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'सपा का घोषणा पत्र गुमराह करने की फैक्ट्री, वादों के जरिए अखिलेश ने स्वीकारे अपने पुराने पाप'

'सपा का घोषणा पत्र गुमराह करने की फैक्ट्री' ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने पंचायती राज निदेशालय में पांचवें एशियाई पैरा गेम्स में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली सिमरन शर्मा को सम्मानित भी किया.

ओमप्रकाश राजभर का सपा पर हमला (Video Credit: ETV Bharat) सिमरन की उपलब्धि ऐतिहासिक: पंचायती राज विभाग में कार्यरत सिमरन शर्मा की सफलता पर राजभर ने कहा कि यह गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है. उन्होंने कहा कि सिमरन ने विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया है. उनकी इस उपलब्धि से देश के अन्य खिलाड़ियों को सीख और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. राजभर ने कहा कि जिस व्यक्ति में परिश्रम, मेहनत और लगन है, वह कभी निराश नहीं हो सकता. सिमरन ने साबित कर दिया कि लक्ष्य बड़ा हो तो उसे हासिल किया जा सकता है.