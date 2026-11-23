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इस विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी की दावेदारी: भड़क उठे राजभर, कहा- संजय निषाद नहीं करेंगे सीटों का बंटवारा

ओमप्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश ( Photo Credit; ETV Bharat )

आजमगढ़ : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने अतरौलिया विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद की दावेदारी को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा संजय निषाद नहीं, बल्कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाएगा. गठबंधन के मालिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, वही तय करेंगे कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी.

ओमप्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश (Video Credit; ETV Bharat) ओमप्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि किसी भी विधानसभा सीट पर दावेदारी करने से पहले वहां के जातीय समीकरण और मतदाताओं की वास्तविक संख्या की जानकारी होनी चाहिए. बिना आंकड़ों की जानकारी के बयान देना उचित नहीं है.