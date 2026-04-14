अंबेडकर जयंती पर CM रेखा ने शालीमार बाग को दी बड़ी सौगात, 7 जगहों पर वॉटर एटीएम शुरू
वार्ड 55, 56 और 57 में 7 जगहों पर वॉटर ATM लगाए गए हैं, अब हर परिवार को सम्मान के साथ साफ पानी मिलेगा-सीएम रेखा
Published : April 14, 2026 at 12:48 PM IST
नई दिल्ली: संविधान निर्माता भारतरत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र के निवासियों को स्वच्छ पेयजल की बड़ी सौगात मिली है.
बाबासाहेब के 'समान अधिकार' के संकल्प को धरातल पर उतारते हुए विधानसभा के विभिन्न ब्लॉकों में अत्याधुनिक वॉटर एटीएम का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन किया गया. यह पहल न केवल क्षेत्र में जल संकट को दूर करेगी, बल्कि हर नागरिक तक सम्मानपूर्वक शुद्ध पानी पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है.
भारतरत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ऐसा संविधान दिया, जिसमें मूलभूत सुविधाएं हर नागरिक का अधिकार हैं।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) April 14, 2026
आज उनकी जयंती के अवसर पर, शालीमार बाग विधानसभा के GP ब्लॉक एवं बेरीवाला बाग ब्लॉक में वॉटर एटीएम का उद्घाटन उसी संकल्प का एक जीवंत विस्तार है।
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7 प्रमुख स्थानों पर मिलेगी सुविधा
क्षेत्रीय विकास की कड़ी में मंगलवार को शालीमार बाग के वार्ड संख्या 55, 56 और 57 के अंतर्गत आने वाले GP ब्लॉक और बेरीवाला बाग ब्लॉक सहित कुल 7 चिन्हित स्थानों पर इन वॉटर एटीएम को जनता को समर्पित किया गया. उद्घाटन समारोह के दौरान स्थानीय निवासियों में भारी उत्साह देखने को मिला. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार बाबासाहेब ने हर नागरिक को मूलभूत सुविधाओं का अधिकार दिया था, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए यह परियोजना शुरू की गई है.
अत्याधुनिक तकनीक से लैस हैं एटीएम
ये वॉटर एटीएम केवल पानी के टैंक मात्र नहीं हैं, बल्कि ये उच्च तकनीक से लैस शुद्धिकरण केंद्र हैं. इनकी मुख्य 5-स्टेज RO तकनीक है जो पानी को पूरी तरह शुद्ध बनाने के लिए इसमें पांच चरणों वाली रिवर्स ऑस्मोसिस तकनीक का प्रयोग किया गया है. यह सिस्टम 3000 TDS तक के खारे या अशुद्ध पानी को पीने योग्य मीठे पानी में बदलने में सक्षम है. मशीनों की कार्यक्षमता और पानी की गुणवत्ता पर चौबीसों घंटे डिजिटल निगरानी रखी जाएगी, ताकि आपूर्ति में कोई बाधा न आए.
उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि शालीमार बाग को एक 'आदर्श विधानसभा' के रूप में विकसित करना उनका मुख्य लक्ष्य है. उन्होंने जोर दिया कि विकास का लाभ केवल कागजों तक सीमित न रहकर हर घर की दहलीज तक पहुंचना चाहिए. स्वच्छ पेयजल हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है और यह परियोजना उसी सम्मान को सुनिश्चित करती है.
इस कार्यक्रम में पार्षद अनीता जैन, अमित नागपाल, जिलाध्यक्ष अजय खटाना, मंडल अध्यक्ष नीतीश जैन एवं नरेश जैन विशेष रूप से उपस्थित रहे. साथ ही, इस परियोजना में तकनीकी सहयोग देने वाले इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में स्थानीय आरडब्ल्यूए सदस्य और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे. स्थानीय निवासियों ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि गर्मी के दस्तक देते ही पानी की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में 24 घंटे उपलब्ध रहने वाले ये वॉटर एटीएम कम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए वरदान साबित होंगे.
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