शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं, आहार में केवल नर्मदा जल, 3600 किमी की नर्मदा पदयात्रा पर दादा गुरु
नर्मदा मिशन के संस्थापक संत समर्थ सद्गुरु दादा गुरु महाराज की पांचवीं नर्मदा यात्रा ओंकारेश्वर से शुरू. 4 माह चलेगी पदयात्रा. शिफाली पांडे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 6:34 PM IST
भोपाल : चार महीने यानि करीब 120 दिन की पदयात्रा. हर दिन 30 से 35 किलोमीटर का सफर. कड़ाके की ठंड में तन पर एक कपड़ा भी नहीं और निरंतर पैदल चलने के बाद होने वाली थकान के बाद भोजन के नाम पर एक गिलास नर्मदा जल. बीते 6 वर्ष से निराहार रहने का दावा करने वाले संत समर्थ सद्गुरु दादा गुरु महाराज आखिर किस शक्ति से ये सामर्थ्य पाते हैं और निराहार चलते जाते हैं. ये केवल नर्मदा जल पर ये उनकी पांचवी पदयात्रा है.
सिर्फ नर्मदा जल के सहारे 36 हजार किलोमीटर
नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर घाट पर मंगलवार को हुजूम उस शख्स के दर्शन करने उमड़ा, जिन्होने बीते 6 साल से आहार के नाम पर केवल नर्मदा जल लिया है. उनका दावा है "6 साल से वे केवल नर्मदा जल पर ही जीवित हैं. नर्मदा परिक्रमा केवल नर्मदा जल ग्रहण करते हुए पूरी करेंगे." ओंकारेश्वर से दादा गुरु महाराज ने 3600 किलोमीटर लंबी नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की है.
करीब चार महीने यानि 120 दिन चलने वाली परिक्रमा में दादा गुरु ने हर दिन 30 से 35 किलोमीटर चलने का लक्ष्य रखा है. उनकी सेवा में रहने वाले मोनू तोमर बताते हैं "चार महीने में ये पदयात्रा पूरी होगी. इस दौरान भी दादा गुरु केवल नर्मदा जल का ही सेवन करेंगे. अगले चार महीने की नर्मदा किनारे की कड़कड़ाती ठंड में भी दादा मुनि ठंड से बचने कोई वस्त्र भी धारण नहीं करेंगे. दादा मुनि के साथ पांच हजार भक्त भी लगातार नर्मदा परिक्रमा में चार महीने तक पदयात्रा करेंगे."
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया शुभारंभ
कार्तिक पूर्णिमा से शुरू हुई नर्मदा सेवा परिक्रमा का शुभारंभ ओंकारेश्वर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. दादा गुरु की परिक्रमा के पहले विधि विधान से मां नर्मदा की पूजा आरती की गई. प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई. इस मौके पर नर्मदा जल में विशेष चुनरी भी चढ़ाई गई. मोहन यादव ने इस मौके पर कहा "ये यात्रा कठिन मानी जाती है. लेकिन दादा गुरु के साथ यात्रा सरल हो जाएगी. दादा गुरु पांचवीं बार इस यात्रा की ओर कदम बढ़ा रहे हैं. ये पंचपरमेश्वर का स्वरूप हैं."
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कौन है दादा गुरु, क्यों चर्चा में हैं ?
दादा गुरु महाराज जबलपुर के हैं. वे नर्मदा मिशन के संस्थापक हैं और लगातार प्रकृति संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं. उन्होने 6 वर्ष पहले से अन्न त्याग दिया और केवल नर्मदा जल आहार के तौर पर लेते हैं. वे नर्मदा नदी को संरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं.