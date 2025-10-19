ETV Bharat / state

लक्सर रेंज कार्यालय पहुंचे राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि, अवैध कटान पर लगाम के दिये निर्देश

दीपावली पर उल्लू और कछुआ जैसे वन्य जीवों का शिकार बढ़ जाता है. ऐसे में विभागीय अधिकारी कर्मचारी वन क्षेत्र में लगातार गश्त करें

राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि का स्वागत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 19, 2025 at 11:55 AM IST

2 Min Read
लक्सर: दर्जाधारी राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि ने वन विभाग के लक्सर रेंज कार्यालय का निरीक्षण किया. उन्होंने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक भी की. इस दौरान दर्जाधारी राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि ने पेड़ों के अवैध कटान और वन्य जीवों के शिकार पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए.

शनिवार को उत्तराखंड पारिस्थितिकीय पर्यटन सलाहकार परिषद् के उपाध्यक्ष दर्जाधारी राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि वन विभाग के लक्सर रेंज कार्यालय पहुंचे. उन्होंने कार्यालय भवन का निरीक्षण किया. इसके बाद उन्होंने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक की. राज्यमंत्री ने कहा सरकार वनों और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए योजना बनाकर कार्य कर रही है. इस दिशा में कई महत्तवपूर्ण कदम उठाए गए हैं. इनका सकारात्मक असर भी देखने को मिल रहा है.

लक्सर रेंज कार्यालय पहुंचे राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि (ETV Bharat)

राज्यमंत्री ने कहा दीपावली पर उल्लू और कछुआ जैसे वन्य जीवों का शिकार बढ़ जाता है. ऐेसे में विभागीय अधिकारी कर्मचारी वन क्षेत्र में लगातार गश्त करें. पेड़ों के अवैध कटान पर भी लगाम कसने की बात उन्होंने कही. उन्होंने कर्मचारियों और अधिकारियों की समस्याएं भी सुनकर उनके निस्तारण का आश्वासन दिया. रेंज कार्यालय के जर्जर भवन के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसके लिए शीघ्र ही शासन से बजट उपलब्ध कराकर नये भवन और सुविधाओं का निर्माण कराया जाएगा. इस दौरान पूर्व नपा अध्यक्ष अंबरीश गर्ग, जितेंद्र चौधरी, शिवम त्यागी, वन क्षेत्राधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी सहित सभी अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे.

ओमप्रकाश जमदग्नि (ETV Bharat)

वहीं, ओमप्रकाश जगदम्बनी लक्सर के जगदंबिनी पब्लिक स्कूल पहुंचे. जहां एक गणित प्रतिभा खोज प्रतियोगिता भव्य आयोजन किया गया. जिसमें जनपद क्षेत्र के 30 विद्यालयों को आमंत्रण पत्र भेजा गया था. जिसमें 15 विद्यालयों के कुल 195 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया. जिसमें प्रथम स्थान ओलिविया इंटरनेशनल स्कूल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया. दर्जाधारी राज्यमंत्री ओमप्रकाश जमदग्नि ने 2027 के विधानसभा लक्सर से चुनाव लड़ने का इशारा करते हुए कहा 1985 से भाजपा के लिए कार्य कर रहे हैं. वे कई पदों पर रहे. 2009 में हरिद्वार जिला अध्यक्ष के पद का भार संभाला. उसके बाद चुनाव प्रभारी भी बने. उन्होंने कहा अगर पार्टी पर िश्वास जताती है तो पूरी दावेदारी के साथ में लक्सर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे.

