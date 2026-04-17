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ओंकारेश्वर के मांधाता पर्वत पर भक्ति का सैलाब, मोहन यादव ने किया शंकराचार्य प्रकटोत्सव का शुभारंभ

शंकराचार्य प्रकटोत्सव का शुभारंभ ( ETV Bharat )