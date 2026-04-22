4 बरस के शंभू करते हैं आंख बंद, धाराप्रवाह बोलने लगते हैं दक्षिणामूर्ति स्त्रोत
ओंकारेश्वर में 5 दिन चला एकात्म पर्व, देश के कोने-कोने से पहुंचे लोग, 4 साल के शंभू को याद हैं श्लोक,IIT खड़गपुर से पहुंचा छात्र.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 7:36 PM IST
भोपाल: 4 बरस की उम्र में बच्चे लंबे वाक्य बोलना सीख जाते हैं, लेकिन शंभू तो संस्कृत के मुश्किल से मुश्किल श्लोक धाराप्रवाह सुनाता है. उम्र शंभू की भी चार बरस की ही है. माथे पर तिलक और गले में तुलसी माला डाले धोती कुर्ते में शंभू बाल मुनि से दिखाई देते हैं. शंभू ने अभी स्कूल की देहरी पर पैर नहीं रखा, लेकिन उसे अपने जीवन के गुरु मिल गए हैं. उसकी श्रेष्ठता को प्रमाणित करता पहला प्रमाण पत्र है. शंभू मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में 5 दिन चले एकात्म पर्व में हिस्सा लेने चंडीगढ़ से आया था.
शंभू का संसार, चार बरस की उम्र में आध्यात्म का पाठ
अमूमन इस उम्र के बच्चों के हाथों में खिलौने और जुबान पर जिद होती है, लेकिन शंभू शांत है. वो अपने माता-पिता के साथ ओंकारेश्वर में हुए एकात्म पर्व को जानने समझने और जीने आया. हालांकि इस छोटी उम्र में वो कितना आध्यात्म को समझ पाते होंगे, लेकिन उस रंग में रंग तो रहे हैं. शंभू के पिता सचिन के मुताबिक "वे चंडीगढ़ से एकात्म पर्व में शामिल होने पहुंचे थे. हमारा परिवार अद्वैत जागरण युवा शिविर के माध्यम से जुड़ा. इसके बाद पिछले साल फरवरी से हमारा परिवार विभिन्न गतिविधियों, शिविरों और साधना परंपरा से निरंतर जुड़ा रहा.
मेरा पहला अद्वैत जागरण शिविर में हुआ. सचिन ने बताया कि उसके बाद हमने शंकर संगीत कक्षाओं में प्रवेश लिया. जहां शंभू भी हमारे साथ जाने लगा. धीरे-धीरे उसने मुझसे भी अधिक शीघ्रता और सुंदरता से स्त्रोत सीख लिए. वे बताते हैं, कि उनके घर में टीवी नहीं है और मोबाइल फोन का प्रयोग भी अत्यंत सीमित रखा गया है. आधुनिक संगीत, मोबाइल पर इंस्टाग्राम यू ट्यूब व अन्य डिजीटल प्लेटफॉर्म से शुरुआत से ही दूर रखा गया. जिससे उसका स्वाभाविक झुकाव स्त्रोत, भक्ति संगीत और आध्यात्मिक साधना की ओर विकसित हुआ.
घर में भी केवल भक्ति संगीत और आध्यात्मिक वंदनाएं ही सुनाई जाती हैं. सचिन कहते हैं, हम स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमारे परिवार को भारतीय संस्कृति, वेदांत, स्त्रोत और भक्ति के इस पथ से जुड़ने का अवसर मिला. हमारा विश्वास है कि ऐसे संस्कार केवल एक बालक को नहीं, बल्कि सम्पूर्ण समाज को एक श्रेष्ठ दिशा प्रदान कर सकते हैं.
शंभू के पिता सचिन ने बताया की शंभू अभी तक स्कूल नहीं गया, लेकिन ईश्वर की कृपा से उसका आध्यात्म की ओर इस छोटी उम्र से रुझान है." शंभू दक्षिणामूर्ति स्त्रोत कैसे धाराप्रवाह बोलते हैं. जिसके बाद महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी महाराज ने उन्हें मंच पर बुलाकर सम्मानित किया.
IIT खड़गपुर से MTech निशांत बोले अद्वैत को जानने आया
आईआईटी खड़गपुर से एम.टेक कर चुके छात्र निशांत गोखले भी इस एकात्म पर्व में हिस्सा लेने आए. निशांत गोखले ने कहा कि "मैं अपने जीवन में किसी खोज में था, तभी मुझे एकात्म धाम के शिविर के बारे में पता चला और मैं यहां आया. गोखले ने कहा कि ये मेरे लिए एक ऐसा अनुभव था. जिसको व्यक्त करना मुश्किल है. गोखले ने कहा कि आध्यात्मिक शांति, चित्त शुद्धि, जीवन का वास्तविक स्वरूप समझ आया."
बांग्लादेश से आए सुदीप्तो ने कहा आध्यात्म की खोज में आया
इसी शिविर में बांग्लादेश से आए छात्र सुदीप्तो डे ने बताया कि "वे एमबीए करने के बाद अपने जीवन में आध्यात्मिक खोज के लिए भारत पहुंचे. वे वर्षों से यहां रहकर आध्यात्मिकता को समझ रहे हैं. उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिकता और बौद्धिक विरासत अद्वितीय है. पांच दिनों तक चले इस महोत्सव में "अद्वैतामृतम्" श्रृंखला के तहत धर्म, दर्शन, पर्यावरण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), वैश्विक शांति और सांस्कृतिक एकता जैसे विषय पर गहन चर्चा हुई. विद्वानों ने अद्वैत वेदांत को आधुनिक संदर्भों से जोड़ते हुए इसकी प्रासंगिकता को रेखांकित किया."
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ओंकारेश्वर में खड़ा हो रहा है अद्वैत लोक, एकात्म यात्रा की तैयारी
ओंकारेश्वर में 2400 करोड़ रुपए की लागत से अद्वैत लोक का निर्माण किया जा रहा है. यह परियोजना ओंकारेश्वर को अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में स्थापित करेगी. साथ ही जनवरी से अप्रैल 2027 तक केरल के कालड़ी से केदारनाथ तक 17 हजार किलोमीटर लंबी "एकात्म यात्रा" भी आयोजित की जाएगी. ॐकार पर्वत पर 38 हेक्टेयर क्षेत्र में 40 हजार पौधे लगाकर "अद्वैत वन" विकसित किया जा रहा है.
इसके अलावा "अद्वैत लोक" में एक आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी. जिसमें आदि गुरु शंकराचार्य के प्राचीन ग्रंथों की डिजिटल पांडुलिपियां उपलब्ध होगी. साथ ही नर्मदा तट पर "लेजर साउंड शो" के माध्यम से श्रद्धालुओं को शंकराचार्य के जीवन दर्शन का परिचय मिलेगा.