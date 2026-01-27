कर्तव्यपथ पर गूंजा हिमाचल के इस गायक का लोक स्वर, मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम के सामने भी गा चुके हैं
कर्तव्यपथ पर हिमाचल की झांकी परमवीर चक्र विजेताओं व अन्य वीरता पदक हासिल करने वाले शूरवीरों को समर्पित थी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 3:38 PM IST|
Updated : January 27, 2026 at 4:13 PM IST
शिमला: भारत महान के गणतंत्र दिवस के अवसर पर हिमाचल के कला जगत के विख्यात हस्ताक्षर किशन वर्मा का मीठा कंठ स्वर कर्तव्यपथ पर गूंजा. हिमाचल का झांकी के साथ किशन वर्मा का गाया लोकगीत जब गूंजा तो उसकी मिठास चहुं ओर महसूस की गई. कर्तव्यपथ पर हिमाचल की झांकी परमवीर चक्र विजेताओं व अन्य वीरता पदक हासिल करने वाले शूरवीरों को समर्पित थी. इस दौरान जो लोकगीत गूंज रहा था, उसे किशन वर्मा ने गाया है. गीत के बोल इस प्रकार थे-
लागा ढोलो रा ढमाका, म्हारा हिमाचलो बड़ा बांका
सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा हिमेचलो री शानो
पौड़ी आपदा देशो के जो दिती आपणी जानो
शहीद होए सोबे देशो री खातरो
बढ़ाई भारतो री शानो
वैसे तो इस लोकगीत के शुरुआती बोल परंपरागत हैं, लेकिन इसे अवसर के अनुसार ढाला गया था. इसमें बिहारी लाल शर्मा, संगीतकार सुरेंद्र नेगी व गिरिधर कालिया का भी योगदान है. उल्लेखनीय है कि मिसाइल मैन के नाम से चर्चित देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के सामने भी किशन वर्मा अपनी गायकी का प्रदर्शन कर चुके हैं. एपीजे अब्दुल कलाम वर्ष 2004 में शिमला जिला के सरोग गांव के दौरे पर आए थे. वहां उनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया गया. उस दौरान किशन वर्मा ने परंपरागत ढीली नाटी सुनाई थी. उस नाटी के बोल थे-मेरिए साएबुए चूटे लातो दे न कांडे, पांडे नीं आइंदू...इसमें नायक अपनी व्यथा प्रकट करता हुए नायिका को संबोधित करते हुए कहता है कि उसके पैर में कांटे चुभे हैं और वो दूसरे पार नायिका से मिलने के लिए असमर्थ है.
किशन वर्मा हिमाचल के शिमला जिला के ठियोग उपमंडल के रहने वाले हैं. सरोग पंचायत के औड गांव के निवासी किशन वर्मा का गायकी का सफर तीन दशक का विस्तार लिए हुए है. वे आकाशवाणी शिमला व दूरदर्शन के लिए काम करते आए हैं. उन्हें कई सम्मान मिल चुके हैं. किशन वर्मा का गाया पहाड़ी गीत पिंक प्लाजो विदेश तक में चाव से सुना जाता है और इसे यू ट्यूब पर चार करोड़ बार सुना गया है. किशन वर्मा लोकगीतों के कई रूपों की साधना करते हैं. वे झूरी, लामण, मरची सहित कई मात्राओं की नाटियों के गायन में माहिर हैं. गणतंत्र दिवस पर अपने कंठ स्वर को कर्तव्यपथ पर गूंजते देख किशन वर्मा ने खुशी जताई है. उन्होंने इसके लिए संस्कृति मंत्रालय व पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है.
