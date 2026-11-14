JTET के 4.85 लाख अभ्यर्थियों की OMR शीट जारी, रिजल्ट से पहले अपने जवाबों का कर सकेंगे मिलान
झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) में शामिल अभ्यर्थियों की OMR शीट जारी कर दी गयी है. रिपोर्ट- चंदन भट्टाचार्य.
Published : November 14, 2026 at 11:37 PM IST
रांचीः झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. परीक्षा में शामिल करीब 4.85 लाख अभ्यर्थियों की OMR शीट झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है.
अब अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों की जानकारी के लिए रिजल्ट का इंतजार नहीं करना होगा. वे जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए अपनी OMR शीट देख सकते हैं. इसमें परीक्षा के दौरान उनके द्वारा चुने गए विकल्प दर्ज हैं. अभ्यर्थी अपने जवाबों का मिलान कर यह देख सकेंगे कि उन्होंने किन प्रश्नों के उत्तर किस विकल्प में दिए थे.
1 नवंबर को राज्य के 986 केंद्रों पर JTET की परीक्षा आयोजित की गई थी. इसमें कक्षा एक से पांच और कक्षा छह से आठ के लिए अलग-अलग पेपर हुए थे. परीक्षा के बाद अब जैक ने मूल्यांकन की अगली प्रक्रिया शुरू कर दी है. OMR शीट को रिजल्ट से पहले सार्वजनिक करने का उद्देश्य अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों के सत्यापन का अवसर देना है. इससे मूल्यांकन के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी या उत्तर दर्ज होने में हुई संभावित गलती को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.
आंसर-की के लिए 90 विशेषज्ञों की जिम्मेदारी
परीक्षा की मॉडल आंसर-की तैयार करना अगला महत्वपूर्ण चरण होगा. इसके लिए जैक 30 अलग-अलग विशेषज्ञ कमेटियों का गठन करेगा, प्रत्येक कमेटी में तीन शिक्षक होंगे. इस तरह कुल 90 विशेषज्ञ प्रश्नों और उनके संभावित सही उत्तरों की समीक्षा करेंगे. इन कमेटियों में विश्वविद्यालयों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (JCERT) के विशेषज्ञों के अलावा हाईस्कूल और प्लस टू विद्यालयों के शिक्षकों को शामिल किया जाएगा. दोनों स्तरों की परीक्षाओं के लिए अलग-अलग कमेटियां बनाई जाएंगी, विषयवार विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद मॉडल आंसर-की जारी की जाएगी.
गलत उत्तर पर दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
मॉडल आंसर-की जारी होने के बाद अभ्यर्थियों को उसे जांचने का मौका मिलेगा. किसी प्रश्न के उत्तर पर असहमति होने या उत्तर गलत होने की आशंका पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आपत्ति दर्ज की जा सकेगी. आपत्ति के साथ संबंधित उत्तर के समर्थन में प्रमाणिक दस्तावेज भी देना होगा. इसके लिए निर्धारित शुल्क जमा करने का प्रावधान रहेगा. विशेषज्ञ कमेटियां प्राप्त आपत्तियों की जांच करेंगी. इसके बाद संशोधित या फाइनल आंसर-की जारी की जाएगी. अंतिम परिणाम इसी फाइनल आंसर-की के आधार पर तैयार होगा.
150 अंकों की परीक्षा, श्रेणीवार निर्धारित है अर्हता अंक
JTET के दोनों पेपर 150-150 अंकों के हैं, परीक्षा में निगेटिव मार्किंग नहीं है. सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता के लिए 90 अंक, पिछड़ा वर्ग (बीसी-1 और बीसी-2) को 82.5 अंक तथा एससी, एसटी, पीवीटीजी और दिव्यांग अभ्यर्थियों को 78 अंक प्राप्त करना जरूरी है. परिणाम के बाद निर्धारित अर्हता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को JTET पात्रता प्रमाण पत्र दिया जाएगा. यह प्रमाण पत्र राज्य में आगे होने वाली शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में आवेदन के लिए जरूरी होगा.
इसे भी पढ़ें- JTET परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी, फूलप्रूफ व्यवस्था के बीच परीक्षा आयोजित करने में जुटा जैक
इसे भी पढ़ें- JTET अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, 10 अंक ग्रेस मार्क्स की मांग
इसे भी पढ़ें- झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण संपन्न, राज्य के 986 केंद्रों पर 4.85 लाख से अधिक अभ्यर्थी हुए एग्जाम में शमिल