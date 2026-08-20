मऊ में ओमप्रकाश राजभर बोले- हमारे हटने के बाद अखिलेश के पास कोई चेहरा नहीं, अगली पैदाइश की तैयारी करें
उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई के लिए अखिलेश यादव ही जिम्मेदार हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 6:38 PM IST|
Updated : August 20, 2026 at 7:30 PM IST
मऊ : कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर गुरुवार को रतनपुरा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अब खुद को PDA का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं और अमित शाह से मिलकर आए हैं, इसलिए उनके पास सारी जानकारी है.
ओमप्रकाश राजभर ने कहा, हमारे हटने के बाद अखिलेश यादव के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, जो उन्हें वोट दिला सके. उनकी राजनीतिक मौजूदगी का असर चुनावी राजनीति में साफ दिखाई देता है. ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश यादव 2027 में सरकार बनाने का दिवास्वप्न देख रहे हैं. अगली पैदाइश की तैयारी करें, इस जन्म में सरकार नहीं बनेगी. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए राजभर ने कहा, देश उनके योगदान और कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा.
अब्बास अंसारी अब सपा विधायक : अब्बास अंसारी को लेकर पूछे गए सवाल पर ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि अब्बास अंसारी सुभासपा के सिंबल पर चुनाव लड़े थे, लेकिन वर्तमान में सपा के विधायक हैं. निष्कासन और सदस्यता के सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव आने वाला है और चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई कर सकता है.
बड़े नेता एकजुट, छोटे नेता ही लड़ते रहते हैं : राजभर ने राजनीतिक दलों के बीच चल रही खींचतान पर कहा कि सभी बड़े नेता आपस में एक हैं, जबकि छोटे नेता आपस में लड़ते रहते हैं. उन्होंने कहा कि आजम खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई के लिए अखिलेश यादव ही जिम्मेदार हैं. राजभर ने आरोप लगाया कि राष्ट्रगान पूरा नहीं गाकर राहुल गांधी ने उसका अपमान किया है. दुनिया के किसी भी देश में रहने पर उस देश और उसके राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान किया जाना चाहिए.
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