गौ हत्या के खिलाफ दुर्ग में अनोखा विरोध प्रदर्शन, ओमेश बिसेन ने कलेक्ट्रेट तक की दंडवत यात्रा
गौ हत्या के विरोध में स्टील सिटी दुर्ग भिलाई दुर्ग विरोध प्रदर्शन हुआ है.ओमेश बिसेन ने दंडवत यात्रा की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 19, 2026 at 4:12 PM IST
दुर्ग: छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्रियल सिटी दुर्ग भिलाई में गौ हत्या और गौ तस्करी का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है. इन घटनाओं के विरोध में गौ सेवा और संवर्धन प्रांत प्रमुख ओमेश बिसेन ने अनोखा आंदोलन शुरू किया है. वे कुम्हारी से कोसानाला गोटन तक दंडवत यात्रा करते हुए कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे.
ओमेश बिसेन की दंडवत यात्रा
ओमेश बिसेन ने हाथ में नारियल लेकर यह यात्रा शुरू की है. वह भीषण गर्मी के बीच हर कदम पर दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. ओमेश बिसेन की इस यात्रा को लोगों को समर्थन भी मिल रहा है. कई लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और उन्हें देखने आ रहे हैं.
सुपेला और भिलाई क्षेत्र में लगातार गोवंश की हत्या हो रही है, लेकिन प्रशासन इस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रहा. कई बार शिकायत करने के बावजूद भिलाई नगर निगम और संबंधित अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है. गौठानों में गो वंश की सुरक्षा के समुचित इंतजाम नहीं है- ओमेश बिसेन, प्रांत प्रमुख, गो सेवा और संवर्धन
जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन जारी रहेगा
ओमेश बिसेन ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा. मैं रोज लगभग 10 किलोमीटर तक दंडवत प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इस दौरान उनकी टीम के सदस्य भी उनके साथ मौजूद हैं और पूरे आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं.
ओमेश बिसने ने कहा है कि वह कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे. गौ तस्करी और गौ हत्या के खिलाफ राज्य में सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है.