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कानपुर: बंजारा हुंकार रैली में ओमप्रकाश राजभर ने विपक्ष पर बोला हमला, एकजुट होने का आवाह्न

कहा-वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्तियां सपा और कांग्रेस की सरकारों ने बेच दी

ओमप्रकाश राजभर ने विपक्ष पर बोला हमला
ओमप्रकाश राजभर ने विपक्ष पर बोला हमला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 8:42 PM IST

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Updated : September 16, 2026 at 8:47 PM IST

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कानपुर देहात: सिकंदरा स्थित नुमाइश मैदान में आयोजित बंजारा हुंकार रैली कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने CAA-NRC, वक्फ सम्पत्तियों, रोजगार और समाजवादी पार्टी के नेताओं के रिश्ते समेत कई मुद्दों पर विपक्ष को घेरा. साथ ही बंजारा समाज से एकजुट होने का आह्वान किया.

मंत्री ओमप्रकाश राजभर (VIDEO Credit: ETV Bharat)

राजभर ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए कहा कि बंजारा समाज को अपनी पहचान और राजनीतिक वर्चस्व कायम करने के लिए, अपनी ताकत दिखानी होगी. जब समाज एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन करेगा, तभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गृहमंत्री अमित शाह का ध्यान इस ओर आकर्षित होगा और सरकार चलाने में समाज की भागीदारी बढ़ेगी.

विरोधी दलों पर निशाना साधते हुए राजभर ने कहा कि विपक्षी पार्टियां बंजारा समाज के लोगों को गुमराह कर रही हैं और अपनी नाकामी छिपाने के लिए उन्हें काले झंडा थमाकर विरोध-प्रदर्शन करने के लिए उकसाती है. उन्होंने NRC-CAA लागू करने की बात पर कहा, जब इसे लाया गया था, तब विपक्ष इसे मुसलमानों की नागरिकता छीनने वाला कानून बता रहा था.

हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि यह नागरिकता देने का कानून है. राजभर ने सवाल किया कि कानून लागू हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन क्या एक भी मुसलमान को देश से बाहर निकाला गया? इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की करोड़ों की संपत्तियां सपा और कांग्रेस की सरकारों ने हजारों में बेच दी. कुछ संपत्तियों पर मॉल और होटल बनाए गए, जबकि कुछ को बेच दिया गया.

उत्तर प्रदेश में धीमी विकास दर के सवाल पर मंत्री ने कहा, "विकास का चश्मा लगाकर देखेंगे तो विकास साफ दिखाई देगा. जब उनसे कानपुर देहात की उन सड़कों की बदहाली पर उदाहरण देकर पूछा गया, तो वे सवाल को टाल गए.

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और अपराधों पर पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि 5 साल पहले समाजवादी पार्टी के शासनकाल में दंगे होते थे और थानों को फर्जी दारोगा चलाते थे, जबकि अब अपराधों में भारी कमी आई है.

कार्यक्रम के दौरान जनपद के डीएम और सीडीओ को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश देने की बात पर जब मीडिया ने ऑन कैमरा सवाल किया, तो मंत्री राजभर भड़क गए. उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि "क्या आप किसी पार्टी से हो?" और बिना स्पष्ट जवाब दिए वहां से निकल गए.

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Last Updated : September 16, 2026 at 8:47 PM IST

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