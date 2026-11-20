राजभर भाजपा से मांग रहे 36 सीटें; सपा मुखिया अखिलेश यादव का दावा
सोशल मीडिया पर पोस्ट- सुभासपा का भाजपा से छत्तीस का आंकड़ा
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 2:07 PM IST
लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक सूची साझा कर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है. उनका दावा है कि ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) भाजपा गठबंधन से प्रदेश में 36 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है.
सुभासपा का भाजपा से छत्तीस का आँकड़ा हो गया है, इसीलिए 36 सीट माँग रहे हैं। ये लिस्ट नहीं है हारते हुए ‘NDA’ गिरोह से बाहर निकलने का बहाना है क्योंकि आधारशून्य हो चुकी सुभासपा को अगर भाजपा 36 सीटें देने पर मजबूर हुई तो बाक़ी दल और बी-पी टीम भी उसी हिसाब से सीटें माँगेंगी… फिर तो भाजपा के पास लड़ने के लिए लगभग आधी सीटें ही बचेंगी शायद इसीलिए भाजपा के केवल 209 प्रत्याशियों की सूची आई है।— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) November 20, 2026
अखिलेश ने जिलेवार 36 विधानसभा सीटों की पूरी सूची जारी की और कहा कि यही वे सीटें हैं, जो सुभासपा की ओर से भाजपा से मांगी जा रही हैं. सपा प्रमुख ने लिखा, सुभासपा का भाजपा से छत्तीस का आंकड़ा हो गया है, इसीलिए 36 सीट मांग रहे हैं. आरोप लगाया कि यह सूची दरअसल हारते हुए 'NDA' गिरोह से बाहर निकलने का बहाना है. अखिलेश के मुताबिक, आधारशून्य हो चुकी सुभासपा को अगर भाजपा 36 सीटें देने पर मजबूर हुई तो बाकी सहयोगी दल और 'बी-पी टीम' भी उसी हिसाब से सीटों की मांग करेंगे. ऐसे में भाजपा के पास लड़ने के लिए लगभग आधी सीटें ही बचेंगी. कहा कि शायद इसीलिए भाजपा के केवल 209 प्रत्याशियों की सूची सामने आई है.
सूची में शामिल सीटें (जिलेवार)
- गाजीपुर: जहूराबाद (377), जखनियां (373, एससी)
- जौनपुर: जफराबाद (371), केराकत (372, एससी)
- चंदौली: सकलडीहा (381)
- भदोही: ज्ञानपुर (393)
- आजमगढ़: अतरौलिया (343), दीदारगंज (350)
- मऊ: मऊ सदर (356), घोसी (354)
- बलिया: बेल्थरा रोड (357), सिकंदरपुर या फेफना (359)
- अंबेडकरनगर: अकबरपुर (281), जलालपुर (280)
- सुल्तानपुर: इसौली (187)
- गोंडा: मानिकापुर (300, एससी), गौरा (301)
- बलरामपुर: उतरौला (293)
- सिद्धार्थनगर: शोहरतगढ़ (302), इटवा (305)
- बस्ती: महादेवा (311, एससी), रुधौली (309)
- संतकबीरनगर: धनघटा (314, एससी), मेंहदावल (312)
- महराजगंज: नौतनवा (316), पनियरा (319)
- गोरखपुर: चौरी-चौरा (326)
- कुशीनगर: खड्डा (329), रामकोला (335)
- देवरिया: सलेमपुर (341), रुद्रपुर (336)
- हरदोई: सण्डीला (161)
- सीतापुर: महोली (145)
- लखीमपुर: निघासन (138)
- मिर्जापुर: चुनार (398)
- शाहजहांपुर: जलालाबाद (132)
अखिलेश यादव के इस दावे के बाद सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है. फिलहाल सुभासपा या भाजपा की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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