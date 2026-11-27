सपा के ‘प्रण पत्र’ पर ओमप्रकाश राजभर का हमला, बोले- पुराने कार्यकाल की गलतियों को खुद उजागर कर रहे अखिलेश
सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा के वादों और अखिलेश यादव के पुराने कार्यकाल को लेकर तीखे सवाल खड़े किए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 9:38 AM IST
अम्बेडकर नगर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जारी किए जा रहे ‘प्रण पत्र’ को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है.
सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा के वादों और अखिलेश यादव के पुराने कार्यकाल को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं.
अम्बेडकर नगर में सपा के प्रण पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने 75 जिलों के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करने की पहल से लेकर 25 लाख नौकरियों और बेरोजगारी भत्ते के वादों तक पर निशाना साधा.
अखिलेश यादव की ओर से प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करने की पहल पर भी राजभर ने सवाल उठाए.
उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का यह कहना कि अगली सरकार बनने पर किसी को गुंडागर्दी और जमीनों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, उनके पुराने शासनकाल की स्थिति पर खुद सवाल खड़ा करता है.
ओमप्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने शासनकाल की कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड पर जवाब देने के बजाय नए वादों के जरिए जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है.
उन्होंने सपा सरकार के कार्यकाल में महिला अपराध, लूट, डकैती और कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर सवाल उठाए. राजभर ने आजम खान पर बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाते हुए सपा शासनकाल में अंबेडकर की मूर्तियां तोड़े जाने का भी दावा किया.
सपा के 25 लाख नौकरियां देने और बेरोजगार युवाओं को पांच हजार रुपये भत्ता देने के वादे पर तंज कसते हुए राजभर ने कहा कि 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेंगी'.
उन्होंने शिवपाल यादव पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता नहीं थी और नौकरियों के लिए बोली लगती थी.
राजभर ने आरोप लगाया कि सपा शासनकाल में प्रदेश में अपराधियों को संरक्षण मिलता था और उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि उस दौर में 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया' जैसी स्थिति थी.
उनके मुताबिक, अब हर जिले के लिए अलग प्रण पत्र जारी करने के पीछे सपा अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है.
फिलहाल, सपा के प्रण पत्र को लेकर ओमप्रकाश राजभर के इस हमले ने प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी को एक नया मोड़ दे दिया है. अब देखना होगा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी इन आरोपों का क्या जवाब देते हैं.