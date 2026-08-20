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मऊ में ओमप्रकाश राजभर बोले- हमारे हटने के बाद अखिलेश के पास कोई चेहरा नहीं, अगली पैदाइश की तैयारी करें

मऊ में ओपी राजभर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मऊ : कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर गुरुवार को रतनपुरा इलाके में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अब खुद को PDA का राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं और अमित शाह से मिलकर आए हैं, इसलिए उनके पास सारी जानकारी है. ओमप्रकाश राजभर ने कहा, हमारे हटने के बाद अखिलेश यादव के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है, जो उन्हें वोट दिला सके. उनकी राजनीतिक मौजूदगी का असर चुनावी राजनीति में साफ दिखाई देता है. ओपी राजभर ने कहा, अखिलेश यादव 2027 में सरकार बनाने का दिवास्वप्न देख रहे हैं. अगली पैदाइश की तैयारी करें, इस जन्म में सरकार नहीं बनेगी. पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देते हुए राजभर ने कहा, देश उनके योगदान और कुर्बानी को हमेशा याद रखेगा. ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर किया तंज. (Video Credit; ETV Bharat)