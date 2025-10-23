ETV Bharat / state

जेल में मना भैया दूज, बहनों ने भाइयों से अपराध छोड़ने का लिया वचन

प्रदेश में भैया दूज धूमधाम से मनाया गया. धौलपुर में बहनों ने जेल पहुंचकर अपने बंदी भाइयों को तिलक लगाया.

BHAI DOOJ
जेल में बंद भाइयों को तिलक लगाती बहन (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 23, 2025 at 3:27 PM IST

3 Min Read
धौलपुर/जैसलमेर: धौलपुर में गुरुवार को भैया दूज के अवसर पर जिला जेल में एक भावनात्मक दृश्य देखने को मिला. त्योहार को देखते हुए जेल प्रशासन ने विशेष व्यवस्था करते हुए बंदियों की बहनों को अपने भाइयों से मिलने की अनुमति दी.

सुबह से ही महिलाएं पूजा की थाली और मिठाइयां लेकर जेल परिसर पहुंचीं. मुलाक़ाती कक्ष में बहनों ने अपने बंदी भाइयों के माथे पर तिलक लगाया और उनकी लंबी उम्र व सलामती की कामना की. कई बहनें अपने भाइयों को देखकर भावुक होकर रो पड़ीं. वहीं, बंदी भाइयों ने भी बहनों को ढांढस बंधाते हुए जल्द घर लौटने और समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प व्यक्त किया.

जेल प्रशासन ने की विशेष व्यवस्था: जेल प्रभारी सुमन मीणा ने बताया कि त्योहार के मौके पर जेल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी गई थी. मुलाकात के दौरान बहनों के लिए पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था भी की गई थी.

जेल में बंद भाई को तिलक लगाने पहुंची बहन उर्मिला ने बताया कि उसने अपने भाई को भैया दूज के अवसर पर तिलक लगाकर दक्षिणा में अपराध को छोड़ने का वचन मांगा. जेल में बंद भाई ने बहन को विश्वास दिलाया कि वह अब अपराध की राह नहीं अपनाएगा और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन जिएगा. ऐसे कई उदाहरण देखने को मिले जब बहनों ने भाइयों से बेहतर जीवन जीने और गलत राह छोड़ने की अपील की.

सुरक्षा के रहे पुख्ता इंतजाम: जेल अधीक्षक सुमन मीणा ने बताया कि त्योहार के मद्देनज़र पहले से ही सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे. जेल प्रांगण के बाहर सुबह से ही मुलाकात के लिए काउंटर लगाए गए थे. सभी बहनों की महिला पुलिसकर्मियों द्वारा सघन तलाशी ली गई और फिर उन्हें अंदर प्रवेश दिया गया. मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री पर भी निगरानी रखी गई.

वहीं, जैसलमेर में भी गुरुवार को भैया दूज का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख-समृद्धि की कामना की. भाइयों ने भी बहनों को आशीर्वाद देते हुए उपहार स्वरूप बर्तन, आभूषण और रुपये भेंट किए. छोटे-छोटे बच्चों में भी त्योहार को लेकर उत्साह देखते ही बनता था.

सुबह से ही जैसलमेर शहर के साथ ग्रामीण अंचल में भी इस पावन पर्व की रौनक दिखाई दी. लक्ष्मीनाथजी मंदिर, हनुमान मंदिर सहित अन्य देवी-देवता के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी. शुभ मुहूर्त में बहनों ने भाइयों का तिलक किया, आरती उतारी और उनके दीर्घायु व मंगलमय जीवन की प्रार्थना की. भाइयों ने भी बहनों को जीवनभर साथ निभाने और रक्षा करने का वचन दिया. कई जगहों पर बहनों ने अपनी भाभियों को भी तिलक लगाकर स्नेह का संदेश दिया.

