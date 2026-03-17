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रिटायर्ड इंजीनियर का शौक बना जुनून, तैयार किया 850 पेड़ों वाला आम का ऑर्गेनिक बगीचा, लेकिन नहीं मिल रहा फायदा

कोटा के रिटायर्ड इंजीनियर ओम प्रकाश शर्मा ने आम के पेड़ों का जैविक बगीचा तैयार किया है, जिसमें कई किस्म के आम के पेड़ हैं.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 6:35 AM IST

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मनीष गौतम

कोटा: अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद आराम और सुकून की तलाश करते हैं, लेकिन कोटा के एक पूर्व थर्मल इंजीनियर ने अपनी दूसरी पारी को मिट्टी की सेवा और जहर मुक्त खेती के नाम कर दिया है. कोटा के सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन से सहायक अभियंता के पद से रिटायर्ड हुए ओम प्रकाश शर्मा ने आज अपनी मेहनत से लाडपुरा तहसील के मोतीपुरा गांव को एक नई पहचान दी है. यहां उन्होंने 10 बीघा जमीन पर 850 से अधिक आम के पेड़ों का एक ऐसा विशाल बगीचा तैयार किया है, जो पूरी तरह से 'ऑर्गेनिक' यानी जैविक है.

कोटा शहर से करीब 25 किलोमीटर दूर कैथून इलाके का मोतीपुरा गांव. यहां की सूखी जमीन पर एक रिटायर्ड इंजीनियर ने अपना सपना बोया है. नाम है ओम प्रकाश शर्मा. थर्मल पावर प्लांट से सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर के पद से 2013 में रिटायर होने के बाद उन्होंने तय किया कि अब शहर की भागदौड़ नहीं, बस खेती और प्रकृति. अपनी जमीन पर उन्होंने 8 साल पहले आम का बगीचा लगाया. आज वहां 850 से ज्यादा आम के पेड़ खड़े हैं. हर पेड़ पर लगे फल सिर्फ स्वादिष्ट नहीं, पूरी तरह जैविक हैं, लेकिन यह कहानी सिर्फ मीठे आमों की नहीं, बल्कि बाजार की कड़वी सच्चाई की भी है.

आम का जैविक बगीचा (ETV Bharat Kota)

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2017-18 लगाए पेड़: ओम प्रकाश शर्मा बताते हैं कि "मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा बगीचा संभालूंगा, लेकिन जमीन देखी तो लगा, क्यों न कुछ अच्छा किया जाए." उन्होंने दो चरणों में पौधे लगाए. 2017 में पांच बीघा और 2018 में पांच बीघा. पौधे लाए उत्तर प्रदेश के मलिहाबाद से, जहां पद्मश्री हाजी कलीमउल्लाह खां की नर्सरी से दशहरी, लंगड़ा, चौसा, आम्रपाली, तोतापुरी, मल्लिका और केसर की किस्में लीं. महाराष्ट्र के जलगांव से भी पौधे मंगवाए और सबसे खास, एक पेड़ टॉमी एटकिंस का भी लगा दिया. यह अमेरिकी किस्म है, जो शुगर फ्री मानी जाती है और विदेशों में बहुत महंगी बिकती है.

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आम का ऑर्गेनिक बगीचा (ETV Bharat GFX)

केवल जैविक खाद का प्रयोग: ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि उनका ये बाग पूरी खेती जैविक है. कोई केमिकल खाद नहीं, कोई केमिकल स्प्रे नहीं. ओम प्रकाश कहते हैं कि "हम देशी खाद बनाते हैं. कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से केंचुए खरीदे. वर्मी कंपोस्ट के लिए पक्के स्ट्रक्चर और प्लास्टिक के ड्रम दोनों बनाए. केंचुए खाद को ड्रम में भी तैयार करते हैं. इसका लिक्विड ड्रिप इरीगेशन से पेड़ों तक पहुंचाते हैं और स्प्रे भी करते हैं. गुड़ और अलग-अलग कल्चर डालकर दूसरे ड्रम में जैविक दवा भी बनाते हैं." उन्होंने बताया कि बगीचे में रोजाना ये प्रक्रिया चलती रहती है.

