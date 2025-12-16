ETV Bharat / state

धनबाद के केन्दुआडीह में गैस रिसाव के 15वें दिन बोरहोल और नाइट्रोजन फिलिंग की प्रक्रिया शुरू, लोगों में उम्मीद जगी

केंदुआडीह गैस रिसाव इलाके में जहरीली गैसे के रिसाव से लोग परेशान हैं. लेकिन अब उन्हें उम्मीद की रोशनी दिखाई दी है.

Gas leak in Kenduadih Dhanbad
वैज्ञानिकों की निगरानी में हो रहा बोरहोल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 16, 2025 at 6:17 PM IST

3 Min Read
धनबाद: केन्दुआडीह इलाके में जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के रिसाव की घटना के 15वें दिन लोगों को राहत की किरण नजर आई है. केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों तथा जांच एजेंसियों ने इलाके को रहने के लिए खतरनाक घोषित किया था और घरों की दीवारों पर पोस्टर भी चिपकाए गए थे. गैस रिसाव से दो लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग बीमार पड़ गए थे. दहशत के कारण लोग राहत शिविरों में शरण लेने लगे थे और बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया था.

बोरहोल प्रक्रिया शुरू, विशेषज्ञ टीम मौजूद

मंगलवार से बोरहोल की प्रक्रिया शुरू हो गई है. एमईसीएल (मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा बोरहोल कार्य चल रहा है. केन्दुआडीह थाना के बगल में ही यह प्रक्रिया जारी है. सीएमपीडीआई, आईआईटी-आईएसएम, पीएमआरसी और सिम्फर के विशेषज्ञों की टीम मौके पर मौजूद है. बोरहोल स्थल के चारों ओर सीआईएसएफ की टीम सुरक्षा के लिए तैनात है और प्रक्रिया के दौरान किसी को भी वहां जाने की मनाही है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र निषाद (ETV Bharat)

बोरहोल के बाद जमीन के अंदर की आग और गैसों की स्थिति का सटीक आकलन किया जाएगा. इसके आधार पर नाइट्रोजन गैस की फिलिंग की जाएगी, ताकि आग का प्रभाव कम हो सके और गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगे. विशेषज्ञों का मानना है कि इससे गैस रिसाव रुकने की पूरी संभावना है. फिलिंग के लिए नाइट्रोजन गैस पहले ही मंगवा ली गई है. विशेषज्ञों की टीम पूरी प्रक्रिया को सफल बनाने में जुटी हुई है, ताकि लोगों को राहत मिल सके.

विशेषज्ञों के बयान (ETV Bharat)

पुटकी बलिहारी एरिया जीएम का बयान

(पुटकी बलिहारी) पीबी एरिया के जीएम जेके मेहता ने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययन का कार्य जारी है. जमीन के अंदर लगी आग और गैस की स्थिति का आकलन किया जाएगा. बोरहोल प्रक्रिया चल रही है. कितने बोरहोल किए जाएंगे, यह अभी कहना मुश्किल है. एक के बाद दूसरा और फिर तीसरा बोरहोल किया जाएगा. जरूरत पड़ने पर और भी बोरहोल बनाए जाएंगे. 14 किलोलीटर नाइट्रोजन गैस मंगवाई गई है.

Gas leak in Kenduadih Dhanbad
वैज्ञानिकों की निगरानी में हो रहा बोरहोल (ETV Bharat)

विशेषज्ञों की राय

(Panigrahi Mining Research and Consultancy) पीएमआरसी के चीफ साइंटिस्ट प्रो. नागेश्वर सहाय ने कहा कि फिलहाल गैस की मात्रा कम हुई है. हम आगे अध्ययन कर रहे हैं. बोरहोल के बाद गैस के सैंपल लिए जाएंगे, जिससे नीचे की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी. गैस की सही जानकारी मिलने के बाद नाइट्रोजन गैस की फिलिंग कर आग को ठंडा किया जाएगा. सभी विशेषज्ञ टीम मिलकर गैस रोकने की दिशा में प्रयास कर रही हैं.

Gas leak in Kenduadih Dhanbad
लोगों को लिए सूचना (ETV Bharat)

आईआईटी-आईएसएम के असिस्टेंट प्रोफेसर अंकुश ने कहा कि नाइट्रोजन फिलिंग से गैस के प्रभाव को कम किया जा सकता है. पहले भी ऐसे कार्य सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं. हमारी कोशिश है कि पहले जैसी सामान्य स्थिति बहाल हो सके.

Gas leak in Kenduadih Dhanbad
बोरहोल की तैयारी करते विशेषज्ञ (ETV Bharat)

स्थानीय पार्षद बोले- लोगों की जीत

स्थानीय पार्षद कृष्णा राउत ने कहा कि बोरहोल के जरिए नाइट्रोजन भराई की प्रक्रिया शुरू होना पूरे केन्दुआडीह क्षेत्र के लोगों की जीत है. लोगों के आंदोलन से प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन बैकफुट पर आया. जनता की मांग पूरी हुई. पहले डराकर शिफ्टिंग कराना चाहते थे, लेकिन आंदोलन के आगे उन्हें झुकना पड़ा. अब विस्थापन पर कोई बात नहीं होगी.

