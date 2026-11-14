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JTET के 4.85 लाख अभ्यर्थियों की OMR शीट जारी, रिजल्ट से पहले अपने जवाबों का कर सकेंगे मिलान

झारखंड एकेडमिक काउंसिल (रांची) ( ETV Bharat )

रांचीः झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) के रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है. परीक्षा में शामिल करीब 4.85 लाख अभ्यर्थियों की OMR शीट झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने ऑनलाइन उपलब्ध करा दी है.

अब अभ्यर्थियों को अपने उत्तरों की जानकारी के लिए रिजल्ट का इंतजार नहीं करना होगा. वे जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के जरिए अपनी OMR शीट देख सकते हैं. इसमें परीक्षा के दौरान उनके द्वारा चुने गए विकल्प दर्ज हैं. अभ्यर्थी अपने जवाबों का मिलान कर यह देख सकेंगे कि उन्होंने किन प्रश्नों के उत्तर किस विकल्प में दिए थे.