कोटा महोत्सव : बिरला की अपील- कोटावासी पर्यटन स्थलों को दें प्रमोशन, तब बढ़ेगा टूरिज्म...आने वाला समय हाड़ौती का

इसके साथ ही उन्होंने शहर वासियों से अपील की है कि कोटा को प्रमोशन दें और कोटा के पर्यटन को बढ़ाने के लिए एकजुट होकर सभी काम करें. देशी और विदेशी पर्यटकों को कोटा में लाने का प्रयास करें. कोटा की खूबियां लोगों तक पहुंचेगी और यहां पर पर्यटक आकर्षित होंगे. एक बार पर्यटक कोटा आ जाएगा, वह इसको देखकर गदगद होगा और वही कोटा का ब्रांड एंबेसडर भी बनेगा.

इस दौरान ओम बिरला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमारे शहर की आध्यात्मिक विरासत को आगे बढ़ाना हमारा लक्ष्य है. उसी को ध्यान में रखते हुए इस कॉरिडोर को पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है. देश में कई जगह पर कॉरिडोर आध्यात्मिक दृष्टि से बना रहे हैं. सभी जगह पर पर्यटन बढ़ा है. कोटा में भी उम्मीद है.

कोटा: पर्यटकों का आकर्षित करने के लिए कोटा महोत्सव आयोजित किया जा रहा है. इस कोटा महोत्सव के दूसरे दिन हेरिटेज वॉक व कचौरी फेस्ट रविवार आयोजित हुई. इसके साथ ही कोटा के मथुराधीश मंदिर के कॉरिडोर का पुनर्निर्माण भी शुरू हुआ. इसका शिलान्यास लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और विधायक संदीप शर्मा ने किया.

कोटा में कई सारे धार्मिक आस्था के केंद्र भी हैं. इसके अलावा पर्यटकों के लिए कई स्थल भी हैं. यहां पर जंगल से लेकर जल सफारी भी काफी महत्वपूर्ण है. मैं खुद देश और दुनिया के लोगों से आग्रह करता हूं कि कोटा और बूंदी आकर यहां पर देखें. आने वाला समय हाड़ौती का है. ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कहा कि कोटा में वल्लभ संप्रदाय के प्रथम पीठ मथुराधीश टेंपल है. इसमें देश भर में लोगों की आस्था है. सरकार की मंशा कॉरिडोर के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की है. लोग यहां से दर्शन करके अन्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर भी जाएंगे और कोटा से सीधा कनेक्शन भी उनका रहेगा.

मथुराधीश मंदिर के कॉरिडोर का शिलान्यास (ETV Bharat Kota)

विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि मथुराधीश मंदिर कॉरिडोर पुनर्निर्माण का कार्य काफी सुगमता से चलेगा. इस संबंध में मंदिर प्रबंधन से भी उनकी बातचीत हो गई है. वैचारिक सहमति के बाद काम शुरू हुआ है. मंदिर में श्रद्धालुओं को आने और जाने के लिए आसान सुगम रास्ता मिलेगा, जिससे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ेगी और यहां उनके रुकने ठहरने की व्यवस्था भी की जाएगी.

हेरिटेज वॉक के दौरान अलग-अलग वेशभूषा में महिलाएं... (ETV Bharat Kota)

साफा पहनकर पहुंचे हैरिटेज वॉक में : लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी हेरिटेज वॉक में पहुंचे. यह मथुराधीश मंदिर से गढ़ पैलेस पहुंची, जिसमें कैथूनीपोल थाने से होते हुए सुभाष चौक, रामपुरा कोतवाली जाकर पूरी होगी. इसमें सभी कोटा पगड़ी या साफा पहन के पहुंचे थे. जिसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी शामिल है. इस दौरान कई जगह पर हेरिटेज वह का स्वागत किया गया. साथ ही कचोरी फीस्ट में जगह-जगह पर कचोरी खिलाई गई.

अलग-अलग स्वांग बनाकर पहुंचे कलाकार (ETV Bharat Kota)

इसके साथ ही अलग-अलग स्वांग बनाकर भी कलाकार पहुंचे थे. कई लोग अलग-अलग वेशभूषा में भी आए. हाडौती की कलाओं और सहरिया कलाकार वानर सेना के रूप में भी थे. दोपहर के शौर्य घाट पर सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक कोटा ऑन स्क्रीन्स फिल्म फेस्टीवल में फिल्में दिखाई जाएगी. इसके पहले कोटा महोत्सव के तहत शनिवार रात को म्हारो राजस्थान कार्यक्रम में भी कई प्रस्तुतियां रिवरफ्रंट के शौर्य घाट पर हुई. मेगा सेलिब्रिटी नाईट के तहत प्रख्यात गायक अर्जुन कानूनगो ने विजय श्री रंगमंच पर समा बांधा.