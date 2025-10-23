ETV Bharat / state

ओम बिरला बोले- मॉडिफाइड PKC-इंटीग्रेटेड ERCP के नौनेरा बैराज और अमृत 2.0 से जल्द मिले लोगों को पीने का पानी

ओम बिरला से मिलते मंत्री कन्हैयालाल ( Source : Om Birla Office )

कोटा: दीपावली के अवसर पर लोकसभा स्पीकर अपने गृह क्षेत्र कोटा के दौरे पर हैं. उन्होंने दिवाली के बाद लोगों से रामा-श्यामा भी की. इसके साथ ही गुरुवार को कोटा के प्रस्तावित विकास कार्यों का जायजा लिया. दूसरी तरफ गुरुवार शाम को उन्होंने मॉडिफाइड पीकेसी इंटीग्रेटेड ईआरसीपी योजना से हाड़ौती क्षेत्र को मिलने वाले पेयजल के संबंध में भी बैठक की. इस बैठक में प्रदेश के जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी भी मौजूद रहे. बैठक के दौरान बिरला ने चौधरी की उपस्थिति में पीएचईडी के अधिकारियों से कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र का कोई भी गांव या वार्ड जल अभाव से जूझता न रहे. पेयजल योजना अमृत 2.0, ताकली बांध परियोजना व नवनेरा वृहद पेयजल योजना पर चर्चा की. बिरला ने कहा कि कोटा शहर के लाखों परिवारों को चंबल नदी का पानी उपलब्ध कराने की 395 करोड़ रुपए की अमृत 2.0 योजना के कार्यादेश जल्द जारी हो.