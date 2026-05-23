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बिहार की IPL टीम का सपना होगा सच..खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा-राजगीर स्टेडियम खेल के लिए तैयार

नालंदा: बिहार के बड़े उद्योगपति अनिल अग्रवाल ने IPL में बिहार फ्रेंचाइजी की मांग की. इसपर सम्राट चौधरी ने समर्थन किया था. कहा कि 'सरकार इसके लिए स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में काम कर रही है.' अब बिहार के खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने भी अनिल अग्रवाल की मांग को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि 'यह बिहारियों का सपना सच होने जैसा है.'

नालंदा दौरे पर खेल मंत्री: बिहार सरकार में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह शनिवार को नालंदा के पावापुरी स्थित भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करने पहुंची थीं. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि 'सोशल मीडिया के माध्यम से अनिल अग्रवाल ने अपनी सोच को पूरे देशवासियों के सामने रखने का काम किया था. हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इसका स्वागत किया है. यह बिहार को सही दिशा में ले जाने की सोच है.'

भाजपा जिला प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन करने पहुंची खेल मंत्री श्रेयसी सिंह (ETV Bharat)

विश्वस्तरीय खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार: स्टेडियम को लेकर श्रेयसी सिंह ने कहा कि क्रिकेट के क्षेत्र में एक स्टेडियम का अभाव था, लेकिन राजगीर में उसका भी निर्माण हो गया है. इसके साथ मोइनुल हक स्टेडियम का भी मरम्मत का काम हो रहा है. पूरी तरीके से खेल को लेकर हमारा स्ट्रक्चर तैयार है. अब हम क्रिकेट की मेजबानी कर सकते हैं.

"IPL में बिहार की टीम बनती है तो यह पूरे बिहारियों का सपना सच होने जैसा होगा. IPL में बिहार का अपना बैनर हो जिसके तहत खिलाड़ी खेले. राजगीर स्टेडियम पूरी तरह से तैयार है. सिर्फ स्टैंड का काम होना है. बहुत जल्द उसमें खेल शुरू हो जाएगा." -श्रेयसी सिंह, खेल मंत्री, बिहार

खेल मंत्री श्रेयसी सिंह (ETV Bharat)

बिहार की मिट्टी से निकले बेमिसाल खिलाड़ी: अनिल अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह बेमिसाल बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए. बिहार की मिट्टी ने देश को बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं. पटना के ईशान किशन, समस्तीपुर के वैभव सूर्यवंशी, गोपालगंज के साकिब हुसैन जैसे कई खिलाड़ी बिहार के हैं. उन्होंने कहा कि बिहार से बनने वाली टीम दुनिया की बेस्ट टीम होगी.