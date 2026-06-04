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जहां दर्शन करने आते हैं हजारों श्रद्धालु, वहां स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर ठेंगा, एंबुलेंस खुद बीमार

ओंकारेश्वर मांधाता सिविल अस्पताल की एंबुलेंस 3 सालों से खराब ( Etv Bharat )

ओंकारेश्वर निवासी रामकली पति विकास को प्रसव पीड़ा होने पर सिविल अस्पताल ओंकारेश्वर में भर्ती कराया गया था. नर्सिंग स्टाफ से काफी प्रयासों के बाद सामान्य प्रसव नहीं हो पाया था. इसके बाद अल सुबह 4:00 बजे डॉक्टर रवि वर्मा द्वारा उन्हें जिला चिकित्सालय खंडवा रेफर कर दिया गया. परिजनों का आरोप है कि उन्हें न तो सिविल अस्पताल से एंबुलेंस मिली और ना ही जिला अस्पताल से एंबुलेंस आई.

खंडवा: मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के दावों की पोल लगातार खुल रही है. ताजा मामला धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर का है, जहां बुधवार देर रात एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद उचित चिकित्सा नहीं मिल सकी और जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया लेकिन हद तो तब हो गई जब एक एंबुलेंस ड्राइवर ने 25 किमी दूर आने से मना कर दिया. वहीं, ओंकारेश्वर अस्पताल की एंबुलेंस पहले से ही खराब थी.

ओंकारेश्वर में मांधाता सिविल अस्पताल (Etv Bharat)

'एंबुलेंस की हेडलाइट खराब है, सुबह आऊंगा'

परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक एम्बुलेंस ड्राइवर ने उन्हें यहां आने से ये कहते हुए मना कर दिया कि एंबुलेंस की हेडलाइट खराब है. मैं सुबह उजाले में आऊंगा. वहीं, ओंकारेश्वर सिविल अस्पताल की एकमात्र एम्बुलेंस खराब रहती है. ओंकारेश्वर सिविल अस्पताल के डॉक्टर रवि वर्मा ने कहा, '' हमारे अस्पताल की एंबुलेंस वर्ष 2023 की बाढ़ में तीन दिनों तक पानी में डूबी रही. इसके बाद से लगातार तकनीकी समस्याएं सामने आती रही हैं. कई बार मरम्मत कराए जाने के बावजूद कुछ समय चलने के बाद पुनः खराब हो जाती है, जिससे लंबी दूरी तय करने में दिक्कत आती है.''

महिला चिकित्सक की उपलब्धता नियमित नहीं (Etv Bharat)

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महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि ओंकारेश्वर जैसे धार्मिक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर आपातकालीन सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं. उनका कहना है कि अस्पताल में एक महिला डॉक्टर की स्थाई नियुक्ति की जाना चाहिए जिससे प्रसूति और महिला रोग संबंधी आपात स्थितियों में तत्काल उपचार उपलब्ध हो सके.

ओंकारेश्वर में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बदहाल (Etv Bharat)

हजारों श्रद्धालु आते हैं ओंकारेश्वर, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं नाकाफी

वर्तमान में यहां एक मेडिकल ऑफिसर, एक आयुष चिकित्सक, आठ नर्सिंग स्टाफ, चार बॉन्डेड डॉक्टर व एक फार्मासिस्ट पदस्थ हैं. हालांकि, महिला चिकित्सक की उपलब्धता नियमित नहीं होने से मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है. भगवान ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए प्रति दिन हजारों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं जबकि सप्ताह विशेष पर्वों पर लगभग 60 हजार श्रद्धालु पहुंचते हैं. ऐसे में यहां की स्वास्थ्य सेवाएं व प्रशासन से अस्पताल में अतिरिक्त स्टाफ महिला चिकित्सा की स्थाई तैनाती एवं नई एंबुलेंस उपलब्ध कराने की मांग स्थानीय नागरिकों ने उठाई है.