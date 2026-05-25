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ओंकारेश्वर मंदिर में लागू है नई दर्शन व्यवस्था! असुविधा से बचने के लिए जान लें पूरी प्रोसेस

ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में झूला पुल से प्रवेश प्रतिबंधित, श्रद्धालु व कर्मचारियों की हुई जमकर झड़प, जानें मंदिर में दर्शन का सही तरीका.

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ओंकारेश्वर मंदिर में लागू है नई दर्शन व्यवस्था (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 5:23 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 5:29 PM IST

3 Min Read
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खंडवा : भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओंकारेश्वर मंदिर में प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन करने पहुंचते हैं. हाल ही में यहां झूला पुल से प्रवेश करने पर कुछ भक्तों और कर्मचारियों के बीच विवाद की खबरें सामने आईं हैं. वहीं, मंदिर समिति ने बताया कि झूला पुल से प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित हैं. ऐसे में अगर आप भी ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन करने की योजना बना रहे हैं, तो इस आर्टिकल में जाने पूरी दर्शन व्यवस्था के बारे में.

ओंकारेश्वर में ऐसी है दर्शन व्यवस्था

ओंकारेश्वर मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, मंदिर में दर्शन करने के लिए दो तरह की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं. एक व्यवस्था सामान्य दर्शन की है, तो वहीं दूसरी त्वरित दर्शन की. सामान्य दर्शन के लिए एंट्री प्वाइंट अलग होता है और त्वरित दर्शन के लिए अलग. भीड़ नियंत्रित करने या किसी विशेष कारण से इन प्रवेश व निकास द्वारों में परिवर्तन होता रहता है. वहीं, त्वरित दर्शन के लिए 300 रु की सहयोग राशि देकर ओंकारेश्वर मंदिर की ऑफिशियल वेबसाइट https://shriomkareshwar.org/OnlineTicketBooking.aspx से ऑनलाइन बुकिंग की जा सकती है.

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जानें ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन व आरती का पूरा शेड्यूल (Etv Bharat)

ओंकारेश्वर मंदिर में दर्शन व आरती का पूरा शेड्यूल

आरती/भोग/दर्शनसमय
मंगल आरतीसुबह 4 से 5 बजे
मंगल दर्शनसुबह 5 से दोपहर 12.20
मध्यान्ह भोगदोपहर 12.20 से 1.15
मध्यान्ह दर्शनदोपहर 1.15 से शाम 4
सांयकालीन श्रृंगारशाम 4 से 4.30
श्रृंगार दर्शनशाम 4.30 से रात 9.30
शयन आरतीरात 9.30 से 10
शयन दर्शनरात 10 से 10.30
सोर्स : shriomkareshwar.org

झूला पुल पर जबरन प्रवेश, विवाद की स्थिति बनी

रविवार को ओंकारेश्वर में कुछ श्रद्धालु और मंदिर कर्मचारियों के बीच विवाद की खबरें सामने आईं. दरअसल, कुछ भक्त प्रतिबंधित मार्ग पर जबरन प्रवेश कर रहे थे, जिससे सुरक्षा गार्ड व मंदिर कर्मचारियों ने उन्हें रोका और फिर विवाद और मारपीट तक की स्थिति बन गई. इसे लेकर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह ने कहा, '' घटना रविवार शाम की है, जिसमें बाहर से आए श्रद्धालु प्रतिबंधित क्षेत्र 'झूला पुल' से प्रवेश कर रहे थे. सुरक्षा कर्मी व मंदिर कर्मचारियों द्वारा बार-बार मना करने के बावजूद वे धक्का देकर आगे बढ़ने लगे जिससे विवाद की स्थिति बन गई. दोनों पक्षों को समझाइश दी गई और सभी से निवेदन किया गया है कि मंदिर की गाइडलाइंस का पालन करें.''

क्यों किया ओंकारेश्वर का झूला पुल प्रतिबंधित?

दरअसल, वर्तमान में मंदिर के गर्भ ग्रह के पास मेंटेनेंस का काम चल रहा है. ऐसे में भीड़ नियंत्रण व श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए इस रास्ते से प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है. मंदिर समिति के मुताबिक ज्यादातर श्रद्धालु इन नियमों का पालन करते हैं पर कुछ रसूखदार यहां आकर कर्मचारियों और समिति पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं होती हैं. आमतौर पर त्वरित दर्शन के लिए भी झूला पुल मार्ग का इस्तेमाल किया जाता है.

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Last Updated : May 25, 2026 at 5:29 PM IST

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