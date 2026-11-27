'सपा का घोषणा पत्र गुमराह करने की फैक्ट्री, वादों के जरिए अखिलेश ने स्वीकारे अपने पुराने पाप'
पढ़िए यूपी के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर से संवाददाता खुर्शीद अहमद की खास बातचीत.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 6:54 PM IST
लखनऊ: सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में कई मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने पंचायती राज निदेशालय में पांचवें एशियाई पैरा गेम्स में दो स्वर्ण पदक जीतने वाली सिमरन शर्मा को सम्मानित भी किया.
सिमरन की उपलब्धि ऐतिहासिक: पंचायती राज विभाग में कार्यरत सिमरन शर्मा की सफलता पर राजभर ने कहा कि यह गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है. उन्होंने कहा कि सिमरन ने विश्व पटल पर देश का मान बढ़ाया है. उनकी इस उपलब्धि से देश के अन्य खिलाड़ियों को सीख और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. राजभर ने कहा कि जिस व्यक्ति में परिश्रम, मेहनत और लगन है, वह कभी निराश नहीं हो सकता. सिमरन ने साबित कर दिया कि लक्ष्य बड़ा हो तो उसे हासिल किया जा सकता है.
सपा के घोषणा पत्र पर तीखा प्रहार: समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने इसे लोक-लुभावन करार दिया और कहा कि यह जनता को गुमराह करने की फैक्ट्री है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने अपने घोषणा पत्र के जरिए यह मान लिया है कि उनकी सरकार में दंगे होते थे, अपराधी खुलेआम घूमते थे, महिलाओं के साथ दुष्कर्म और हत्याएं होती थीं और नौकरियां पैसे लेकर बांटी जाती थीं. राजभर के मुताबिक, घोषणा पत्र में यह वादा करना कि सरकार बनी तो ऐसा नहीं होगा, अपने आप में पिछली गलतियों की स्वीकारोक्ति है.
अकबरपुर से चुनाव लड़ने पर सपा को जवाब: जहूराबाद सीट छोड़कर अकबरपुर से चुनाव लड़ने को लेकर सपा नेताओं के तंज पर राजभर ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि सपा नेताओं को ओमप्रकाश राजभर को समझने के लिए पांच जन्म लेने पड़ेंगे.
राजा भैया और सीट बंटवारे पर क्या कहा: राजा भैया द्वारा तीन उम्मीदवारों की घोषणा किए जाने के सवाल पर राजभर ने कहा कि वे चुनाव जरूर लड़ेंगे. एनडीए में सीट बंटवारे के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है लेकिन चुनावी भूगोल तय होते ही सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी.
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