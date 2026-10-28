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ब्रज रज उत्सव 2026: भक्ति भजनों की धूम, खादी और स्वदेशी स्टॉल्स पर उमड़े खरीदार

ब्रज रज उत्सव में मुंबई से आए संगीत कलाकार ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा: ब्रज रज उत्सव 2026 शहर के धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में 5वें दिन रूटस नादातम बैंड के भजन के साथ श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए. भक्ति गीतों के साथ समा बांधी गई. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग की तरफ से हर साल ब्रजरज उत्सव का आयोजन किया जाता है.

भजन क्लबिंग: धोलिपीवाद रेलवे ग्राउंड में ब्रजरज उत्सव के 5वें दिन भक्ति भजन के साथ श्रोताओं ने जमकर आनंद लिया. मुंबई से आए कलाकारों की रूट्स: नादात्म बैंड भगवान श्री राम और कृष्ण के भक्ति भरे भजन सुनाए, जिसमें मेरे बांके बिहारी लाल, ना करियो इतना शृंगार, नज़र तोय लग जाएगी.”