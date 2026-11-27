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सपा के ‘प्रण पत्र’ पर ओमप्रकाश राजभर का हमला, बोले- पुराने कार्यकाल की गलतियों को खुद उजागर कर रहे अखिलेश

सपा के ‘प्रण पत्र’ पर ओमप्रकाश राजभर का हमला. ( ईटीवी भारत )

अम्बेडकर नगर: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से जारी किए जा रहे ‘प्रण पत्र’ को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गरमा गई है.

सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने सपा के वादों और अखिलेश यादव के पुराने कार्यकाल को लेकर तीखे सवाल खड़े किए हैं.

अम्बेडकर नगर में सपा के प्रण पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने 75 जिलों के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करने की पहल से लेकर 25 लाख नौकरियों और बेरोजगारी भत्ते के वादों तक पर निशाना साधा. सपा के ‘प्रण पत्र’ पर ओमप्रकाश राजभर का हमला. (ईटीवी भारत) अखिलेश यादव की ओर से प्रदेश के सभी 75 जिलों के लिए अलग-अलग घोषणा पत्र जारी करने की पहल पर भी राजभर ने सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का यह कहना कि अगली सरकार बनने पर किसी को गुंडागर्दी और जमीनों पर कब्जा नहीं करने दिया जाएगा, उनके पुराने शासनकाल की स्थिति पर खुद सवाल खड़ा करता है. ओमप्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अपने पुराने शासनकाल की कानून-व्यवस्था के रिकॉर्ड पर जवाब देने के बजाय नए वादों के जरिए जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है.