ETV Bharat / state

बिहार की IPL टीम का सपना होगा सच..खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा-राजगीर स्टेडियम खेल के लिए तैयार

बिहार की अपनी आईपीएल टीम का सपना सच होगा. खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राजगीर में खेल के लिए स्टेडियम तैयार है.

Shreyasi Singh
खेल मंत्री श्रेयसी सिंह (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 23, 2026 at 5:20 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नालंदा: बिहार के बड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने IPL में बिहार फ्रेंचाइजी की मांग की. इसपर सम्राट चौधरी ने समर्थन किया था. कहा कि 'सरकार इसके लिए स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में काम कर रही है.' अब बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी अनिल अग्रवाल की मांग को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि 'यह बिहारियों का सपना सच होने जैसा है.'

नालंदा दौरे पर खेल मंत्री: बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह शनिवार को नालंदा के पावापुरी स्थित भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करने पहुंची थीं. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'सोशल मीडिया के माध्यम से अनिल अग्रवाल ने अपनी सोच को पूरे देशवासियों के सामने रखने का काम किया था. हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसका स्वागत किया है. यह बिहार को सही दिशा में ले जाने की सोच है.'

Shreyasi Singh
भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करने पहुंची खेल मंत्री श्रेयसी सिंह (ETV Bharat)

विश्वस्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार: स्टेडियम को लेकर श्रेयसी सिंह ने कहा कि क्रिकेट के क्षेत्र में एक स्टेडियम का अभाव था, लेकिन राजगीर में उसका भी निर्माण हो गया है. इसके साथ मोइनुल हक स्टेडियम का भी मरम्मत का काम हो रहा है. पूरी तरीके से खेल को लेकर हमारा स्ट्रक्चर तैयार है. अब हम क्रिकेट की मेजबानी कर सकते हैं.

"IPL में बिहार की टीम बनती है तो यह पूरे बिहारियों का सपना सच होने जैसा होगा. IPL में बिहार का अपना बैनर हो जिसके तहत खिलाड़ी खेले. राजगीर स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है. सिर्फ स्टैंड का काम होना है. बहुत जल्द उसमें खेल शुरू हो जाएगा." -श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार

खेल मंत्री श्रेयसी सिंह (ETV Bharat)

बिहार की मिट्टी से निकले बेमिसाल खिलाड़ी: अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए. बिहार की मिट्टी ने देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं. पटना के ईशान किशन, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी, गोपालगंज के साकिब हुसैन जैसे कई खिलाड़ी बिहार के हैं. उन्होंने कहा कि बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी.

सम्राट सरकार का विजन: इसपर सम्राट चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा था कि "आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं. बिहार के क्रिकेट 'इमोशन' के लिए सरकार स्पष्ट 'विजन' के साथ 'मिशन' मोड में कार्यरत है. आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा."

आईपीएल में बिहार के खिलाड़ियों का दबदबा: आईपीएल में बिहार के खिलाड़ी: समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी (राजस्थान रॉयल्स), गोपालगंज के मुकेश कुमार (दिल्ली कैपिटल्स), गोपालगंज के साकिब हुसैन (सनराइजर्स हैदराबाद), पटना के ईशान किशन (सनराइजर्स हैदराबाद), पूर्णिया के सार्थक रंजन (कोलकाता नाइट राइडर्स), समस्तीपुर के अनुकूल रॉय (कोलकाता नाइट राइडर्स), सासाराम के आकाशदीप (कोलकाता नाइट राइडर्स), सुपौल के मोहम्मद इजहार मुंबई इंडियंस टीम में हैं.

IPL में कितनी टीमें: इंडियन प्रीमियर लीग यानि IPL में वर्तमान में कुल 10 टीमें खेल रही हैं. चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, पंजाब किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम शामिल है.

ये भी पढ़ें:

'क्या आपको नहीं लगता CSK, KKR, MI की तरह IPL में बिहार की टीम होनी चाहिए', बड़े उद्योगपति ने रखी मांग

कभी मैदान पर मैट बिछाने के मिलते थे 200 रुपये, अब IPL में गिल्लियां उड़ाएंगे बिहार के 'डेलू'

कौन हैं सकीबुल गनी; जिनकी 32 गेंदों की सेंचुरी ने भारतीय क्रिकेट में मचाया तूफान

भारत में नहीं मिला मौका, दुबई ने बदली किस्मत, T20 World Cup में कहर बरपाएंगे शोएब खान

TAGGED:

आईपीएल में बिहार की टीम
खेल मंत्री श्रेयसी सिंह
IPL TEAM BIHAR
ANIL AGARWAL
SHREYASI SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.