भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर बोले सीएम, 'आदिवासियों ने सदियों से प्रकृति और संस्कृति को सहेजा'

सीएम ने दी कई सौगातें: सीएम भजनलाल शर्मा ने इस दौरान 25 करोड़ के 31 विकास कार्यों का लोकार्पण किया. वहीं 62 करोड़ रुपए के 31 विकास कार्यों का शिलान्यास किया. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 60 जनजाति छात्राओं का आवासीय बैच की जयपुर में शुरुआत की गई. जनजाति युवाओं के लिए जयपुर में निशुल्क कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत की गई. जनजाति युवाओं के लिए उदयपुर, डूंगरपुर व बांसवाड़ा में प्रशिक्षण ध्यान केंद्र पर recit कोर्स की शुरुआत की. जनजाति छात्रावासों के विद्यार्थियों को पोशाक व स्टेशनरी उपलब्ध करवाने के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की गई. कृषि विभाग की ओर से विभिन्न योजनाओं में 53 हजार 766 लाभार्थियों को 200 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ट्रांसफर की गई.

3 महिलाओं की गोद भराई की रस्म निभाई: कार्यक्रम स्थल श्री भोगीलाल पंड्या राजकीय महाविद्यालय में पहुंचने पर सीएम का आदिवासी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया. मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राजीविका की महिला समूह को 31 करोड़ रुपए के ऋण का चैक प्रदान किया. लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत संकल्प पत्र प्रदान करने के साथ 3 महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी निभाई गई. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से 19 दिव्यांगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी व्हील चेयर प्रदान की. इसके अलावा 40 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल भी वितरित की गई.

'आजादी में आदिवासियों का बड़ा योगदान': मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनजाति वीर महापुरुषों की वजह से आज देश और दुनिया में हमारी प्रकृति जीवित है. सीएम ने कहा कि आज जनजाति गौरव भगवान बिरसा मुंडा के साथ ही वंदे मातरम गीत और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है. सरदार पटेल ने देश की 562 रियासतों को एक कर एकता का संदेश दिया. भगवान बिरसा मुंडा ने 15 साल की उम्र में ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाकर देश में आजादी की क्रांति जगाई. वागड़ में आदिवासी संत गोविंद गुरु महाराज ने मानगढ़ धाम से आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से आजादी कराने में आदिवासियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है. सीएम ने कहा कि सरकार ने जनजाति छात्रावासों और खेल अकादमियों में भत्ता बढ़ाया है. आदिवासी किसानों को निशुल्क मक्का बीज के कीट वितरित किए गए.

डूंगरपुर: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर राज्य स्तरीय जनजाति गौरव समारोह आयोजित किया गया. इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आदिवासियों ने सदियों से हमारी प्रकृति और संस्कृति को सहेजा है. जल, जंगल और जमीन से संतुलन बनाकर दुनिया को जीना सिखाया है. सरकार इन परंपराओं को सहेजने के साथ दुनिया के सामने रखेगी. सरकार आदिवासियों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है. इस असवर पर सीएम ने 87 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास-उद्घाटन किया.

पढ़ें: देश की आजादी, जनजाति स्वाभिमान और मिट्टी की मर्यादा के लिए भगवान बिरसा मुंडा का योगदान अविस्मरणीय: धनखड़

मेधावी छात्र, किसान, महिलाएं सम्मानित: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बोर्ड ओर प्रतियोगी परीक्षाओं में श्रेष्ठ रिजल्ट देने वाले 9 विद्यार्थियों जयदीप डामोर, सुमन मीणा, अंजलि कलासुआ, करिश्मा कुमारी, वैशाली डामोर, हर्षित मईडा, कीर्ति रोत, गीतिका रोत, भैराराम को प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया. इसके उन्नति कृषि क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले किसान शंकर भाई मीणा, कला व संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले कमलदास भील, महिला उद्यमिता के क्षेत्र में कुली पारगी, मंजू मीणा, खेल के क्षेत्र में मीरा डोंजा को सम्मानित किया गया.

