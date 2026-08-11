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खगोलीय इतिहास के लिए 12 अगस्त महत्वपूर्ण, दिन में सूर्यग्रहण, रात में उल्कापिंडों की बारिश, एक सीध में दिखेंगे 6 ग्रह

आसमान में दिखेंगे अद्भुत नजारा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

गोरखपुर : खगोलीय घटनाओं को लेकर अगस्त महीने में कई बदलाव देखने को मिलेंगे. 12 अगस्त का दिन खगोल-विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. छह ग्रहों का दृश्य संरेखण 11 अगस्त की देर रात से 12 अगस्त की भोर (सुबह) में दिखाई देगा. 12 अगस्त की रात से 13 अगस्त की भोर तक पर्सिड उल्का-वर्षा अपने अधिकतम सक्रिय चरण में होगी. 12 अगस्त को ही वैश्विक स्तर पर पूर्ण सूर्यग्रहण भी होगा, हालांकि वह सूर्यग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा. वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर के खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया कि इस बार अगस्त 2026 खगोल प्रेमियों को बहुत बड़ी एवं कुछ विशेष जानकारी भरा है. 12 अगस्त की भोर में छह ग्रह शनि, वरुण, अरुण, मंगल, बुध और बृहस्पति क्रांतिवृत्त के आसपास आकाश में एक विस्तृत पट्टी में दिखाई देंगे. यह कोई भौतिक सीधी रेखा नहीं, बल्कि पृथ्वी से दिखाई देने वाला आकाशीय परिप्रेक्ष्य है. इनमें बृहस्पति, शनि और मंगल नग्न आंखों से अपेक्षाकृत आसानी से दिख सकते हैं, जबकि बुध ग्रह को क्षितिज के निकट होने के कारण देखना थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन प्रयास करने पर दिखाई दे सकता है. जबकि अरुण और वरुण को अति विशेष (binoculars) विनोकुलर या अच्छी दूरबीन से ही देखना पड़ेगा. इस खगोलीय संरेखण का भारत में सर्वोत्तम अवलोकन स्थानीय सूर्योदय से लगभग 30 से 60 मिनट पहले खुले और कम प्रकाश-प्रदूषित स्थान से अच्छा हो सकता है. बृहस्पति, शनि और मंगल नग्न आंखों से अपेक्षाकृत आसानी से दिख सकते हैं. (Photo Credit; Astronomer Amar Pal Singh) क्या होती है ग्रहों की परेड या संरेखण : खगोलविद अमर पाल सिंह ने बताया, ग्रहों की परेड या संरेखण (Planetary Alignment) वह खगोलीय स्थिति है जब सौरमंडल के कई ग्रह पृथ्वी से देखने पर आकाश के एक ही हिस्से में एक सीधी रेखा या चाप (Arc) में नजर आते हैं. अंतरिक्ष में ये ग्रह वास्तव में एक सीध में नहीं होते, बल्कि अपनी अलग कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी के दृष्टिकोण से एक कतार में दिखते हैं. प्लैनेट परेड खगोल विज्ञान का औपचारिक तकनीकी शब्द नहीं है, बल्कि यह लोकप्रिय नाम उस स्थिति के लिए प्रयोग किया जाता है जब पृथ्वी से देखने पर कई ग्रह क्रांतिवृत्तीय पट्टी के आसपास एक साथ दिखाई देते हैं. ग्रह अंतरिक्ष में भौतिक रूप से एक सीधी रेखा नहीं बनाते, लेकिन कतार जैसा दृश्य पृथ्वी के दृष्टिकोण और सौरमंडल के लगभग समतलीय कक्षीय विन्यास के कारण दिखाई देता है.