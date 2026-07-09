ETV Bharat / state

ओमप्रकाश राजभर बोले- अखिलेश की बिरादरी के लोग हर गलत काम में, विरासत में सत्ता मिलेगी, बुद्धि नहीं

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर कोई बयान न दे तो ज्यादा अच्छा है.

ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना.
ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 11:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव पर तंज किया है. उन्होंने वाराणसी के सर्किट हाउस में अखिलेश यादव को हिदायत देते हुए कहा की विरासत में सत्ता मिल सकती है, लेकिन बुद्धि नहीं.

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा, अखिलेश यादव राम मंदिर को लेकर कोई बयान न दे तो ज्यादा अच्छा है. वह क्या जानेंगे राम मंदिर के बारे में, क्योंकि अखिलेश यादव को सबसे पहले राम मंदिर में जाकर दर्शन करना चाहिए. अखिलेश यादव राम मंदिर पर बयान देकर आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं.

ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat)

राजभर ने कहा, यूपी में कहीं भी घटना घट रही है, उसमें यादव बिरादरी क्यों सामने आ रही है. जिसमें टिन्नू यादव भी एक है. उन्होंने कहा कि चाहे राजभर बिरादरी के किसी व्यक्ति को मारने की बात हो या फिर लोगों की आस्था से खिलवाड़, प्रयागराज में तीन लोगों की हत्या के मामले में भी यादव बिरादरी के लोगों का नाम सामने आया है.

ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश यादव इस जन्म में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं. चढ़ावा चोरी पर कहा, कोषाध्यक्ष भी अगर गलत होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए. राजभर ने कहा कि बीजेपी में लखनऊ और दिल्ली के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं है ये सिर्फ विरोधी गलत चीजें फैला रहे हैं.

राजभर ने कहा, अखिलेश यादव पुलिस की तरफ से गोली चलाये जाने और एनकाउंटर को लेकर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनको पता होना चाहिए जब कोई गोली चलाएगा तो फूल बरसाने का काम पुलिस वाले नहीं करेंगे. अगर इतना ही है तो अखिलेश यादव पुलिस वालों को फूल पहुंचवा दें, ताकि उधर से गोली चले तो पुलिस वाले फूलों की बारिश करें गोली कि नहीं.

ओमप्रकाश राजभर की पार्टी से चुनाव लड़ने वाले मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी के समाजवादी पार्टी से टिकट मिलने और पार्टी में जाने की बातों पर उन्होंने कहा कि वह पहले से ही सपा का डंडा झंडा लेकर चल रहे थे. हमको तो सिर्फ 12 सीट मिली थी जिस पर हमारे सिंबल से चुनाव लड़वाया गया था. राजभर में कहा कि विपक्ष और अखिलेश यादव के पास ना ही रोजगार न जातियों के आरक्षण और ना ही हमारे मांगों को लेकर कोई सवाल है. वह सिर्फ राम मंदिर जैसे मामलों पर बोल रहे हैं, जबकि उनको इस पर बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है.

उन्होंने कहा कि यूपी में मौजूदा परिस्थिति में कोई भी पार्टी अकेले चुनाव नहीं लड़ पायेगी. वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अल्पसंख्यक को रखना है, यही बदलाव है बीजेपी सरकार में.

यह भी पढ़ें : लखनऊ कोचिंग अग्निकांड: बिल्डिंग गिरेगी या बचेगी...LDA की प्रवर्तन कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया, शुक्रवार को आ सकता है आदेश

TAGGED:

VARANASI NEWS
OP RAJBHAR TAUNT AT AKHILESH YADAV
OP RAJBHAR IN VARANASI
ओपी राजभर का अखिलेश पर तंज
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.