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हमीरपुर में टायर फटने से अनियंत्रित ओमनी ने तीन राहगीरों को मारी टक्कर, महिला समेत दो की मौत

अनियंत्रित ओमनी ने तीन राहगीरों को मारी टक्कर ( Photo Credit: ETV Bharat )

हमीरपुर: जिले में रविवार सुबह सड़क हादसे में महिला समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला घायल हो गई. कुरारा कस्बे में मनकी तिराहे के पास ओमनी कार का टायर फटने से वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद तीन लोगों से टकरा गया. हादसे में कार चालक भी घायल हुआ है. घायल महिला को बेहतर उपचार के लिए कानपुर रेफर किया गया था.

उपनिरीक्षक ब्रजेश कुमार ने बताया रविवार सुबह करीब 6:30 बजे हादसे की सूचना मिली. ओमनी कार मनकी तिराहे से कुरारा की ओर आ रही थी. इसी दौरान टायर फटने से चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कार सड़क किनारे मौजूद लोगों से टकरा गई. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरारा पहुंचाया गया.