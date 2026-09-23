ETV Bharat / state

आयुर्वेद दिवस पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले - निरोगी समाज के लिए आयुर्वेद बेहद ज़रूरी

लखनऊ में 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बाइक रैली. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बुधवार को लखनऊ में ‘स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद’ विषयक बाइक रैली का आयोजन किया गया. उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आयुर्वेद भारत की समृद्ध चिकित्सा परंपरा का अभिन्न हिस्सा है. मानवता के उद्भव काल से ही यह हमारे जीवन से जुड़ा रहा है. भारतीय गांवों में लंबे समय तक चिकित्सा व्यवस्था आयुर्वेद पर ही आधारित रही है. लखनऊ में 11वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर बाइक रैली. (ईटीवी भारत) उन्होंने कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी में तत्काल परिणाम की अपेक्षा के कारण लोग एलोपैथिक चिकित्सा की ओर अधिक आकर्षित हुए, लेकिन आयुर्वेद स्वस्थ एवं निरोगी जीवन की आधारशिला है.