दिल्ली में 'आइडिया ऑफ इंडिया' पर राष्ट्रीय सम्मेलन, भारत रत्न खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान को किया गया याद

खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान की जयंती पर दिल्ली में राष्ट्रीय संवाद का आयोजन (ETV Bharat)

बादशाह ख़ान अहिंसा और शांति के प्रमुख समर्थक रहे हैं इस मौके पर आयोजन में आए वक्ताओं ने खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान को याद करते हुए कहा कि आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी के साथ मिलकर उन्होंने अहम भूमिका निभाई. कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की उस मूल अवधारणा को सामने लाना था, जो देश को एक सूत्र में बांधती है. वक्ताओं ने कहा कि “आइडिया ऑफ इंडिया” सिर्फ़ एक राजनीतिक या वैचारिक शब्द नहीं बल्कि भारत की सामाजिक संरचना और संवैधानिक व्यवस्था का आधार है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में एक राष्ट्रीय स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया. जिसका विषय था “IDEA OF INDIA”. इस सम्मेलन में भारत की लोकतांत्रिक सोच, संवैधानिक मूल्य और सामाजिक एकता पर गंभीर विचार-विमर्श किया गया. इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत रत्न खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ान जिन्हें बादशाह ख़ान के नाम से जाना जाता है उन्हेंं याद किया गया.

प्रसिद्ध लेखक राम पुनियानी ने सम्मेलन को किया संबोधित

इस मौके पर सामाजिक चिंतक डॉ. राम पुनियानी भी मौजूद रहे. डॉ. राम पुनियानी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की पहचान बहुलता, सहिष्णुता और आपसी सम्मान में निहित है. उन्होंने यह भी कहा कि आज के समय में बादशाह ख़ान जैसे विचारकों के विचार समाज को जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

इतिहासकार रुचिका शर्मा ने स्वतंत्रता आंदोलन में खान जी की भूमिका को किया याद

कार्यक्रम में इतिहासकार रुचिका शर्मा की भी उपस्थिति रही. रुचिका शर्मा ने कहा कि युवाओं को भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उसमें शामिल अहिंसक संघर्ष की परंपरा से जोड़ना बेहद ज़रूरी है. उनका कहना था कि बादशाह ख़ान का जीवन आज की पीढ़ी के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है, अन्य वक्ताओं की राय सम्मेलन में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी इस बात पर ज़ोर दिया कि संविधान में निहित मूल्य भारत की सबसे बड़ी ताक़त हैं.

संवाद और समझ ही नफरत और विभाजन को कर सकते हैं दूर (ETV Bharat)

संवाद और समझ ही नफरत और विभाजन को कर सकते हैं दूर

वक्ताओं ने कहा कि नफरत और विभाजन के दौर में संवाद और समझ ही समाज को आगे ले जा सकती है.आयोजन और सहभागिता इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन SGMS के सहयोग से और वतन समाचार के तत्वावधान में किया गया. कार्यक्रम में शिक्षाविदों,पत्रकारों,सामाजिक कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया. कुल मिलाकर “IDEA OF INDIA” सम्मेलन भारत की लोकतांत्रिक परंपरा और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है.

