'यह पढ़े-लिखे लोगों का जनादेश है, आम जनता का नहीं', MLC चुनाव परिणाम पर ओपी राजभर का बड़ा बयान
जहां सपा जीती, वहां तोप खड़ा कर दिया क्या?- ओमप्रकाश राजभर
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 1:49 PM IST|
Updated : October 29, 2026 at 7:23 PM IST
बलिया: यूपी के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश ने फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. बलिया पहुंचने पर उन्होंने एमएलसी चुनाव परिणाम पर कहा कि जिन सीटों पर सपा जीती है, वहां तोप खड़ा कर दिया क्या? उन्होंने यह भी कहा कि मुसलमानों की स्थिति पर मौलवी, मौलाना और मदनी क्यों बात नहीं करते हैं.
बलिया पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजे को लेकर कहा कि यह पढ़े-लिखे लोगों का जनादेश है. यह आम जनता का वोट नहीं है. जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी की जीत हुई उस पर कहा कि कौन सा तोप खड़ा कर लिया है. कहा कि एमएलसी चुनाव कोई सेमीफाइनल चुनाव नहीं है.
आप देखिएगा विधानसभा चुनाव में यही पढ़े-लिखे लोग बूथ पर वोट देने नहीं जाएंगे. आम मतदाता ही बूथ पर दिखेगा. यही देश और प्रदेश का इतिहास है. वाराणसी में सपा की जीत पर कहा कि बनारस में भी बीजेपी को वोट मिला है.
वोट का रेशियो देखिए, जीतने-हारने का अंतर देखिए. जो भाजपा को पसंद करते हैं, वह भाजपा को और जो समाजवादी पार्टी को पसंद करते हैं उन्होंने सपा को वोट दिया.
मुसलमानों की स्थिति पर राजभर ने कहा कि मौलवी, मौलाना लोग मुसलमान का वोट बोरा का बोरा कांग्रेस और सपा में पहुंचाए. आजादी के बाद नौकरियों में मुसलमान 38 प्रतिशत था. इतना विकास किया कि 01 परसेंट भी मुसलमान नौकरी में नहीं हैं.
मौलवी, मौलाना और मदनी यह लोग जिनकी सरकार बनाते हैं, उसे कहते हैं कि उन्हें हिस्सेदारी दें. एक बार भी मुसलमान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की मौलाना, मौलवी और मदनी क्यों बात नहीं करते. यह सब बहकाकर मुसलमान का वोट लेकर के सरकार बनाना चाहते हैं.
अपनी किताब को लेकर सोनिया गांधी के बयान पर ओपी राजभर ने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस में शासन किया और पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों का अधिकार लूटा. अब क्या लूटने की तैयारी हो रही है.
आज जनपद बलिया के कृषि विज्ञान केंद्र, सोहांव में जननायक एवं स्वतंत्रता सेनानी स्व. बाबू मैनेजर सिंह जी की 33वीं पुण्यतिथि पर आयोजित ‘विशाल किसान सम्मान समारोह एवं गोष्ठी’ में सहभागिता कर किसान भाइयों एवं मातृशक्ति को संबोधित किया। इस अवसर पर मा. कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, मा. परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी, पूर्व मंत्री श्री नारद राय जी, पूर्व सांसद श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी एवं भाजपा जिलाध्यक्ष श्री संजय मिश्रा जी सहित अनेक गणमान्य अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। अन्नदाता का सम्मान, किसानों का उत्थान और गांवों का सर्वांगीण विकास हमारी सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। @narendramodi @AmitShah @rajnathsingh @myogiadityanath @NitinNabin @JPNadda @blsanthosh @idharampalsingh @mppchaudhary @BJP4India @BJP4UP @kpmaurya1 @PMOIndia @brajeshpathakup @sunilbansalbjp— Om Prakash Rajbhar (@oprajbhar) October 28, 2026
आजाद भारत है, कोई भी अपनी पुस्तक लिखे और प्रकाशित कर सकता है. टाटा संस को लेकर राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी देश और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ रहते हैं. उनके बयान को कोई नोटिस नहीं लेता.
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