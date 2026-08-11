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खगोलीय इतिहास के लिए 12 अगस्त महत्वपूर्ण, दिन में सूर्यग्रहण, रात में उल्कापिंडों की बारिश, एक सीध में दिखेंगे 6 ग्रह

12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की भोर तक पर्सिड उल्का-वर्षा अपने अधिकतम सक्रिय चरण में होगी. 12 अगस्त को सूर्यग्रहण भी होगा.

आसमान में दिखेंगे अद्भुत नजारा.
आसमान में दिखेंगे अद्भुत नजारा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 8:28 PM IST

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गोरखपुर : खगोलीय घटनाओं को लेकर अगस्त महीने में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. 12 अगस्त का दिन खगोल-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. छह ग्रहों का दृश्य संरेखण 11 अगस्त की देर रात से 12 अगस्त की भोर (सुबह) में दिखाई देगा. 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की भोर तक पर्सिड उल्का-वर्षा अपने अधिकतम सक्रिय चरण में होगी. 12 अगस्त को ही वैश्विक स्तर पर पूर्ण सूर्यग्रहण भी होगा, हालांकि वह सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि इस बार अगस्त 2026 खगोल प्रेमियों को बहुत बड़ी एवं कुछ विशेष जानकारी भरा है. 12 अगस्त की भोर में छह ग्रह शनि, वरुण, अरुण, मंगल, बुध और बृहस्पति क्रांतिवृत्त के आसपास आकाश में एक विस्तृत पट्टी में दिखाई देंगे. यह कोई भौतिक सीधी रेखा नहीं, बल्कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला आकाशीय परिप्रेक्ष्य है.

इनमें बृहस्पति, शनि और मंगल नग्न आंखों से अपेक्षाकृत आसानी से दिख सकते हैं, जबकि बुध ग्रह को क्षितिज के निकट होने के कारण देखना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन प्रयास करने पर दिखाई दे सकता है. जबकि अरुण और वरुण को अति विशेष (binoculars) विनोकुलर या अच्छी दूरबीन से ही देखना पड़ेगा. इस खगोलीय संरेखण का भारत में सर्वोत्तम अवलोकन स्थानीय सूर्योदय से लगभग 30 से 60 मिनट पहले खुले और कम प्रकाश-प्रदूषित स्थान से अच्छा हो सकता है.

बृहस्पति, शनि और मंगल नग्न आंखों से अपेक्षाकृत आसानी से दिख सकते हैं.
बृहस्पति, शनि और मंगल नग्न आंखों से अपेक्षाकृत आसानी से दिख सकते हैं. (Photo Credit; Astronomer Amar Pal Singh)

क्या होती है ग्रहों की परेड या संरेखण : खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया, ग्रहों की परेड या संरेखण (Planetary Alignment) वह खगोलीय स्थिति है जब सौरमंडल के कई ग्रह पृथ्वी से देखने पर आकाश के एक ही हिस्से में एक सीधी रेखा या चाप (Arc) में नजर आते हैं. अंतरिक्ष में ये ग्रह वास्तव में एक सीध में नहीं होते, बल्कि अपनी अलग कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी के दृष्टिकोण से एक कतार में दिखते हैं.

प्लैनेट परेड खगोल विज्ञान का औपचारिक तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि यह लोकप्रिय नाम उस स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है जब पृथ्वी से देखने पर कई ग्रह क्रांतिवृत्तीय पट्टी के आसपास एक साथ दिखाई देते हैं. ग्रह अंतरिक्ष में भौतिक रूप से एक सीधी रेखा नहीं बनाते, लेकिन कतार जैसा दृश्य पृथ्वी के दृष्टिकोण और सौरमंडल के लगभग समतलीय कक्षीय विन्यास के कारण दिखाई देता है.

6 ग्रह क्रांतिवृत्त के आसपास आकाश में एक विस्तृत पट्टी में दिखाई देंगे.
6 ग्रह क्रांतिवृत्त के आसपास आकाश में एक विस्तृत पट्टी में दिखाई देंगे. (Photo Credit; Astronomer Amar Pal Singh)

ग्रहों की परेड के प्रकार : खगोलविद ने बताया कि सामान्य बोलचाल की भाषा में ग्रहों की परेड या संरेखण चार प्रकार की होती हैं.

