हमीरपुर में टायर फटने से अनियंत्रित ओमनी ने तीन राहगीरों को मारी टक्कर, महिला समेत दो की मौत
स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरारा पहुंचाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 4:14 PM IST
हमीरपुर: जिले में रविवार सुबह सड़क हादसे में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई. कुरारा कस्बे में मनकी तिराहे के पास ओमनी कार का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद तीन लोगों से टकरा गया. हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है. घायल महिला को बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया था.
उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया रविवार सुबह करीब 6:30 बजे हादसे की सूचना मिली. ओमनी कार मनकी तिराहे से कुरारा की ओर आ रही थी. इसी दौरान टायर फटने से चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे मौजूद लोगों से टकरा गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरारा पहुंचाया गया.
प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया. हादसे में कुरारा कस्बे के वार्ड नंबर 10 निवासी इमाम (40) की उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं, वार्ड नंबर पांच निवासी रुकमनी (46) और वार्ड नंबर 10 निवासी ममता (42) को बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया.
पुलिस के अनुसार, कानपुर में उपचार के दौरान रुकमनी ने भी दम तोड़ दिया. हादसे में ओमनी चालक विक्की (19), निवासी वार्ड नंबर तीन, कुरारा भी घायल हुआ है. इंचार्ज थाना प्रभारी उपनिरीक्षक ब्रजेश के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में कार का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होने की बात सामने आई है. प्रत्यक्षदर्शियों ने भी वाहन के अनियंत्रित होने की जानकारी दी है. पुलिस दुर्घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है.
हमीरपुर में टायर फटने से अनियंत्रित ओमनी ने तीन राहगीरों को मारी टक्कर: हमीरपुर में उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में रविवार सुबह सड़क हादसे में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई. कुरारा कस्बे में मनकी तिराहे के पास ओमनी कार का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद तीन लोगों से टकरा गया. हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है. घायल महिला को बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया था.
प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया. हादसे में कुरारा कस्बे के वार्ड नंबर 10 निवासी इमाम (40) की उपचार के दौरान मौत हो गई. वहीं, वार्ड नंबर पांच निवासी रुकमनी (46) और वार्ड नंबर 10 निवासी ममता (42) को बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया.
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