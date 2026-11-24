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शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, आहार में केवल नर्मदा जल, 3600 किमी की नर्मदा पदयात्रा पर दादा गुरु

नर्मदा मिशन के संस्थापक संत समर्थ सद्गुरु दादा गुरु महाराज ( Source : Narmada sewa mission )

भोपाल : चार महीने यानि करीब 120 दिन की पदयात्रा. हर दिन 30 से 35 किलोमीटर का सफर. कड़ाके की ठंड में तन पर एक कपड़ा भी नहीं और निरंतर पैदल चलने के बाद होने वाली थकान के बाद भोजन के नाम पर एक गिलास नर्मदा जल. बीते 6 वर्ष से निराहार रहने का दावा करने वाले संत समर्थ सद्गुरु दादा गुरु महाराज आखिर किस शक्ति से ये सामर्थ्य पाते हैं और निराहार चलते जाते हैं. ये केवल नर्मदा जल पर ये उनकी पांचवी पदयात्रा है.

सिर्फ नर्मदा जल के सहारे 36 हजार किलोमीटर

नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर घाट पर मंगलवार को हुजूम उस शख्स के दर्शन करने उमड़ा, जिन्होने बीते 6 साल से आहार के नाम पर केवल नर्मदा जल लिया है. उनका दावा है "6 साल से वे केवल नर्मदा जल पर ही जीवित हैं. नर्मदा परिक्रमा केवल नर्मदा जल ग्रहण करते हुए पूरी करेंगे." ओंकारेश्वर से दादा गुरु महाराज ने 3600 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की है. नर्मदा पदयात्रा पर दादा गुरु, शुभारंभ मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया (Source : Narmada sewa mission) करीब चार महीने यानि 120 दिन चलने वाली परिक्रमा में दादा गुरु ने हर दिन 30 से 35 किलोमीटर चलने का लक्ष्य रखा है. उनकी सेवा में रहने वाले मोनू तोमर बताते हैं "चार महीने में ये पदयात्रा पूरी होगी. इस दौरान भी दादा गुरु केवल नर्मदा जल का ही सेवन करेंगे. अगले चार महीने की नर्मदा किनारे की कड़कड़ाती ठंड में भी दादा मुनि ठंड से बचने कोई वस्त्र भी धारण नहीं करेंगे. दादा मुनि के साथ पांच हजार भक्त भी लगातार नर्मदा परिक्रमा में चार महीने तक पदयात्रा करेंगे."