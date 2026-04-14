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अंबेडकर जयंती पर CM रेखा ने शालीमार बाग को दी बड़ी सौगात, 7 जगहों पर वॉटर एटीएम शुरू

नई दिल्ली: संविधान निर्माता भारतरत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की बड़ी सौगात मिली है.

बाबासाहेब के 'समान अधिकार' के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए विधानसभा के विभिन्न ब्लॉकों में अत्याधुनिक वॉटर एटीएम का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया गया. यह पहल न केवल क्षेत्र में जल संकट को दूर करेगी, बल्कि हर नागरिक तक सम्मानपूर्वक शुद्ध पानी पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.

7 प्रमुख स्थानों पर मिलेगी सुविधा

क्षेत्रीय विकास की कड़ी में मंगलवार को शालीमार बाग के वार्ड संख्या 55, 56 और 57 के अंतर्गत आने वाले GP ब्लॉक और बेरीवाला बाग ब्लॉक सहित कुल 7 चिन्हित स्थानों पर इन वॉटर एटीएम को जनता को समर्पित किया गया. उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार बाबासाहेब ने हर नागरिक को मूलभूत सुविधाओं का अधिकार दिया था, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए यह परियोजना शुरू की गई है.



अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं एटीएम

ये वॉटर एटीएम केवल पानी के टैंक मात्र नहीं हैं, बल्कि ये उच्च तकनीक से लैस शुद्धिकरण केंद्र हैं. इनकी मुख्य 5-स्टेज RO तकनीक है जो पानी को पूरी तरह शुद्ध बनाने के लिए इसमें पांच चरणों वाली रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का प्रयोग किया गया है. यह सिस्टम 3000 TDS तक के खारे या अशुद्ध पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदलने में सक्षम है. मशीनों की कार्यक्षमता और पानी की गुणवत्ता पर चौबीसों घंटे डिजिटल निगरानी रखी जाएगी, ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न आए.