पीएम मोदी का वर्चुअल प्रसारण: इससे पहले टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत, राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया ने भगवान विरसा मुंडा की तस्वीर और तीर कमान भेंटकर स्वागत किया. इस अवसर पर टीएडी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जनजाति वर्ग के विकास के लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है. आदिवासियों के विकास और मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार काम कर रही है. मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में आयोजित राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस समारोह का राज्य स्तरीय समारोह में वर्चुअली प्रसारण किया गया.

डंडे के साथ गैर का लुत्फ, तीरंदाजों के निशाने को देखा: मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनी के दौरान ढोल-कुंडी की थाप पर आदिवासी गैर नृत्य को देखा. वहीं मुख्यमंत्री ने भी डंडे के साथ गैर नृत्य का लुत्फ उठाया. वहीं प्रदर्शनी के दौरान स्थानीय तीरंदाजों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. मुख्यमंत्री ने तीरंदाजों के निशाने को देखा और उनकी प्रतिभा को सराहा.

बिरसा मुंडा स्वतंत्रता संग्राम के महानायक-ओटाराम देवासी: भगवान बिरसा मुंडा की 150 वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को झालावाड़ में जिला स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने अपने संबोधन में कहा कि बिरसा मुंडा जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक थे. उन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद और धर्मांतरण के प्रयासों के विरुद्ध आवाज उठाई. उन्होंने कहा कि जनजाति गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य न केवल जनजातीय समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर को सम्मान देना है, बल्कि उनके उत्थान के लिए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना भी है. केंद्र सरकार की पीएम जनमन योजना, धरती आबा ग्राम उत्थान अभियान, वन धन विकास केन्द्र और एकलव्य मॉडल विद्यालय जैसी प्रमुख योजनाएं जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

मेधावी विद्यार्थियों को किया सम्मानित: इस जिला स्तरीय समारोह में आवासीय विद्यालय के बच्चों ने आदिवासी पोशाक पहनकर जीवन शैली से संबंधित आदिवासी नृत्य की प्रस्तुति दी. प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी ने मनरेगा व्यक्तिगत लाभ योजना, स्वामित्व योजना अंतर्गत पट्टा वितरण, प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा तारबंदी योजना के लाभार्थियों को भी लाभ वितरित किए. कार्यक्रम में समाज सेवा, शिक्षा और जनजातीय क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 10 विशिष्ट व्यक्तियों और कक्षा 10वीं, 12वीं में एसटी वर्ग में अच्छे अंक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं को भी सम्मानित किया गया. इस दौरान जिला प्रमुख प्रेमबाई दांगी, जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शम्भू दयाल मीणा, जिलाध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे.

पुष्पांजलि अर्पित करते बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष (ETV Bharat Jaipur)

बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम: भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जयपुर स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने सामूहिक रूप से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ पुष्प अर्पित कर बिरसा मुंडा का स्मरण किया. इस दौरान बीजेपी एसटी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नारायण मीणा ने कहा कि युवाओं को भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लेने की जरूरत है. पूर्ववर्ती सरकारों ने राजनीतिक लाभ के लिए गलत तथ्यों का प्रचार-प्रसार किया. भ्रम फैलाने की कोशिश की गई, अब वक्त आ गया है युवाओं को सही इतिहास बताया जाए और विरोधी ताकतों के भ्रम को तोड़ने की भी जरूरत है. वही कोशिश भाजपा की ओर से इस अभियान में की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में जनजाति गौरव दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं.

प्रतियोगिता, प्रदर्शनी के जरिए बिरसा मुंडा को किया याद: इस से पहले पखवाड़े के दौरान स्कूल, कॉलेज सहित अन्य शिक्षण संस्थानों तथा संस्थाओं में चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताओं के साथ ही कई कार्यक्रम आयोजित किए गए. प्रदेश में जिला स्तर पर भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी पर प्रदर्शनियां भी लगाई गई. बिरसा मुंडा के साहसिक जीवन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान से प्रेरणा लेने का आह्वान किया गया. बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा का कहना है कि भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती पर सरकारी स्तर पर कार्यक्रमों के साथ ही पार्टी स्तर पर भी बिरसा मुंडा के विचाराें से अवगत कराया गया. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित की.