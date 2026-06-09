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ओंकारेश्वर में फटाफट दर्शन, न लाइन का झंझट और न भीड़ का, पर करना होगा ये पुण्य कार्य

द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में नि:शुल्क और शीघ्र दर्शन के लिए खंडवा जिला प्रशासन की अनूठी योजना. घनश्याम माहिल्या की रिपोर्ट.

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द्वादश ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में रक्तदान करते भक्त (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 6:01 PM IST

3 Min Read
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ओंकारेश्वर (खंडवा) : खंडवा जिला प्रशासन की शानदार पहल से श्रद्धालुओं को द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन बड़ी आसानी से हो रहे हैं. तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के बीच जिला प्रशासन ने रक्तदान को प्रोत्साहित करने और जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सराहनीय पहल शुरू की गई है. इस योजना के तहत रक्तदान करने वाले श्रद्धालुओं को भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नि:शुल्क शीघ्र दर्शन की सुविधा प्रदान की जा रही है.

रक्तदाता के साथ दो अन्य लोग कर सकते हैं दर्शन

योजना के तहत एक रक्तदाता के साथ उसके परिवार के दो अन्य सदस्य भी दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं. योजना का लाभ लेने के लिए श्रद्धालुओं को ओंकारेश्वर स्थित शांति निकेतन वृद्ध आश्रम में स्थापित रक्तदान केंद्र पर पहुंचना होता है. यहां काउंटर से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर भरकर जमा करने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आवश्यक स्वास्थ्य जांच की जाती है. पात्र पाए जाने पर श्रद्धालु रक्तदान कर सकते हैं. रक्तदान के बाद उन्हें जूस, बिस्कुट एवं कुछ समय विश्राम की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है.

ओंकारेश्वर में नि:शुल्क और शीघ्र दर्शन के लिए करें रक्तदान (ETV BHARAT)

दर्शन करने की ऐसी है प्रक्रिया

रक्तदान पूर्ण होने के बाद प्रशासन की ओर से रक्तदाता को प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है. शीघ्र दर्शन के लिए उसकी जानकारी ऑनलाइन दर्ज की जाती है. इसके बाद रक्तदाता के मोबाइल पर एक संदेश भेजा जाता है. इस संदेश को टिकट काउंटर पर दिखाने पर रिस्ट बैंड जारी किया जाता है, जिसके माध्यम से रक्तदाता अपने साथ दो अन्य परिजनों सहित नि:शुल्क शीघ्र दर्शन कर सकता है. रोहतक (हरियाणा) से आए श्रद्धालु प्रदीप कुमार ने बताया उन्हें प्रशासन की इस पहल की जानकारी मिलने के बाद इसका लाभ मिला है.

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ओंकारेश्वर में रक्तदान करने का प्रमाणपत्र (ETV BHARAT)

समाजसेवा की इस मिसाल से श्रद्धालु खुश

श्रद्धालु प्रदीप कुमार बताते हैं "उनका 8 सदस्यों का समूह ओंकारेश्वर दर्शन के लिए आया था, जिसमें से 3 लोगों ने रक्तदान किया. तीर्थस्थल पर रक्तदान को बढ़ावा देने वाली यह व्यवस्था बेहद सराहनीय है. इससे जरूरतमंदों को रक्त उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी और श्रद्धालु भी समाजसेवा से जुड़ सकेंगे." उन्होंने प्रशासन से मांग की "इस व्यवस्था का दायरा और बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु इसका लाभ उठा सकें."

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रक्तदाता के साथ दो अन्य लोग कर सकते हैं दर्शन (ETV BHARAT)

रोजाना 40 हजार श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंचते हैं

सिविल अस्पताल ओंकारेश्वर के सेक्टर सुपरवाइजर टी.सी. खेरदे ने बताया "प्रतिदिन लगभग 40 हजार श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं. इनमें से करीब 50 श्रद्धालु प्रतिदिन रक्तदान कर रहे हैं. उनके साथ दो-दो अन्य परिजन भी शीघ्र दर्शन की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं. इस प्रकार प्रतिदिन लगभग 150 श्रद्धालु इस विशेष योजना के माध्यम से नि:शुल्क शीघ्र दर्शन का लाभ ले रहे हैं." जिला प्रशासन का मानना है कि यह पहल रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ समाजसेवा और आस्था को जोड़ने का एक सफल प्रयास साबित हो रही है.

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