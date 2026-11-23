इस विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी की दावेदारी: भड़क उठे राजभर, कहा- संजय निषाद नहीं करेंगे सीटों का बंटवारा
कहा- कुछ लोग पांच साल तक क्षेत्र से गायब रहे और अब चुनाव के समय उड़नखटोले की तरह उतरने लगे हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:39 PM IST
आजमगढ़ : सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने अतरौलिया विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉ. संजय निषाद की दावेदारी को लेकर बयान दिया है. उन्होंने कहा कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा संजय निषाद नहीं, बल्कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा किया जाएगा. गठबंधन के मालिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन हैं, वही तय करेंगे कि किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी.
ओमप्रकाश राजभर ने यह भी कहा कि किसी भी विधानसभा सीट पर दावेदारी करने से पहले वहां के जातीय समीकरण और मतदाताओं की वास्तविक संख्या की जानकारी होनी चाहिए. बिना आंकड़ों की जानकारी के बयान देना उचित नहीं है.
मंत्री राजभर ने बताया कि आगामी छह दिसंबर को आजमगढ़ के आईटीआई मैदान में सुभासपा की ओर से सामाजिक समरसता महारैली आयोजित की जाएगी. इसकी तैयारियों को लेकर जिले के सभी 22 ब्लॉकों में पार्टी पदाधिकारी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं. महारैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित केंद्र और प्रदेश सरकार के कई मंत्री शामिल होंगे.
ओमप्रकाश राजभर ने कहा कि आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए को मजबूत करने के लिए काम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि साल 2017, 2022 और 2024 के चुनावों में मिली हार को इस बार जीत में बदलने का लक्ष्य है.
वहीं, अतरौलिया क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि कप्तानगंज-अहिरौला मार्ग के 21 किलोमीटर हिस्से और सिकंदरपुर-नरियांव मार्ग का निर्माण कराया जा रहा है, इसके अलावा नौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से नाली, आरसीसी और खड़ंजा सहित कई विकास कार्य कराए गए हैं.
इस दौरान विरोधियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग पांच साल तक क्षेत्र से गायब रहे और अब चुनाव के समय उड़नखटोले की तरह उतरने लगे हैं. वहीं, उन्होंने पिछले तीन साल में हजारों लोगों की थाने, तहसील और ब्लॉक स्तर पर समस्याओं के समाधान में मदद करने का दावा किया.
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