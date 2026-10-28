ब्रज रज उत्सव 2026: भक्ति भजनों की धूम, खादी और स्वदेशी स्टॉल्स पर उमड़े खरीदार
रेलवे ग्राउंड पर 5वें दिन भी विविध आयोजन, बैंड ने झूमने पर किया मजबूर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 11:19 AM IST
मथुरा: ब्रज रज उत्सव 2026 शहर के धोली प्याऊ रेलवे ग्राउंड में 5वें दिन रूटस नादातम बैंड के भजन के साथ श्रद्धालु झूमने पर मजबूर हो गए. भक्ति गीतों के साथ समा बांधी गई. उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद पर्यटन और सांस्कृतिक विभाग की तरफ से हर साल ब्रजरज उत्सव का आयोजन किया जाता है.
भजन क्लबिंग: धोलिपीवाद रेलवे ग्राउंड में ब्रजरज उत्सव के 5वें दिन भक्ति भजन के साथ श्रोताओं ने जमकर आनंद लिया. मुंबई से आए कलाकारों की रूट्स: नादात्म बैंड भगवान श्री राम और कृष्ण के भक्ति भरे भजन सुनाए, जिसमें मेरे बांके बिहारी लाल, ना करियो इतना शृंगार, नज़र तोय लग जाएगी.”
‘राधे अलबेली सरकार’, ‘राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से’, ‘मेरे कान्हा ने बंसी बजाई’ और ‘मीठे रस से भरी रे राधा रानी लागे’ जैसे भजनों के साथ ‘श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में’, ‘राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी’ और ‘शिव तांडव’ की प्रस्तुति ने भक्ति संगीत के अलग-अलग स्वरूपों को उभारा. ‘हरे रामा हरे कृष्णा’, ‘अच्युतम केशवम’, ‘काली कमली वाला मेरा यार है’ और ‘ऐगिरी नंदिनी’ जैसे भक्ति गीतों को भी बैंड ने प्रस्तुति की.
मुंबई से आए कलाकार: कृष्णा शुक्ला, गौरव त्रिपाठी और सत्यराज मिश्रा ने गायन किया. सार्थक रैकवार ने ड्रम, अमित हवेलिया ने बास गिटार, रितुल हजारिका ने लीड गिटार, हर्ष कुलपरिया ने बांसुरी, करण मूरजानी ने कीबोर्ड और अमन ने तबला एवं ढोलक पर संगत की. आरव, कान्हा शर्मा ने आयोजन की जिम्मेदारी संभाली, जबकि राहिल शर्मा बैंड मैनेजर, समन्वय अभिराज शर्मा ने किया संचालन मांडवी राठौड़ ने किया.
आकर्षण का केंद्र बने झूले और स्टॉल: धौली प्याऊ रेलवे मैदान पर लगा मेला खानपान, झूलों और खरीदारी के आकर्षणों से गुलजार है. विभिन्न शहरों के व्यंजनों का स्वाद लेने के लिए लोग खानपान के स्टॉलों पर पहुंच रहे हैं. वहीं, गोकुल ग्राम में सेल्फी लेने और यादगार पलों को कैमरे में कैद करने का भी खासा उत्साह है.
बच्चों और युवाओं के साथ परिवार विभिन्न झूलों का आनंद ले रहे हैं खादी और स्वदेशी सामान में कपड़ों, हस्तशिल्प, सजावटी वस्तुओं और घरेलू सामान के स्टॉलों पर भी खरीदारी के लिए लोग जुट रहे हैं. शाम होते ही मेले में चहल-पहल बढ़ जाती है और रंग-बिरंगे आकर्षणों से सजा परिसर लोगों की आवाजाही से गुलजार हो उठता है.
आज ये कार्यक्रम होंगे
- 2.30 बजे धर्मवीर सिंह डाक्टर ब्रदर्स भजन
- 3.30 बजे सुभम चौधरी भजन
- 4.30 बजे रघुकुल डीवोशनल बैंड भजन, लोकनृत्य
- 6.30 बजे अतिथि कलाकार ईशिता विश्वकर्मा आएंगी
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