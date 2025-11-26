'यह पार्टी नेताओं की नहीं, जनता की है...' AAP के स्थापना दिवस पर बोले अरविंद केजरीवाल
अरविंद केजरीवाल ने पार्टी स्थापना दिवस पर पार्टी से जुड़ने वाले लोगों को धन्यवाद दिया. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया .
Published : November 26, 2025 at 4:57 PM IST
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी के फाउंडेशन डे पर कहा कि 13 सालों में पार्टी की जो भी उपलब्धियां हैं, वे जनता के भरोसे और उसके वॉलंटियर्स की कड़ी मेहनत पर टिकी हैं. पार्टी 26 नवंबर, 2012 को बनी थी. इस मौके पर AAP ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें दिल्ली में अपनी पहली सरकार बनाने से लेकर नेशनल पार्टी का दर्जा मिलने तक के सफर को दिखाया गया है. क्लिप में केजरीवाल समेत पार्टी के सीनियर नेताओं की गिरफ्तारी का भी जिक्र है.
आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर केजरीवाल का संदेश : आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं देशभर के लाखों साथियों, सभी वॉलंटियर्स और हर उस आम आदमी को दिल से प्रणाम करता हूं, जिन्होंने भरोसा किया कि राजनीति ईमानदारी से भी की जा सकती है. ये पार्टी नेताओं की नहीं, जनता की पार्टी है. चौपालों से लेकर सड़कों तक हमारे वॉलंटियर्स ने दिन-रात मेहनत करके बदलाव की लौ जलाई है. आज जो भी उपलब्धियां हैं, वो जनता के विश्वास और हमारे सिपाहियों की तपस्या का परिणाम हैं. हम वादा करते हैं सच्चाई, ईमानदारी और देशसेवा का ये सफ़र और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा. आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है.
आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस पर मैं देशभर के लाखों साथियों, सभी वॉलंटियर्स और हर उस आम आदमी को दिल से प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भरोसा किया कि राजनीति ईमानदारी से भी की जा सकती है।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) November 26, 2025
ये पार्टी नेताओं की नहीं, जनता की पार्टी है। चौपालों से लेकर सड़कों तक हमारे वॉलंटियर्स ने… pic.twitter.com/wLJJItQx6i
अरविंद केजरीवाल ने दी बधाई : आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर अपनी पोस्ट में, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के फाउंडर ने सपोर्टर्स और वॉलंटियर्स को दिल से बधाई दी और कहा, "यह पार्टी नेताओं की नहीं है; यह लोगों की है." AAP सुप्रीमो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "गांव के चौराहों से लेकर शहर की गलियों तक, हमारे वॉलंटियर्स ने बदलाव की लौ जलाने के लिए दिन-रात काम किया है. आज हम जो भी कामयाबी देख रहे हैं, वह लोगों के भरोसे और हमारे वॉलंटियर्स के डेडिकेशन का नतीजा है."
सच्चाई, ईमानदारी और देश सेवा का सफर मजबूती से बढ़ेगा : उन्होंने कहा कि पार्टी वादा करती है कि "सच्चाई, ईमानदारी और देश की सेवा का यह सफर और भी ज़्यादा मज़बूती के साथ आगे बढ़ेगा." पार्टी ने उनकी बात दोहराई. पार्टी ने हिंदी में अपने सोशल मीडिया X पोस्ट में कहा, "आम आदमी पार्टी एक कमिटमेंट है. देश से करप्शन खत्म करने का कमिटमेंट, देश की पॉलिटिक्स से गंदगी को मिटाने का कमिटमेंट."
“आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।”— AAP (@AamAadmiParty) November 26, 2025
स्थापना दिवस पर अरविंद केजरीवाल जी का संदेश.... pic.twitter.com/vqFpvNHdkV
"एजुकेशन, हेल्थकेयर और काम की पॉलिटिक्स का दिया मॉडल : अरविंद केजरीवाल ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कि 26 नवंबर को पार्टी बनने के "13 गर्व भरे साल" पूरे हो रहे हैं, AAP ने कहा कि इसने देश को "एजुकेशन, हेल्थकेयर और काम की पॉलिटिक्स का एक शानदार मॉडल" दिया है. इस मॉडल की तारीफ़ न सिर्फ़ पूरे भारत में बल्कि दुनिया भर में भी हो रही है," उन्होंने आगे कहा. AAP की स्थापना केजरीवाल और दूसरों ने 2011 के एंटी-करप्शन मूवमेंट के बाद की थी. अभी पंजाब में इसकी सरकार है और 2023 में इलेक्शन कमीशन ने इसे नेशनल पार्टी का दर्जा दिया था. पार्टी का इलेक्शन सिंबल झाड़ू है. इससे पहले यह लगातार दो बार दिल्ली में सत्ता में रही थी.
पिछले सालों की तुलना में नहीं दिखा उत्साह : बता दें कि इस साल आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर जश्न पिछले सालों की तुलना में कम मनाया गया, जब पार्टी दिल्ली में सत्ता में थी. पहले के सालों में, केजरीवाल जश्न में हिस्सा लेते थे और पार्टी वर्कर्स को एड्रेस करते थे लेकिन, इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया. .AAP दिल्ली यूनिट के चीफ सौरभ भारद्वाज ने इस मौके पर पार्टी ऑफिस में उन्होंने एक इवेंट होस्ट किया.
