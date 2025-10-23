ओम बिरला बोले- मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP के नौनेरा बैराज और अमृत 2.0 से जल्द मिले लोगों को पीने का पानी

ETV Bharat / state

ओम बिरला ने कोटा-बूंदी क्षेत्र की पेयजल योजनाओं के संबंध में बैठक की. इस बैठक में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद रहे.

ओम बिरला से मिलते मंत्री कन्हैयालाल
October 23, 2025

कोटा: दीपावली के अवसर पर लोकसभा स्पीकर अपने गृह क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं. उन्होंने दिवाली के बाद लोगों से रामा-श्यामा भी की. इसके साथ ही गुरुवार को कोटा के प्रस्तावित विकास कार्यों का जायजा लिया. दूसरी तरफ गुरुवार शाम को उन्होंने मॉडिफाइड पीकेसी इंटीग्रेटेड ईआरसीपी योजना से हाड़ौती क्षेत्र को मिलने वाले पेयजल के संबंध में भी बैठक की. इस बैठक में प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद रहे.

बैठक के दौरान बिरला ने चौधरी की उपस्थिति में पीएचईडी के अधिकारियों से कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र का कोई भी गांव या वार्ड जल अभाव से जूझता न रहे. पेयजल योजना अमृत 2.0, ताकली बांध परियोजना व नवनेरा वृहद पेयजल योजना पर चर्चा की. बिरला ने कहा कि कोटा शहर के लाखों परिवारों को चंबल नदी का पानी उपलब्ध कराने की 395 करोड़ रुपए की अमृत 2.0 योजना के कार्यादेश जल्द जारी हो.

पढ़ें : बेनीवाल ने की बीकानेर में बड़ी रैली की घोषणा, IPS तबादलों पर उठाए सवाल

इसके साथ ही ताकली बांध की 111 करोड़ की योजना पर भी जल्द काम होना चाहिए. इसके जरिए रामगंज मंडी और आसपास के 185 गांव को जलापूर्ति का लाभ मिलेगा. वहीं, अम्बा कुई इन्टेक वेल से एकलिंगपुरा जल संशोधन संयंत्र तक पाइपलाइन बदलने के लिए 14.50 करोड़ की परियोजना पर भी चर्चा की गई. बैठक में बिरला ने मंत्री चौधरी से नवनेरा वृहद पेयजल परियोजना के कार्यादेश शीघ्र जारी करने को कहा. उन्होंने कहा कि इस परियोजना से कोटा के 384 व बूंदी के 363 गांव को फायदा मिलेगा. इसके अलावा केशोरायपाटन, कापरेन, लाखेरी और इंदरगढ़ कस्बों के लाखों लोगों को भी शुद्ध पेयजल उपलब्ध होगा. बैठक में विधायक संदीप शर्मा और पीएचईडी के अधिकारी मौजूद थे.

