तदान, वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान, स्वास्थ्य परीक्षण, जल संरक्षण और डिजिटल साक्षरता जैसी 25 सेवा गतिविधियां होंगी. श्रमदान के रूप में लोगों से कम से कम 25 मिनट श्रमदान करने की अपील की गई है, जिसकी फोटो या वीडियो माई भारत पोर्टल पर अपलोड करने पर डिजिटल प्रमाण-पत्र मिलेगा.