  • मिनी संरेखण (Mini)- जब 3 ग्रह एक साथ दिखाई देते हैं, तो इसे मिनी संरेखण कहा जाता है.
  • छोटा संरेखण (Small)- जब 4 ग्रह एक कतार में आते हैं, तो इसको छोटा संरेखण कहा जाता है.
  • बड़ा संरेखण (Large)- जब 5 या 6 ग्रह एक साथ दिखते हैं तब इसे बड़ा संरेखण कहा जाता है. 12 अगस्त 2026 को यही बड़ा संरेखण घटित होने जा रहा है.
  • महान संरेखण (Great)- जब सौरमंडल के लगभग सभी मुख्य ग्रह (8 ग्रह) एक साथ एक ही दिशा में नजर आते हैं तब एक महान संरेखण घटित होता है जोकि एक बहुत ही बड़ी खगोलीय घटनाओं में से एक होती है एवं ऐसा संरेखण अत्यंत ही ज्यादा दुर्लभ संरेखण होता है.

कब और कितने बजे से दिखाई देगा : खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया, 12 अगस्त की भोर में बुध ग्रह लगभग 4:28 (AM) बजे पूर्वी क्षितिज पर ऊपर आना शुरू कर देगा और सूर्योदय तक दिखाई देगा. इस दौरान बुध ग्रह कर्क तारामंडल क्षेत्र में स्थित होगा और इसका मैग्नीट्यूड लगभग माइनस 0.89 होगा. जो थोड़ी मेहनत करने एवं खोजने पर इसको साधारण आंखों से देखने योग्य बनायेगा.

12 अगस्त की भोर में ही बृहस्पति ग्रह भी लगभग 4:50 (AM) बजे पूर्वी क्षितिज पर ऊपर आना शुरू कर देगा और सूर्योदय तक दिखाई देगा. शनि ग्रह 11 अगस्त की रात्रि में लगभग 9:30 (PM) बजे पूर्वी क्षितिज पर मीन तारामंडल क्षेत्र के साथ ही ऊपर आना शुरू करेगा और पूरी रात अपने दृश्य मैग्नीट्यूड लगभग प्लस 0.58 की चमक साथ लिए हुए 12 अगस्त 2026 की भोर/सूर्योदय तक दिखाई देगा. इसे साधारण आंखों से ही देखा जा सकता है.

12 अगस्त को सूर्यग्रहण भी होगा.
12 अगस्त को सूर्यग्रहण भी होगा. (Photo Credit; Astronomer Amar Pal Singh)

मंगल ग्रह 11 अगस्त 2026 की मध्य रात्रि के बाद लगभग 1:50 (AM) पर पूर्वी क्षितिज पर ऊपर आना शुरू करेगा. इस दौरान मंगल ग्रह, वृषभ तारामंडल क्षेत्र में स्थित होगा और इसका मैग्नीट्यूड लगभग प्लस 1.29 के क़रीब होगा जो इसे साधारण आंखों से देखने योग्य बनायेगा. 12 अगस्त की भोर सुबह तक दिखाई देगा. सौर मंडल का सातवां ग्रह अरुण 11 अगस्त की रात्रि में लगभग 12 बजकर 15 मिनट (AM) बजे पूर्वी क्षितिज पर ऊपर आना शुरू करेगा और इस दौरान यह वृषभ तारामंडल क्षेत्र में स्थित होगा और इसका मैग्नीट्यूड लगभग प्लस 5.74 के क़रीब होगा.

इसको देखने के लिए किसी विशेष विनाकुलर एवं अच्छी दूरबीन/टेलीस्कोप की आवश्यकता होगी. यह साधारण आंखों से दिखाई नहीं देता है. वरुण ग्रह 11 अगस्त 2026 की रात्रि में लगभग 9:00 (PM) IST से पूर्वी क्षितिज पर ऊपर आना शुरू करेगा. वर्षभर की सबसे ज्यादा मशहूर एवं बहुप्रतीक्षित उल्का वर्षाओंं में से प्रमुख जिसे पर्सिड उल्का वृष्टि भी कहा जाता है, उसी पर्सिड उल्का वर्षा का चरम समय भी 12-13 अगस्त की दरम्यानी रात में देखना सबसे अच्छा होगा.

12 अगस्त को दिन में पूर्ण सूर्यग्रहण भी घटित होने वाला है. लेकिन यह सूर्यग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, यह सूर्यग्रहण केवल दुनिया के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों से ही पूर्ण सूर्यग्रहण एवं आंशिक सूर्यग्रहण आदि के रूप में दिखाई देगा.

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