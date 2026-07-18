"2027 में 27 सीट भी नहीं जीत पाएगी सपा", NDA को लेकर मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने किया बड़ा दावा
मंत्री राजभर ने कहा-सपाई अभी से ही गाना बजा रहे हैं कि आने दीजिए भैया को, उठा लेंगे घर से
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 18, 2026 at 7:30 PM IST
मिर्जापुर: जनपद पहुंचे कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है. कहा कि 2027 में अखिलेश यादव 27 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, जबकि एनडीए 2017 से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी.
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर शनिवार को मिर्जापुर जनपद पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत में दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 2017 से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी. वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर कहा कि वे 27 सीट भी नहीं जीत जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सपाई अभी से ही गाना बजा रहे हैं कि आने दीजिए भैया को, उठा लेंगे घर से. जब सत्ता में नहीं हैं, तब इस तरह का सलूक हो रहा है, अगर सत्ता में होंगे तो क्या होगा.
ओम प्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी, अपना दल एस, आरएलडी निषाद पार्टी के साथ हमारी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेगी. हालांकि सुहेलदेव पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पता चलेगा. वहीं, सोनम वांगचुक को धरने से पुलिस द्वारा उठाए जाने पर कहा कि अगर धरने पर बैठे किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो जाए, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको अस्पताल पहुंचाकर इलाज करवाए.
बता दें कि अहरौरा में बीते गुरुवार को सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गई थी. उसी पीड़ित परिवार से मिलने मंत्री ओमप्रकाश राजभर पहुंचे थे. मंत्री ने परिवारजनों से मिलकर हर संभव मदद का आश्वासन दिया. परिजनों ने आवास और आर्थिक मदद की बात कही है, जिस पर उन्होंने कहा कि आवास के लिए एसडीएम से बात हो गई है. जल्द ही आवास की व्यवस्था कराएंगे, सरकार द्वारा 5-5 लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी.
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