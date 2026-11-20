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राजभर भाजपा से मांग रहे 36 सीटें; सपा मुखिया अखिलेश यादव का दावा

सपा मुखिया अखिलेश यादव ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक सूची साझा कर उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल बढ़ा दी है. उनका दावा है कि ओमप्रकाश राजभर की पार्टी सुभासपा (सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी) भाजपा गठबंधन से प्रदेश में 36 विधानसभा सीटों की मांग कर रही है.

अखिलेश ने जिलेवार 36 विधानसभा सीटों की पूरी सूची जारी की और कहा कि यही वे सीटें हैं, जो सुभासपा की ओर से भाजपा से मांगी जा रही हैं. सपा प्रमुख ने लिखा, सुभासपा का भाजपा से छत्तीस का आंकड़ा हो गया है, इसीलिए 36 सीट मांग रहे हैं. आरोप लगाया कि यह सूची दरअसल हारते हुए 'NDA' गिरोह से बाहर निकलने का बहाना है. अखिलेश के मुताबिक, आधारशून्य हो चुकी सुभासपा को अगर भाजपा 36 सीटें देने पर मजबूर हुई तो बाकी सहयोगी दल और 'बी-पी टीम' भी उसी हिसाब से सीटों की मांग करेंगे. ऐसे में भाजपा के पास लड़ने के लिए लगभग आधी सीटें ही बचेंगी. कहा कि शायद इसीलिए भाजपा के केवल 209 प्रत्याशियों की सूची सामने आई है.