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बगीचे में लगे आम (ETV Bharat Kota)

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ड्रिप इरीगेशन से सिंचाई: ओम प्रकाश ने बताया कि बगीचे को हाईटेक बनाने में लाखों रुपये खर्च हुए. ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगाया ताकि पानी की बर्बादी न हो. जानवरों से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग की गई. रोटावेटर, स्प्रे मशीन, वीड कटर जैसी मशीनरी खरीदी. उन्होंने बताया कि उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों से हर पेड़ की जानकारी लेते रहते हैं. सोशल मीडिया पर बड़े-बड़े एक्सपर्ट से संपर्क रखते हैं, ताकी बीमारी लगे तो तुरंत इलाज.

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बाग में जैविक खाद की ही इस्तेमाल होता है (ETV Bharat Kota)

करीब 4 लाख सालाना खर्च: रोजाना का रूटीन देखकर कोई भी हैरान रह जाता है. सुबह ओम प्रकाश अपने जवाहर नगर के घर से निकलते हैं. 25 किलोमीटर दूर बगीचे पहुंचकर शाम तक 8-9 घंटे काम करते हैं. कभी-कभी रात भी यहीं गुजार लेते हैं. उन्होंने यहां अपने लिए एक छोटा घर भी बना लिया है. वे कहते हैं कि "परिवार को भी लगता है कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन मुझे मजा आता है." ओम प्रकाश ने बताया कि खर्च की बात करें तो हर महीने 25,000 रुपये सिर्फ मैनपावर पर जाते हैं. दो स्थायी कर्मचारी, रात का चौकीदार और समय-समय पर मजदूर. निराई-गुड़ाई, सफाई के लिए अस्थायी लोग लगते हैं. मेंटेनेंस, जैविक दवाओं और खाद बनाने में औसतन 35,000 रुपये महीना. कुछ महीने कम हो जाते हैं, खासकर बारिश में. साल भर कुल खर्च करीब चार लाख रुपये.

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ओम प्रकाश ड्रम में खाद और दवाइयां तैयार करते हैं (ETV Bharat Kota)

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300 क्वविंटल उत्पादन: उन्होंने बताया कि उत्पादन की बात करें तो एक पेड़ से कम से कम 35 किलो और ज्यादा 80-100 किलो तक आम आते हैं. औसत 50 किलो प्रति पेड़. बड़े पेड़ों में दशहरी और लंगड़ा की किस्म सबसे ज्यादा देती हैं. कुल मिलाकर हर साल 300 क्विंटल के आसपास उत्पादन होता है. मई-जून से शुरू होकर जुलाई-अगस्त तक आम आते रहते हैं. ओम प्रकाश बताते हैं कि जैविक आम है, एक्सपोर्ट क्वालिटी है, लेकिन लोकल ठेकेदार पूरे बगीचे का ठेका 20 रुपये किलो में ले जाता है. इसे मंडी में भी नॉन-ऑर्गेनिक की तरह ही खरीदा जाता है. कोई अलग कीमत नहीं मिलती. उन्होने कहा कि अगर 100 रुपये किलो मिले तो मुनाफा अच्छा हो सकता है, लेकिन अभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस की स्थिति है.

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10 बीघा के बाग में करीब 850 पेड़ हैं (ETV Bharat Kota)

मार्केटिंग के प्रयास भी चल रहे हैं. ओम प्रकाश सोशल मीडिया पर अपनी कहानी शेयर करते हैं. बाहर की कंपनियों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होने कहा कि ये आम 100 फीसदी ऑर्गेनिक है. विदेश में ऐसे आम बहुत महंगे बिकते हैं. यहां भी बड़ा शहर या एक्सपोर्ट के जरिए अच्छा दाम मिल सकता है, लेकिन अकेला बगीचा होने से बाहर की फर्म ट्रांसपोर्टेशन का खर्च देखकर पीछे हट जाती है.

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बाग में छोटे-छोटे आम लगने लगे हैं (ETV Bharat Kota)

उनका सपना है कि कोटा में भी जैविक आम की अलग पहचान बने. लोग जानें कि बिना केमिकल के उगाए गए आम कितने स्वस्थ और स्वादिष्ट होते हैं. वे कहते हैं, “अगर सरकार या कोई संस्था मदद करे तो छोटे किसान भी जैविक खेती की ओर आ सकते हैं.” आज जब शहर के लोग महंगे ऑर्गेनिक फल खरीदते हैं, तब ओम प्रकाश शर्मा जैसे किसान अपनी मेहनत का सही दाम नहीं पा रहे, फिर भी वे हार नहीं मान रहे. रोजाना बगीचे में घूमते हैं, पेड़ों को पानी देते हैं, खाद डालते हैं और उम्मीद रखते हैं.

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आम के बाग में केवल जैविक खाद के प्रयोग होता है (ETV Bharat Kota)

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